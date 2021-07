Migliori regolabarba: classifica e guida all’acquisto Il regolabarba è uno strumento indispensabile per chi vuole prendersi cura di barba e baffi, perché permette di regolarli alla lunghezza che si preferisce ottenendo un effetto professionale anche a casa, senza dover andare sempre dal barbiere. Scopriamo insieme quali sono i migliori di quest’anno, come sceglierli e come utilizzarli correttamente.

La barba è diventata nel corso degli anni una tendenza sempre più diffusa tra gli uomini che, per sfoggiare barba e baffi in perfetto ordine, decidono di acquistare un regolabarba con lo scopo di curarla anche nel quotidiano, senza dover andare necessariamente dal barbiere. Il regolabarba, detto anche in inglese trimmer o beard trimmer, è uno strumento che permette di regolare la lunghezza della barba in maniera uniforme, per avere un volto sempre in ordine anche quando si ha una barba media o lunga.

Sul mercato sono disponibili tanti modelli di regolabarba, di prezzi diversi, dai modelli economici ai regolabarba professionali, passando per i regolabarba con aspiratore che eliminano il problema di raccogliere i peli una volta terminato lo styling.

Nel confronto tra diversi modelli disponibili sul mercato prenderemo in considerazione quelli delle migliori marche, come Moser, Braun, Philips, Remington e Panasonic.

Di seguito troverete una lista contenente gli 15 migliori regolabarba di quest'anno. Abbiamo selezionato i prodotti delle migliori marche che hanno ricevuto il maggior numero di recensioni positive da parte degli utenti che li hanno acquistati online.

1. Philips BT7520/15

Philips BT7520/15 è un regolabarba essenziale, compatto ed efficiente con un ottimo rapporto qualità prezzo e un design moderno ed elegante. Rispetto al modello precedente, il Philips BT5502, questo è dotato di una innovativa tecnologia aspirante che consente una rasatura veloce e pratica senza sporcare. É dotato infatti di un flusso di aria migliorato ad alte prestazioni, capace di aspirare efficacemente i peli tagliati e garantire una rifinitura pulita.

Grazie al sistema Lift & Trim PRO, poi, è possibile sollevare i peli appiattiti, spingendoli verso le affilate lame in metallo e ottenere così un taglio preciso senza il bisogno di passare più volte nello stesso punto irritando la pelle. Le lame in acciaio inox a doppia affilatura garantiscono un taglio preciso anche sulle barbe più folte e 20 diverse lunghezze di taglio, con impostazioni di precisione da 0,5 mm l'una. Inoltre, si autoaffilano sfiorandosi l'una con l'altra, perciò, non sarà necessaria alcuna sostituzione o lubrificazione. Ha anche un pratico display led con l'indicatore dello stato della batteria che mostra quando il rifinitore è carico, in carica o quando deve essere collegato alla presa utilizzando tre barrette che si illuminano.

Pro: un punto di forza di questo prodotto è sicuramente il rapporto qualità prezzo, la struttura robusta e le performance molto efficaci e non ultima anche l'autonomia che consente di raggiungere fino a 90 minuti di rasatura con una ricarica di una sola ora. Con la funzione di ricarica rapida è possibile utilizzare il rifinitore dopo appena 5 minuti di ricarica.

Contro: secondo alcuni clienti Amazon che lo hanno provato, il prodotto poteva essere migliorato di più rispetto al modello precedente ma non si evidenziano problematiche a livello tecnico.

2. Braun BT5260

Il regolabarba Braun BT5260 è un prodotto che garantisce precisione oltre che ottime prestazioni. Si tratta di un rifinitore 7-in-1 per barba, viso, capelli, naso e orecchie. Il regolabarba è dotato di lame affilate di qualità eccellente che garantiscono una lunga durata e tanta precisione in diversi stili. Il prodotto è poi anche dotato di 13 impostazioni di lunghezza e di tecnologia AutoSense che è in grado di rilevare la barba 13 volte al secondo e di regolare la potenza del motore del rifinitore in base al suo spessore, garantendo così una rifinitura senza sforzo su qualsiasi tipo di barba.

Dispone di tanto accessori fra i quali un rasoio Gillette Fusion5 ProGlide per una rasatura pulita e precisa, e un vero e proprio kit per lo styling tutto-in-uno che offre sette funzioni in un unico dispositivo. Oltre a questo, nella confezione è presente anche un pettine da 11 – 20 mm, quello per la barba corta e media che va dai 0,5 ai 10 mm e il taglia i capelli che dispone di un range di lunghezze che vanno dai 0,5 a1 21 mm, con due pettini rifinitori regolabili a doppia funzione. É facilmente lavabile e ha una batteria a lunga durata agli ioni di litio che con una ricarica di un'ora assicura fino a 100 minuti di rifinitura.

Pro: il regolabarba è fornito di tanti accessori che lo rendono particolarmente efficace per adattarsi a diversi stili. Si tratta per questo di un prodotto molto versatile

Contro: il regolabarba non è del tutto impermeabile per questo non può essere utilizzato sotto la doccia.

3. Philps BT5502/15

Il regolabarba Philips BT5502/15 è dotato di ben 40 diverse lunghezze di taglio. Dispone di due pettini che sono regolabili attraverso la rotellina di precisione che raggiunge la lunghezza desiderata e consente di creare diversi stili. Dispone di due diversi pettini: uno per barba corta con impostazioni di lunghezza che vanno da 0,4 a 10 mm, e quello per barba lunga con impostazioni da 10 a 20 mm, con scatti da 1mm alla volta.

Anche questo modello come il primo che vi abbiamo presentato è dotato del sistema Lift & Trim PRO che solleva i peli appiattiti per tagliarli senza dover passare più volte nello stesso punto e di efficientissime lame in acciaio inox a doppia affilatura che si autoaffilano sfiorandosi. Non sarà necessaria quindi alcuna sostituzione o lubrificazione durante l'intero ciclo di vita del rifinitore. Anche l'autonomia è un aspetto vantaggioso perché con la funzione ricarica rapida bastano 5 minuti per avere l'energia sufficiente per una rasatura completa.

Pro: ha un design compatto ed ergonomico che rende ancora più agevole la rasatura ed è impermeabile al 100%, infatti, per pulirlo accuratamente, basterà sciacquarlo sotto l'acqua corrente.

Contro: secondo alcuni clienti che hanno acquistato il prodotto, il rasoio, potrebbe risultare leggermente rumoroso per via della scocca in plastica.

4.Panasonic ER-GB86

Il ragolabarba elettrico Panasonic ER-GB86 è un regolabarba con pettine da 1 a 30 mm e dotato di lama giapponese, perfetto sulle barbe lunghe. Offre ben 58 lunghezze di taglio per darti il ​​massimo controllo sul tuo stile personale, che vanno da 0,5 a 30 mm con incrementi di 0,5 mm. Le lame sono in acciaio inossidabile a 45 gradi ad alta efficienza, appositamente progettate per minimizzare l’irritazione della pelle rifinire tutti i tipi di barba.

Questo modello dispone infine di una particolare testina stretta grazie alla quale è possibile raggiungere anche i punto più difficili da radere in modo uniforme. La batteria ha una autonomia di 50 minuti dopo una ricarica di circa un'ora. Inclusi nella confezione ci sono una custodia da viaggio, i pettini, e il cavo per ricaricarlo.

Pro: il prodotto è molto versatile perché consente di regolare lunghezze differenti, inoltre, è compatto ed ergonomico il che lo rende un prodotto molto facile da utilizzare.

Contro: secondo alcuni clienti che hanno acquistato il regolabarba, funziona meglio sulla barba che sui capelli.

5. Wahl Grooms Man 9918-1416

Il regolabarba Wahl Grooms Man 9918-1416è prodotto da uno dei marchi più utilizzati dai barbieri professionisti. Dotato di lame in acciaio speciale di alta qualità e di 4 pettini inseribili per diverse esigenze, ne ha uno per la barba di 3 giorni, uno per la barba media e uno per la barba lunga, oltre ad avere in dotazione anche un pettine regolabile con lunghezze di taglio di 2-12mm.

Si tratta di un apparecchio senza filo a batteria con una autonomia di rasatura senza filo di 60 minuti. Il design è piccolo maneggevole e compatto e ha una presa ergonomica softtouch per un maggiore confort durante la rasatura. Dispone poi di diversi accessori e nella confezione oltre al rasoio ci sono: la base di supporto, la protezione per la lama (compreso l'olio per lubrificarla e mantenerla efficiente e tagliente a lungo) uno spazzolino di pulizia, un caricatore, un pettine per barba e una comoda custodia da viaggio.

Pro: il prodotto oltre ad avere la garanzia di un marchio leder nel settore della rasatura da uomo ha anche un ottimo rapporto qualità prezzo. I risultati sono professionali e lo sono anche la potenza e la precisione.

Contro: non si segnalano grosse problematiche relative a questo prodotto, la maggior parte dei clienti che lo ha acquistato e testato lo consiglia vivamente.

6. Andis SlimLIne Pro Li

Il regolabarba e taglia capelli SlimLIne Pro Li di Andis, è un altro prodotto fra i più utilizzati e apprezzati dai barbieri professionisti. Si tratta di un rasoio cordless con base di ricarica particolarmente adatto per rifiniture e tagli di precisione o per tagli a zero. Dispone di 4 diverse lunghezze; 1, 5, 3, 6 e 10mm.

Si contraddistingue per un particolarissimo ed elegante design moderno con finiture cromate, è piccolo e maneggevole e questo lo rende un prodotto ideale da portare in vacanza per via della sua leggerezza. Dotato di un motore rotativo leggero per un uso continuativo, ha una batteria li-ion al litio con un'autonomia di 2 ore con un tempo di ricarica di 2 ore e 15 minuti. Motore migliorato per una maggiore velocità, potenza e durata.

Pro: oltre al design molto accattivante il rifinitore ergonomico ed equilibrato consente anche piccoli ritocchi leggeri in altre parti del corpo come ad esempio il petto e la schiena.

Contro: secondo alcuni clienti su alcune lunghezze il regolabarba funzionerebbe meglio che su altre ma si tratta di un dato che varia da persona a persona.

7. Remington MB320C

Remington Style Series B4 fa parte della nuova linea di regolabarba styles series di Remington. Il prodotto si caratterizza per un design nuovo ed ergonomico e da materiali diversi dai precedenti come ad esempio la gomma che garantisce una presa senza pari e un maggiore controllo maggiore durante l'utilizzo, è dotato di lame in titanio comfrot tip. Il dispositivo è molto facile da utilizzare anche per chi è alle prime armi.

Grazie alla rotella zoom è possibile regolare facilmente il pettine impostando la lunghezza desiderata per creare eleganti sfumature per stili sempre diversi. Dispone di 17 lunghezze di taglio e di un pettine regolabile che va da 0.4mm a 18mm. Ricaricabile con 40 minuti di autonomia, è possibile utilizzarlo anche mentre è sotto carica. Facile da pulire con acqua e il pettine si sfila con semplicità. Nella confezione è compreso anche un astuccio da viaggio e un pennello per procedere con la pulizia ordinaria.

Pro: il taglio è comodo, le lame in titanio non irritano la pelle, la batteria è durevole. In più, si pulisce facilmente e in modo immediato



Contro: la luce della batteria non indica quando la carica è completa e rimane sempre dello stesso colore.

8. Braun BT5242

Passiamo ora a Braun BT5242, un regolabarba pensato per chi non vuole spendere troppo ma desidera comunque aggiudicarsi un dispositivo facile da utilizzare e affidabile. Ha una struttura ergonomica, offre 100 minuti di rifinitura senza fili con 1 ora di ricarica e permette di creare linee e bordi precisi sul collo e sulle guance con la testina principale

Questo regolabarba di Braun permette sia di rifinire che di accorciare barba e capelli. Efficace su barbe da 3-5 giorni e 7 giorni e con 39 impostazioni di lunghezza, un selettore di precisione e due pettini, questo dispositivo permette di regolare la barba da un minimo di 0.5 mm a un massimo di 20 mm. Anche questo modello è dotato di motore AutoSense, che lo rende ottimale anche in caso di barbe dure e folte, e una batteria Li-Ion+. Può essere usato con o senza fili, e in dotazione nella confezione è inserito un rasoio Gillette con tecnologia FlexBall.

Pro: la batteria ha una grande durata e oltre a questo il prodotto ha il vantaggio di poter essere lavato sotto l'acqua corrente grazie al fatto che quasi tutte le parti sono costruite in plastica resistente.

Contro: nella confezione non è inclusa una borsa o una custodia per riporlo.

9. King C Gillette Kit

Il regolabarba King C è il regolabarba di Gillette che comprende 3 pettini regolatori di lunghezza intercambiabili per tutti gli stili di barba. Uno dei migliori prodotti economici sul mercato è infatti particolarmente apprezzato per la robustezza e la compattezza e per le sue performance. I 3 pettini hanno lunghezze variabili in base al tipo di risultato che si cerca: per la barba molto corta (1 mm), per quella corta (3-11 mm) o per quella lunga (13-21 mm).

Le lame sono affilate e di lunga durata, la testina è lavabile e il motore ha una buona potenza. Per questo si adatta anche alle barbe più dure, e non richiede di effettuare più passaggi sulla stessa area La batteria ricaricabile ha 50 minuti di autonomia che si raggiungono con 10 ore di ricarica.

Pro: ha un costo molto contenuto e ha degli accessori di ottima fattura. Nel complesso quindi, è un regolabarba compatto e resistente con un buon rapporto qualità prezzo.

Contro: i tempi di ricarica rispetto ad altri prodotti sono più lunghi e per 50 minuti di rasatura sono necessarie 10 ore di ricarica.

10. Philips BT5200/16 Serie 5000

Passiamo a Philips BT5200/16 Serie 5000 un altro produttore di strumenti per lo styling per uomo e donna, che ha nel suo catalogo un'abbondante collezione di regolabarba per tutti gli utilizzi e le tipologie di peli del viso. Questo modello è dotato di un sistema di guida dinamico, questo significa che il pettine solleva i peli prima di regolarne la lunghezza, in modo da ottenere uno styling uniforme fin dalla prima passata. Il dispositivo ha 17 impostazioni di lunghezza, partendo da un minimo di 0,4 mm fino a un massimo di 10 mm, con intervalli intermedi da 0,2 mm.

Utilizzabile sia con filo che senza cavo, ha un tempo di ricarica completa di un'ora, che corrisponde a un'ora di autonomia della batteria, è totalmente impermeabile ed è dotato di tecnologia No Oil, il che vuol dire che non sarà necessario lubrificare il regolabarba, diminuendo i tempi di manutenzione. Dispone, infine, della tecnologia Dual Cut, le lame hanno una doppia affilatura che garantisce una velocità; di rasatura superiore rispetto al modello Philips precedente.



Pro: rasatura precisa e uniforme già dalla prima passata. si tratta di un prodotto innovativo e tecnologico che garantisce ottime prestazioni con una facilità di utilizzo senza pari.

Contro: il pettine potrebbe risultare, se non si è abituati, leggermente più largo rispetto alla norma.

12. Panasonic ER-GB62-H503

Passiamo al modello di regolabarba Panasonic ER-GB62-H503 altra azienda leader nella produzione di piccoli elettrodomestici per lo styling maschile e femminile. Questo regolabarba può essere utilizzato anche sui capelli e dispone di una pratica ghiera di regolazione che rende molto più semplice l'utilizzo dei diversi pettini con le diverse lunghezze.

Grazie alla ghiera infatti possono essere impostate ben 39 lunghezze di taglio da 1 a 20 mm e 0,5 mm senza pettini accessori. I pettini accessori inclusi consentono di regolare barba, corpo e capelli con estrema facilita, è impermeabile e quindi lavabile sotto l'acqua corrente. Include una custodia da viaggio e una lama di ricambio oltre a un kit per la manutenzione. Quando la batteria è totalmente carica, l'indicatore a Led emette una spia rossa, mentre il pannello di controllo digitale rende il dispositivo facile da utilizzare.

Pro: nella scatola è anche presente un kit per la manutenzione per far durare più a lungo il prodotto che prevede spazzolino ed olio.

Contro: pur essendo robusto potrebbe per qualcuno risultare leggermente grande rispetto ad altri.

13. Regolabarba professionale Wahl 08081-026

Tra i regolabarba più apprezzati dalle recensioni online, e di tipo professionale, c'è Wahl 08081-026 – Professional, proposto da Whal, l'azienda americana utilizzata spesso dai barbieri statunitensi. Questo prodotto si caratterizza per la sua precisione nei contorni e per tutti i lavori di finitura. Inoltre, viste le sue dimensioni e la sua compattezza, è ideale per chi ha le mani piccole.

Con un motore molto potente, questo regolabarba ha una lunghezza di taglio minima di 0,4 mm e massima di 10 mm; alla lama possono essere attaccati 3 pettini di taglio, rispettivamente di 3, 6 e 10 mm. Grazie alla testina di precisione cromata Wahl T-Blade è possibile uno Zero Overlap per tagli estremamente corti. Utilizzabile soltanto con filo, pesa meno di 200 g e comprende tra gli accessori, oltre ai pettini, anche una spazzola di pulizia, una boccetta di olio lubrificante per la manutenzione e un para lama per la sicurezza.

Pro: questo prodotto ha un trimmer per rifiniture ultra precise e se utilizzato nel modo corretto non occorre ripassare manualmente col rasoio mono lama. Molto utile anche per sfumare le linee nette.

Contro: secondo alcuni clienti che lo hanno acquistato, questo prodotto sarebbe più adatto per le rifiniture di precisione che come regolabarba.

14. Regolabarba Moser 1591-0062

Anche Moser è uno dei produttori di regolabarba più apprezzati per uso sia casalingo che professionale, quindi abbiamo inserito all'interno del nostro confronto questo modello di fascia media realizzato dall'azienda tedesca. Questo regolabarba ha un motore potente, una struttura leggera e maneggevole e una lama con due impostazioni di lunghezza, 0,4 mm e 3 mm, per venire incontro a chi cerca uno styling molto corto o a chi preferisce una barba un po' più lunga, ma comunque super definita.

Può essere utilizzato soltanto senza fili, e la batteria impiega circa due ore per caricarsi completamente. All'interno della confezione è compresa una spazzolina per la manutenzione e un olio lubrificante, da applicare sulla lama prima di utilizzare il regolabarba.

Pro: è leggerissimo, comodo e dal taglio molto preciso. La qualità e la precisione del taglio unite alla scorrevolezza delle lame lo rendono un regolabarba pensato per i professionisti, e come tale, di qualità eccellente.

Contro: la testina è forse un leggermente piccola rispetto a prodotti simili, ma se così non fosse non avrebbe il pregio di essere un prodotto molto preciso.



15. Rowenta TN2300 Nomad

L'ultimo modello di regolabarba oggetto del nostro confronto è Rowenta TN2300 Nomad, che si caratterizza per dimensioni compatte e una buona ergonomia e che lo rendono anche un buon modello da portare in viaggio.

Questo modello ha delle lame realizzate in acciaio inox, che assicurano una lunga durata e un effetto definito fin dalla prima passata; utilizzabile sia con filo che cordless, ha una batteria NiMH con un'autonomia di 60 minuti. L'impostazione di taglio parte da un minimo di 0,9 mm a un massimo di 7 mm, con intervalli intermedi a scatti di 1 mm, che permettono di personalizzare lo styling.

Pro: un punto di forza di questo prodotto è dato sicuramente dal fatto che è portatile, che è molto economico e realizzato con materiali resistenti e di buona qualità e infine anche che si pulisce con facilità dal momento che la testina è removibile.

Contro: considerato il prezzo non si segnalano problematiche a livello tecnico o qualitativo per questo prodotto.

Particolarmente apprezzato dalle recensioni degli utenti, questo regolabarba ha delle dimensioni quasi tascabili e appartiene alla categoria dei regolabarba economici.

Come scegliere il miglior regolabarba

Il confronto tra dieci modelli di regolabarba delle migliori marche ci ha già permesso di avere un'idea sulle caratteristiche importanti da tenere d'occhio nella scelta dei migliori regolabarba per le diverse esigenze e tipologie di peli del viso.

Ecco adesso la guida all'acquisto vera e propria, con l'elenco e l'analisi degli elementi da tenere in considerazione prima di acquistare un regolabarba online o nei negozi fisici.

Struttura

Un elemento da tenere sicuramente in considerazione prima di acquistare un regolabarba è la sua struttura, ovvero le dimensioni e il peso dei diversi modelli. Trattandosi, infatti, di un dispositivo che dovremo tenere in mano per un lasso di tempo che può essere anche lungo, è importante che il regolabarba risulti sia leggero che ergonomico.

Dimensioni

Per quanto riguarda le dimensioni, il corpo macchina può essere di forma rettangolare oppure cilindrica, con una base più stretta rispetto alla zona in cui si trovano le lame e il sistema di taglio; la presenza di elementi in gomma o in altro materiale può migliorare l'ergonomia, soprattutto se si sceglie di utilizzare un materiale antiscivolo. Questo elemento può risultare particolarmente importante nel caso in cui si scelga un modello da usare sotto la doccia, dove è più facile che il regolabarba possa scivolare.

Il sistema di taglio, ovvero la testina vera e propria dei diversi dispositivi, ha solitamente delle dimensioni standard di 30 mm. Come abbiamo visto all'interno del confronto tra modelli delle migliori marche, è possibile che all'interno della confezione sia inserita una testina più stretta, anche chiamata rifinitore, che riesce più facilmente a raggiungere piccole zone del viso.

Peso

Per quanto riguarda il peso, è sempre ottimale scegliere un modello che oscilli tra i 100 e i 200 grammi, in modo da non diventare scomodo da mantenere; le informazioni sul peso sono sempre disponibili nella scheda tecnica dei regolabarba.

Lame

Insieme ai pettini, le lame sono l'elemento più importante in assoluto di un regolabarba: il materiale con cui sono realizzate ne determina la qualità e la durevolezza, caratteristica fondamentale quando si acquista un regolabarba di fascia media oppure un regolabarba professionale.

Oltre a essere più sicure e performanti, delle lame dalla qualità superiore riescono a regolare con più precisione e decisione la lunghezza della barba, ma anche a essere efficace in punti che non è sempre facile raggiungere. Oltre ai materiali, bisognerà tenere conto anche della forma e disposizione delle lame sulla testina, come della loro eventuale inclinazione.

Le lame possono essere realizzate con diversi materiali: ceramica, acciaio inox, carbonio e titanio. Tra questi quattro materiali, la ceramica è in grado di sopportare bene le temperature elevate, ma è la più delicata. Robusto e resistente è invece il titanio, ma anche il carbonio e l'acciaio inox; le lame in acciaio sono anche autoaffilanti, quindi riescono a durare più a lungo rispetto a quelle realizzate con altri materiali.

Per ampiezza di taglio delle lame si intende invece la larghezza della testina e lo spazio tra una lama e l'altra all'interno della testina: come abbiamo già indicato parlando delle dimensioni, solitamente l'ampiezza di taglio è standard e misura 30 mm, con la possibilità di utilizzare testine più piccoli per aree del viso più circoscritte. Qualche esempio? Sopra o sotto al mento, intorno al pizzetto, oppure nella zona della mandibola.

Impostazioni di taglio

In base al tipo di barba e all'effetto che si desidera ottenere con il regolabarba, bisognerà tenere in considerazione quali sono le impostazioni di taglio dei diversi modelli, sia in considerazione della lunghezza minima e massima sia relativamente all'intervallo o range di valori che è possibile utilizzare.

Abbiamo visto nel confronto tra prodotti che la maggior parte dei regolabarba di qualità parte da un minimo di 0,4 mm a un massimo di 20 mm, passando attraverso una serie di lunghezze intermedie. Mentre la lunghezza minima e massima è un valore abbastanza standard per tutti i modelli, il range di lunghezze disponibili è invece un elemento variabile.

Alcuni regolabarba hanno infatti un range di lunghezza di taglio che comprende solo due o tre opzioni, mentre altri possono arrivare anche ad averne più di 50. Non è detto che un modello con molte opzioni sia migliore di uno più "basic", la differenza la fa l'utilizzo che volete farne. Se, ad esempio, desiderate sfumare la barba o i capelli, sicuramente sarà necessario un regolabarba che comprenda molte impostazioni di taglio e di lunghezza.

Pettini

La tipologia e il numero di pettini compresi all'interno del regolabarba è una caratteristica da tenere in considerazione, perchè sul mercato sono disponibili diverse tipologie di pettine, ognuna con i suoi pro e i suoi contro.

I pettini possono infatti essere di quattro tipi diversi: fissi, a scatto, ad ascensore aperto e ad ascensore chiuso.

I pettini fissi vanno bene solo per una lunghezza, quindi sarà necessario sostituire di volta in volta il pettine se vogliamo fare delle sfumature oppure utilizzare lunghezze diverse.

vanno bene solo per una lunghezza, quindi sarà necessario sostituire di volta in volta il pettine se vogliamo fare delle sfumature oppure utilizzare lunghezze diverse. I pettini a scatto vanno bene per più lunghezze e vengono regolati solitamente grazie a una manopola

vanno bene per più lunghezze e vengono regolati solitamente grazie a una manopola I pettini ad ascensore aperto hanno un'ampiezza di taglio minore, sono perfetti per zone più piccole ed evitano che i peli si incastrino al loro interno

hanno un'ampiezza di taglio minore, sono perfetti per zone più piccole ed evitano che i peli si incastrino al loro interno I pettini ad ascensore chiuso hanno lo stesso meccanismo dei precedenti, con la differenza che i peli raccolti rischiano di incastrarsi all'interno della testina.

Pannello di controllo

La scelta della lunghezza e delle altre impostazioni in un regolabarba viene fatta attraverso il pannello di controllo, che può essere di tipologie differenti. Per quanto riguarda le regolazioni direttamente sul corpo macchina, è possibile che ci sia un display digitale con tasti o touch screen, oppure una rotella che si trova sulla struttura del regolabarba.

I pettini a scatto e quelli fissi hanno invece un sistema di regolazione diverso: nel primo caso, essi vengono regolati grazie a una manopola che si trova non sul corpo macchina, ma direttamente sul pettine. Nel secondo caso, quello dei pettini fissi, non esiste un sistema di regolazione vero e proprio, perchè per cambiare la lunghezza di taglio bisognerà direttamente cambiare il pettine.

Alimentazione

Come abbiamo potuto vedere nel confronto tra i diversi modelli, non tutte le batterie dei regolabarba sono uguali e non tutti utilizzano lo stesso meccanismo di alimentazione. La prima differenza da fare è tra i modelli con filo, quelli senza filo e quelli che possono essere utilizzati sia con il cavo che cordless.

La seconda differenza è data dalla tipologia di batteria che i diversi regolabarba montano: questa caratteristica fa oscillare la variazione di prezzo non tanto perchè una tipologia sia in assoluto migliore dell'altra, ma perchè due batterie della stessa tipologia possono essere di maggiore o minore qualità, e quindi far variare il costo finale del dispositivo.

Una buona parte dei regolabarba utilizza batterie agli ioni di litio, che hanno il pregio di essere ridotte nelle dimensioni e di non lasciare andare la carica quando non sono utilizzate. Le batterie a nichel-metallo idruro (Ni-MH) riescono a caricare un valore energetico più alto rispetto a quelle agli ioni di litio, ma sono più grandi e pesanti.

Funzioni

Non si tratta di una caratteristica strutturale del regolabarba, ma sicuramente ci sono delle funzioni addizionali che possono essere molto utili e venire incontro a esigenze diverse. Ecco una panoramica sintetica di tutte le funzioni aggiuntive che è possibile trovare nei regolabarba di fascia alta e professionali:

Velocità turbo Rifinitore compreso nel corpo macchina Guida laser, come nel caso del modello di Philips Regolabarba con aspirazione, per evitare di dover raccogliere i peli Testine in più Impermeabilità e funzione Wet&Dry

Accessori

Tolti i pettini, che rappresentano non tanto degli accessori quanto degli elementi imprescindibili per un regolabarba, va detto che la presenza di elementi accessori compresi nella confezione non è un optional, nel caso di questi modelli.

A parte la custodia da viaggio, che può essere utile ma della quale si può fare a meno, alcuni accessori sono quasi indispensabili: stiamo parlando principalmente della spazzolina per eliminare i peli tagliati con il regolabarba e dell'olio lubrificante, che va utilizzato sulle lame durante le operazioni di manutenzione.

Prezzo

I regolabarba sono disponibili sul mercato in una grande varietà di tipologie e prezzi; possiamo suddividerli, sulla base del loro costo, in 3 categorie:

Regolabarba economici : sono quelli che costano meno, pensati per un utilizzo esclusivamente casalingo; fanno parte di questa categoria alcuni modelli entry level delle migliori marche. Hanno un prezzo che parte da 30€ e arriva a 60-70€.

: sono quelli che costano meno, pensati per un utilizzo esclusivamente casalingo; fanno parte di questa categoria alcuni modelli entry level delle migliori marche. Hanno un prezzo che parte da 30€ e arriva a 60-70€. Regolabarba medi : hanno un costo che oscilla tra gli 80€ e i 100€, sono migliori dal punto di vista dei materiali e delle lame e vengono prodotti da marchi leader in questo settore, come nel caso di Moser.

: hanno un costo che oscilla tra gli 80€ e i 100€, sono migliori dal punto di vista dei materiali e delle lame e vengono prodotti da marchi leader in questo settore, come nel caso di Moser. Regolabarba professionali: hanno un costo che supera i 100€ e sono dei modelli professionali, che è possibile utilizzare in casa per avere un effetto proprio come dal barbiere.

Marca

Per essere certi di acquistare un regolabarba di qualità, che garantisca risultati perfetti e che duri a lungo, è necessario sceglierne uno realizzato da brand affidabili. Per questo motivo il suggerimento è quello di acquistare dispositivi prodotti da marchi come Philips, Braun, Panasonic, Moser e Remington, aziende leader nel settore. Acquistando un regolabarba di questi marchi si ha la certezza di utilizzare un dispositivo sicuro, valido e capace di garantire risultati professionali anche a casa.

Differenze tra regolabarba e rasoio elettrico

La principale differenza tra rasoio elettrico e regolabarba sta proprio nello scopo di questi due dispositivi: il primo serve a radere completamente la barba, mentre il secondo a regolarne la lunghezza. Ciò significa che nessun regolabarba monofunzione offrirà la possibilità di eliminare completamente i peli del viso, ma soltanto di accorciarli, ma a una lunghezza mai sotto i 0,4 mm.

Differenze tra regolabarba e tagliacapelli

La differenza tra il regolabarba e il tagliacapelli sta nella diversità di struttura tra il pelo del viso e il capello: il primo è infatti più spesso e resistente rispetto al secondo, e i tagliacapelli non hanno un motore abbastanza potente da regolare la lunghezza della barba.

Un'altra differenza riguarda poi la struttura dei due dispositivi: il tagliacapelli è più robusto e ha una testina più larga, il che ne impedisce l'utilizzo in aree più piccole senza rischiare di farsi male.

Nonostante esistano delle evidenti differenze tra regolabarba e tagliacapelli, alcuni modelli delle migliori marche riescono a creare dei prodotti multigroom, dispositivi unici in grado di svolgere più funzioni.

Come utilizzare il regolabarba

Ecco qualche consiglio per utilizzare correttamente il regolabarba e ottenere un look più curato ed ordinato.

Sciacquare il viso con dell'acqua calda: prima di utilizzare il regolabarba il suggerimento è quello di sciacquare il viso con dell'acqua calda per ammorbidire i peli ed eliminare eventuali nodi che potrebbero ostacolare l'utilizzo del dispositivo. Asciugare bene la barba prima di procedere.

prima di utilizzare il regolabarba il suggerimento è quello di sciacquare il viso con dell'acqua calda per ammorbidire i peli ed eliminare eventuali nodi che potrebbero ostacolare l'utilizzo del dispositivo. Asciugare bene la barba prima di procedere. Accorciare i peli con delle forbici: chi ha la barba particolarmente lunga dovrebbe accorciare i peli prima di utilizzare il regolabarba. Peli troppo lunghi, infatti, potrebbero non solo richiedere più tempo, ma anche compromettere l'utilizzo del dispositivo.

chi ha la barba particolarmente lunga dovrebbe accorciare i peli prima di utilizzare il regolabarba. Peli troppo lunghi, infatti, potrebbero non solo richiedere più tempo, ma anche compromettere l'utilizzo del dispositivo. Impostare la giusta lunghezza del taglio: un buon suggerimento, soprattutto per chi utilizza da poco il regolabarba e non vuole sbagliare, è quello di impostare una lunghezza del taglio maggiore rispetto a quella che si vuole ottenere.

un buon suggerimento, soprattutto per chi utilizza da poco il regolabarba e non vuole sbagliare, è quello di impostare una lunghezza del taglio maggiore rispetto a quella che si vuole ottenere. Iniziare dal collo: dal momento che i peli crescono dall'alto verso il basso, iniziare dal collo permette al regolabarba di procedere più agevolmente. Inoltre, definire la linea della barba che cresce sul collo dona un aspetto maggiormente ordinato e curato.

dal momento che i peli crescono dall'alto verso il basso, iniziare dal collo permette al regolabarba di procedere più agevolmente. Inoltre, definire la linea della barba che cresce sul collo dona un aspetto maggiormente ordinato e curato. Procedere con la rifinitura: per le rifiniture o le sfumature occorre procedere diminuendo la lunghezza del taglio precedentemente impostato. Lo stesso procedimento vale per le sfumature.

per le rifiniture o le sfumature occorre procedere diminuendo la lunghezza del taglio precedentemente impostato. Lo stesso procedimento vale per le sfumature. Risciacquare il viso con acqua tiepida: per rimuovere i peli rimossi con il regolabarba risciacquare il viso con acqua tiepida.

per rimuovere i peli rimossi con il regolabarba risciacquare il viso con acqua tiepida. Utilizzare un prodotto idratante: una crema, un gel o un qualsiasi prodotto idratante aiuta la pelle a rigenerarsi dopo lo "stress" dovuto all'utilizzo del regolabarba.

Vediamo adesso quali sono i suggerimenti da seguire per sfumare la barba con il regolabarba.

Regolare la barba in modo tale da renderla in qualsiasi punto di uguale lunghezza.

in modo tale da renderla in qualsiasi punto di uguale lunghezza. Diminuire di 1 cm la lunghezza di taglio.

la lunghezza di taglio. Accorciare le basette fino a farle arrivare circa al lobo dell'orecchio.

fino a farle arrivare circa al lobo dell'orecchio. Diminuire ulteriormente la lunghezza del taglio di 1 cm .

ulteriormente la . Partendo più o meno da metà orecchio , accorciare i peli .

, . Continuare seguendo lo stesso procedimento fin quando la sfumatura tra barba e capelli sarà armonica.

Concludiamo con i trucchi per regolare i baffi utilizzando il regolabarba.

Per accorciare i baffi nella zona delicata che si trova tra le narici del naso e le labbra occorre utilizzare un pettine a scatto.

nella zona delicata che si trova occorre utilizzare un Utilizzare un pettine a denti stretti per pettinare i baffi. Il movimento da effettuare è dall'alto verso il basso .

per pettinare i baffi. Il movimento da effettuare è . Per fare in modo che i baffi assumano una posizione ottimale verso il basso stringere le labbra .

. Per tagliare i baffi più vicini al naso occorre diminuire la lunghezza del taglio del pettine di 0,5 o di 1 cm.

Un altro metodo per regolare i baffi consiste nel pettinare i baffi verso il basso, utilizzare un pettine con i denti girati all'insù per alzare i baffi e passare il regolabarba (senza pettine) lungo il pettine girato. Per risultati impeccabili, utilizzare il trimmer di precisione.

Manutenzione del regolabarba

Pulire il regolabarba e procedere con una regolare manutenzione è fondamentale non solo per una questione di igiene, ma anche per non comprometterne il funzionamento. Ecco come fare per pulire correttamente il regolabarba, una procedura che dovrebbe essere eseguita dopo ogni utilizzo.

A regolabarba spento , rimuovere con attenzione la testina. Se la testina è fissata al corpo del dispositivo con delle viti, procedere con la manutenzione extra ogni 90 giorni per evitare di staccarla dopo ogni utilizzo.

, rimuovere con attenzione la testina. Se la testina è fissata al corpo del dispositivo con delle viti, procedere con la per evitare di staccarla dopo ogni utilizzo. Servendosi di un accessorio idoneo alla pulizia , rimuovere all'interno dello spazio che contiene la testina peli e pelle morta. In alternativa, è possibile procedere con la pulizia utilizzando un cotton fioc .

, rimuovere all'interno dello spazio che contiene la testina peli e pelle morta. In alternativa, è possibile procedere con la pulizia utilizzando un . Pulire le lame del regolabarba utilizzando uno spazzolino .

del regolabarba utilizzando uno . Se il regolabarba è resistente all'acqua, sciacquare la testina e l'intero corpo del dispositivo sotto l'acqua corrente.

Per assicurare lunga vita al regolabarba, oltre a pulirlo con frequenza è anche importante procedere con la lubrificazione. Si tratta di un passaggio molto importante anche se, a differenza della pulizia ordinaria, non va effettuato dopo ogni utilizzo. Ecco come fare lubrificare correttamente il regolabarba:

Utilizzare l' olio che spesso viene venduto insieme al regolabarba oppure acquistarne uno idoneo.

che spesso viene venduto insieme al regolabarba oppure acquistarne uno idoneo. Staccare con attenzione la testina dal dispositivo e rimuovere i peli dalle lame.

con attenzione dal dispositivo e rimuovere i peli dalle lame. Quando le lame sono pulite e prive di residui, applicare l'olio su di esse avendo cura di farlo penetrare bene.

sono pulite e prive di residui, su di esse avendo cura di farlo penetrare bene. Dopo la prima applicazione, accendere il regolabarba per circa 30 secondi.

per circa 30 secondi. Procedere con una seconda applicazione d'olio e accendere nuovamente il dispositivo per altri 30 secondi.

Dove acquistare i regolabarba

I regolabarba sono dispositivi davvero indispensabili per chi vuole avere sempre un volto pulito e ordinato anche se con la barba, seguendo le tendenze e creando styling diversi anche a casa, senza doversi recare dal barbiere.

I negozi fisici spesso sono sforniti di questo dispositivo, quasi sempre confuso con apparecchi simili. In rete e su Amazon, invece, ci sono molti regolabarba tra cui scegliere, spesso a prezzi scontati. È poi possibile aiutarsi nella scelta grazie alle recensioni degli utenti, che con i loro feedback ci permettono di capire quali sono i migliori regolabarba per le diverse esigenze.