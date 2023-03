Migliori regolabarba: classifica dei modelli top del 2023 per professionisti e non I migliori regolabarba del 2023 con le caratteristiche principali, per metterli a confronto e scegliere quello che meglio risponde alle proprie esigenze d’utilizzo e che rientri nella fascia di prezzo più adeguata.

Il regolabarba è uno strumento che permette di regolare e modellare la barba a proprio piacimento, rifinendone i dettagli dopo che con il rasoio è stata accorciata al punto giusto.

Conosciuti anche come trimmer, se ne trovano in vendita numerosi, tutti diversi e tutti potenzialmente utili. Ma come fare a scegliere il migliore regolabarba per le proprie esigenze? Mettete i modelli a confronto e valutatene le caratteristiche, tenendo conto delle vostre esigenze: ad esempio, se a qualcuno non dispiacerà scegliere un modello con filo, altri avranno necessità di acquistarne uno cordless; o, ancora, può fare la differenza la possibilità di utilizzarlo o meno sotto la doccia.

Se volete acquistarlo online, vi basterà dare uno sguardo alla categoria di regolabarba in vendita su Amazon per avere una vasta scelta a vostra disposizione.

Come scegliere il migliore regolabarba

Quali sono le caratteristiche che rendono un regolabarba il migliore in assoluto? Non può esistere una risposta che valga per tutti, perché il migliore è quello che risponde alle esigenze di tutti in termini di prestazioni, velocità, usabilità e rapporto qualità prezzo.

Regolabarba cordless o con il filo?

Meglio un regolabarba con filo o senza? Un modello cordless è certamente comodo nel caso si abbia la presa della corrente lontana dalla postazione dello specchio o da dove ci si vuole posizionare per usufruire di più luce possibile. Ma un modello con filo potrebbe essere la scelta migliore se non si vuole rischiare che la batteria del dispositivo si scarichi mentre lo state utilizzando. Un buon compromesso potrebbe essere un modello utilizzabile in entrambe le modalità, in base alle esigenze del momento.

Impermeabilità

Se pensate di utilizzare il trimmer sotto la doccia, assicuratevi che il modello acquistato sia impermeabile, ovvero realizzato con materiali resistenti all'acqua. In caso contrario, rischiate che l'acqua si infiltri nel corpo macchina e il regolabarba diventi inutilizzabile, oltre che pericoloso.

Leggerezza

Valutate attentamente anche il design e la leggerezza. Più è maneggevole, più facile sarà muoverlo nel modo corretto e ottenere il massimo dei risultati. A tal proposito, assicuratevi anche che l'impugnatura sia ergonomica e che non risulti stancante manovrarlo a lungo.

Lame e ampiezza del taglio

I regolabarba possono essere diversi anche per lame e per ampiezza del taglio. Cambiando la distanza tra la lama e i pettini, infatti, si possono ottenere sfumature ed effetti sempre diversi, per permettervi di sperimentare e trovare la modalità giusta per voi. Scegliete un modello che vi dia la possibilità di diversificare il più possibile, magari anche sostituendo le testine in base al punto da raggiungere e sistemare.

Rapporto qualità-prezzo

Quanto costa un regolabarba? Dipende. I modelli top di gamma possono arrivare a costare anche sotto i 100 euro. Se questo prezzo è al di sopra del vostro budget, potete cercare di acquistare il modello che vi interessa quando è in offerta o sfruttando eventuali sconti e buoni. In alternativa, potete scegliere un modello equivalente che abbia un prezzo più basso: non è detto che economico sia sinonimo di cattiva qualità.

Di seguito, vi presentiamo quelli che riteniamo essere i migliori modelli di regolabarba del momomento.

Braun Styling Kit 9 in 1

Il miglior regolabarba professionale

Consigliato per chi cerca un modello: completo; veloce; versatile; leggero

Numero di accessori inclusi: 9

Pro: è un kit completo di tutti gli accessori utili a gestire i peli in tutti i punti. Inoltre, è dotato di lame resistenti, gestibili su 13 lunghezze e in grado di durare a lungo

Contro: secondo alcuni utenti è meno potente di altri modelli, ma è in grado di radere a fondo e velocemente

Se state cercando un buon modello di regolabarba, vi consigliamo di cercare tra quelli ritenuti professionali perché prestanti a livello tecnico e in grado di essere la soluzione a diversi problemi, rispondendo a tutte le necessità. Tra i migliori in circolazione c'è il Braun Styling Kit 9 in 1, comprendente nove accessori, tutti diversi e indicati per diverse parti del corpo, in modo da poter non solo modellare la barba del viso, ma anche accorciare i peli del petto, del naso e delle orecchie, in modo da essere sempre in ordine.

Altre soluzioni consigliate di regolabarba professionali:

Philips Serie 3000

Il miglior regolabarba per rapporto qualità-prezzo

Consigliato per chi cerca un modello: con custodia per il trasporto; dalla ricarica veloce; a lunga durata

Numero di accessori inclusi: 1

Pro: il sistema Lift & Trim permette di catturare più peli contemporaneamente, anche senza inclinare il dispositivo

Contro: vi consigliamo di non utilizzarlo per accorciare i peli di altre parti del corpo, ma di sfruttarlo al massimo per la barba

Economico non è sinonimo di poco funzionale. In vendita si trovano numerosi regolabarba che hanno un prezzo inferiore rispetto a quelli ritenuti top di gamma, ma non per questo sono meno prestanti e funzionali. Il Philips Serie 3000, ad esempio, è un modello tra i più semplici e basici in circolazione, ma in grado di modellare la barba con precisione anche nei punti più difficili. Inoltre, la custodia da viaggio vi consentirà di portarlo sempre con voi.

Altre soluzioni consigliate di regolabarba con un buon rapporto qualità-prezzo:

Braun Beard Trimmer 5

Il miglior modello cordless

Consigliato per chi cerca un modello: leggero; accessoriato; versatile; per barba, baffi e pizzetto

Numero di accessori inclusi: 3

Pro: ha un'ampiezza di taglio molto ampia e riesce a catturare numerosi peli già alla prima passata, senza irritare la pelle, anche se delicata

Contro: gli accessori presenti nella confezione sono perfetti per modellare barba, baffi, pizzetto e basette, mentre se ne sconsiglia l'uso nel naso e nelle orecchie

Un regolabarba cordless offre il vantaggio di potersi prendere cura della propria barba anche se lontani da una presa di corrente. Questi modelli sono solitamente leggeri, ergonomici e facili da maneggiare. Noi vi segnaliamo in particolare il Beard Trimmer 5 di Braun, un modello con 39 impostazioni di lunghezza con intervalli da 0,5 millimetri, fino ad massimo di 20 millimetri.

Altre soluzioni consigliate di regolabarba cordless:

Hattaker RF-692

Il miglior regolabarba impermeabile

Consigliato per chi cerca un modello: versatile; ergonomico; dalla ricarica veloce; completo

Numero di accessori inclusi: 7

Pro: le lame in titanio e ceramica sono perfette per entrare in contatto anche con le pelle più delicate e facili ad arrossarsi

Contro: il marchio non è tra i più famosi, ma le recensioni su questo modello sono più che positive

Avere un modello impermeabile permette di prendervi cura della vostra barba sia sotto la doccia che inumidendo la parte, se lo ritenete necessario. Tra i migliori modelli in tal senso vi segnaliamo l'Hattaker RF-692, apprezzato non solo per le lame morbide, flessibili e precise, ma anche per i numerosi accessori che comprende e per i diversi range di lunghezza che permette di raggiungere.

Altre soluzioni consigliate di regolabarba impermeabili:

Quali sono le migliori marche di trimmer in commercio?

Quando si tratta di un dispositivo di questo tipo, affidarsi ad un marchio di qualità può fare la differenza. Tra tutti, vi segnaliamo Braun, Philips e Babyliss, che propongono modelli di diverse fasce di prezzo e con diverse caratteristiche. Metteteli a confronto e scegliete quello più giusto, che sia per voi un buon compromesso.

Quali sono le differenze tra un rasoio e un regolabarba?

Dire rasoio elettrico e dire regolabarba non vuol dire riferirsi alla stessa cosa. La prima differenza riguarda gli intenti di utilizzo: il rasoio elettrico serve per radersi e accorciare la barba o raderla completamente, mentre il regolabarba serve ad accorciare e a modellare. In secondo luogo, i due strumenti sono diversi per struttura: i regolabarba sono dotati di testine, mentre i rasoi elettrici sono provvisti di lame rotanti.

Insomma, non potrete sicuramente sbagliarvi.

Dove comprare i regolabarba?

Dove si trovano i migliori regolabarba del momento? Se non volete recarvi in un negozio fisico, potete procedere all'acquisto online. Tra le piattaforme più affidabili ci sono senza dubbio Amazon e Mediaworld, che vi permettono anche di fare acquisti a rate.

