Migliori oli da barba: guida all’acquisto, classifica e opinioni Gli oli da barba sono perfetti per prendersi cura della propria barba e, allo stesso tempo, della propria pelle. Avere un aspetto curato è importante, ma anche idratare la pelle ed evitare rossori, pruriti e la forfora. Per questo motivo, è bene acquistare i prodotti giusti. Ecco quali sono i migliori oli da barba del 2021, come utilizzarli correttamente e come sceglierli.

Gli oli da barba sono prodotti indispensabili per prendersi cura della barba, perché la idratano e la ammorbidiscono, rendendola contemporaneamente più folta e più sana. Aiutano, inoltre, a pettinarla con più facilità e a renderla profumata.

La moda del momento, infatti, ha smesso di disdegnare la barba lunga: basta pensare, ad esempio, alla cultura hipster. Ma lunga non è sinonimo di trasandata. Ed è per questo che entrano in gioco gli oli da barba. Grazie a questi prodotti, infatti, non solo la barba sarà sempre curata, ma verranno eliminate sia la fastidiosa sensazione di prurito, sia la formazione della forfora.

Ma non solo: chi ha la barba corta ma desidera farla crescere, può utilizzare un olio da barba per stimolare la crescita dei peli e per renderli più forti.

Attenzione, però: affinché sia efficace, l'olio da barba deve essere applicato correttamente, massimo due volte al giorno, dopo la doccia o dopo aver lavato la faccia, massaggiando delicatamente.

Vediamo, quindi, quali sono i migliori oli da barba tra tutte le tipologie disponibili in commercio e quali sono quelli più adeguati per prendersi cura della propria barba. Abbiamo selezionato, infatti, diversi prodotti di marche note, come Proraso e Gillette, con prezzi accessibili o più costosi e professionali.

Ecco quali sono.

I 12 migliori oli da barba

Di seguito troverete i migliori oli da barba di quest'anno. Abbiamo selezionato i prodotti tenendo in considerazione gli ingredienti, prediligendo quelli composti da oli naturali e privi di sostanze come siliconi, parabeni, ecc., e il tipo di risultato che si vuole ottenere. Sono presenti, infatti, oli per barba pensati per la crescita della barba corta e per rinforzare i peli, quelli specifici per le barbe lunghe e quelli pensati per ammorbidire, idratare e dare lucentezza alla barba. Ma non solo: ci sono prodotti economici, professionali e dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, oltre a quelli per combattere il prurito e a quelli versatili, ideali per tutti i tipi di barba. Scopriamoli insieme.

1. Da'Dude Da Beard Oil

Il migliore per ammorbidire ed idratare la barba

Ideale per ammorbidire ed idratare la barba e, di conseguenza, consigliato a tutti gli uomini che hanno la barba particolarmente secca, dura e ispida, Da'Dude Da Beard Oil è un prodotto realizzato esclusivamente con oli naturali di alta qualità, come quello di jojoba e quello di argan, dalle straordinarie proprietà emollienti. Si tratta di un olio da barba realizzato in Svezia completamente naturale, biologico, 100% vegano e non testato sugli animali. Proprio per la sua delicatezza, questo prodotto è indicato per tutti coloro che hanno la pelle particolarmente delicata e sensibile, dal momento che non è aggressivo e risulta molto utile anche per lenire eventuali irritazioni. L'utilizzo dell'olio da barba di Da'Dude aiuta a mantenere la barba perfettamente pulita perché elimina la forfora. Rilascia, infine, un gradevole profumo, leggero, non invasivo, e non unge. Può essere utilizzato anche sulla barba corta.

Capacità: 50 ml

Pro: riesce ad ammorbidire visibilmente la barba anche dopo qualche applicazione, è composto da ingredienti 100% naturali e ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: il profumo dell'olio risulta, secondo qualche utente Amazon, troppo leggero.

2. Proraso Azur Lime

Il migliore per barbe molto lunghe e spesse

Per gli uomini che cercano un olio da barba specifico per le barbe molto lunghe e spesse, Proraso Azur Lime è il prodotto consigliato. Si tratta di un olio da barba che riesce a disciplinarla e a renderla particolarmente morbida, agendo delicatamente sulla cute dal momento che è privo di qualsiasi sostanza chimica potenzialmente dannosa per le pelli sensibili. La sua formula, ovviamente senza siliconi, contiene olio di macadamia e avocado, due componenti 100% naturali e dalle straordinarie capacità ammorbidenti e nutrienti. Proraso Azur Lime si contraddistingue, infine, per la piacevole fragranza di menta e limone che lascia anche una sensazione di freschezza sulla pelle. Si tratta, infine, di un prodotto completamente Made in Italy, realizzato da una delle realtà più note ed affermate del settore, garanzia di qualità ed affidabilità.

Capacità: 180 ml

Pro: è un prodotto 100% italiano che si assorbe alla perfezione, non unge e rende la barba immediatamente morbida, facile anche da pettinare.

Contro: alcuni utenti Amazon hanno trovato qualche difficoltà nel prelevare il prodotto con il beccuccio.

3. Camden Barbershop Company Beard Oil

Il migliore nutriente 100% naturale

Per chi vuole un olio da barba dalle capacità nutrienti, perfetto per trattare le barbe ruvide, folte ed ispide, ma anche per idratare quelle normali, suggeriamo il Beard Oil di Camden Barbershop Company. Questo prodotto inglese, infatti, può essere utilizzato su qualsiasi tipologia di barba, concedendo risultati straordinari in poche applicazioni e rendendola visibilmente più morbida, lucente e disciplinata. Questo olio è completamente vegano essendo composto da ingredienti 100% naturali, ed è perfetto anche per chi ha la pelle sensibile, dal momento che non contiene fragranze artificiali, siliconi, conservanti, ecc. Può essere utilizzato anche sulla barba corta e sui baffi. La sua fragranza è molto piacevole e fresca, frutto dell'unione del legno di cedro con l'aroma di limone. La boccetta che contiene l prodotto, infine, è stata pensata per poter essere portata ovunque, anche in viaggio o quando si è fuori casa.

Capacità: 50 ml

Pro: in dotazione arriva un e-book informatico che aiuta a prendersi cura della barba con consigli e suggerimenti pratici. Questo olio è completamente naturale e può essere utilizzato su qualsiasi tipologia di pelle perché molto nutriente e delicato. Non unge.

Contro: alcuni utenti che lo hanno provato non hanno gradito la profumazione.

4. Olio da Barba King C Gillette

Il migliore per idratare la barba e la pelle secca

Un prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo ma dalle straordinarie capacità idratanti è sicuramente l'olio da barba King C Gillette, utilizzabile sia con le barbe lunghe che con le barbe corte. Questo olio da barba, infatti, non solo nutre la barba in profondità, ma idrata la pelle secca al di sotto di essa senza appesantirla e senza ungere. La sua formulazione comprende al 99% oli vegetali tra i quali quello di avocado, quello di mandorle dolci, di jojoba e di macadamia che riescono a disciplinare la barba, a districarla e a renderla più morbida. Utilizzare l'olio da barba King C di Gillette è davvero molto semplice: occorre prelevare qualche goccia di prodotto attraverso il pratico contagocce, spalmarlo sul palmo della mano ed applicarlo sia sulla barba che sulla pelle (ovviamente più è lunga la barba maggiore sarà la quantità di prodotto da applicare). Per ottenere i risultati desiderati occorre utilizzare l'olio da barba quotidianamente.

Capacità: 30 ml

Pro: il prezzo è davvero ottimo considerata la qualità. Oltre ad idratare la barba la rende lucida e nutre la pelle secca.

Contro: alcuni utenti hanno segnalano che questo prodotto tende ad ungere leggermente la barba, ma basta utilizzare qualche goccia in meno per evitare l'inconveniente.

5. Olio da Barba Bulldog

Il migliore economico

L'olio da barba di Bulldog è un prodotto economico ma capace di donare lucentezza alla barba, di ammorbidirla e di renderla più forte. Inoltre, come tutti i prodotti appartenenti alla linea del brand Bulldog, questo olio da barba è completamente privo di sostanze chimiche o nocive, potenzialmente pericolose per la pelle come coloranti artificiali e ingredienti sintetici. Il mix di oli essenziali, come quello di aloe vera e quello di tè verde, oltre ad essere un toccasana per la pelle rilascia sulla barba una fragranza leggera e piacevole, non invasiva. Applicandolo quotidianamente sulla barba e sulla pelle dona morbidezza ed idratazione immediata, oltre al fatto che aiuta anche a modellarla per avere un aspetto sempre impeccabile e curato. Non unge e si assorbe velocemente.

Capacità: 30 ml

Pro: deterge ed idrata a fondo la pelle e la barba, senza l'impiego di sostanze nocive ma esclusivamente attraverso ingredienti naturali. Il prezzo è davvero ottimo.

Contro: il profumo è piacevole ma tende a svanire dopo qualche ora.

6. Beard Growth Oil di Nuonove

Il migliore per la crescita della barba

L'olio da barba di Nuonove è il prodotto consigliato per chi ha la barba corta ma vuole farla crescere in breve tempo. Questo prodotto, infatti, è stato appositamente pensato per chi vuole iniziare a farsi crescere la barba e a prendersene cura in modo impeccabile, rendendola morbida, forte ed idratata allo stesso tempo. Formulato con ingredienti 100% naturali, il Beard Growth Oil riesce non solo a stimolare la crescita dei peli, ma anche a rafforzarli. Ma non solo: questo prodotto, infatti, è estremamente versatile e può essere utilizzato non solo sulla barba corta, sul pizzetto e sui baffi, ma anche sulla barba lunga, per rinforzarla, e su quella di media lunghezza per modellarla. Dispone di un comodo contagocce che aiuta a prelevare il prodotto nella giusta quantità, senza sprechi. Non unge.

Capacità: 30 ml

Pro: il prezzo contenuto e la versatilità perché può essere utilizzato non solo per far crescere la barba corta, ma anche per idratare e modellare quella lunga.

Contro: tutti gli utenti Amazon sono soddisfatti dell'acquisto.

7. Olio da Barba Tiziano di Barba Italiana

Il migliore per effetto lucidante

Per gli uomini che hanno la pelle secca, la barba ispida e che vogliono renderla più lucida, l'olio da barba Tiziano di Barba Italiana è il prodotto ideale. Si tratta di un olio da barba senza siliconi composto esclusivamente non solo da oli naturali come l'olio di avocado, l'olio di macadamia e l'olio di cotone, ma anche da burro di karitè è, vitamina A, B, C e E, un mix di componenti dalle elevate proprietà protettive, antiossidanti, idratanti, emollienti e capaci di donare lucentezza ai peli della barba. In particolare, l'olio di macadamia riesce a penetrare all'interno del fusto del pelo rinforzandolo, mentre l'olio di cotone la districa. Il burro di karité, infine, nutre la barba alla perfezione, senza appesantirle troppo. Il profumo dell'olio risulta molto gradevole. Barba Italiana è un brand Made in Italy garanzia di qualità ed affidabilità.

Capacità: 100 ml

Pro: non unge, non appesantisce la barba. La profumazione risulta leggera e resiste a lungo.

Contro: il prezzo è leggermente più elevato rispetto agli altri prodotti, ma il costo è giustificato dalla qualità del prodotto.

8. Olio da Barba di Apothecary 87

Il migliore professionale contro le irritazioni

Un olio da barba professionale e, di conseguenza, con un costo più elevato rispetto a tutti quelli presenti all'interno di questa lista è questo di Apothecary 87, un prodotto che si contraddistingue per la sua fragranza esotica e piacevole, un mix di vaniglia e mango. Si tratta di un olio da barba consigliato per chi ha la pelle particolarmente sensibile perché aiuta a ridurre notevolmente le irritazioni, ma non solo. Infatti combatte efficacemente anche il prurito e la formazione dell'antiestetica forfora, aiutando gli uomini a sfoggiare una barba sempre perfettamente pulita. Inoltre aiuta ad idratare la pelle, a rafforzare i peli della barba e a a stimolare la crescita. Per queste sue proprietà, può essere utilizzato anche da chi ha la barba corta e vuole farla crescere. Il pratico contagocce aiuta ad utilizzarlo correttamente, senza sprechi.

Capacità: 50 ml

Pro: è versatile perché non solo combatte la forfora, il prurito ed idrata la barba, ma aiuta a anche a rafforzarla e a farla crescere.

Contro: anche questo prodotto non è economico, ma è un prodotto professionale dalle straordinarie capacità.

9. Olio da Babra di Barbman

Il migliore contro il prurito e i peli incarniti

Chi soffre di prurito e deve quotidianamente combattere contro i peli incarniti può trovare una valida soluzione nell'olio da barba di Barbman. Tra i suoi principali ingredienti troviamo l'olio di jojoba ed estratti di acini d'uva, dalle spiccate proprietà nutrienti ed idratanti. Ma non solo: sono presenti, infatti, anche l'olio al legno di sandalo e la vitamina E che aiutano ad ammorbidire la barba. Questo olio può essere utilizzato anche per stimolare la crescita della barba e per rinforzare i peli, rivelandosi un ottimo prodotto anche per chi ha la barba corta. Risulta molto facile da utilizzare e i risultati sono garantiti dopo qualche giorno di utilizzo. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Capacità: 50 ml

Pro: idrata, ammorbidisce e stimola la crescita della barba, riducendo la fastidiosa sensazione di prurito. Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di barba e la piacevole fragranza di sandalo dura per diverse ore.

Contro: alcuni utenti hanno trovato il contagocce poco pratico da utilizzare.

10. Beard Oil di Nivea Men

Il migliore per tutti i tipi di barba

Ideale per curare tutti i tipi di barba, l'olio da barba di Nivea Men è stato pensato per essere applicato su barbe lunghe, corte, spesse, ispide e folte perché riesce a disciplinarle e a districarle. Si tratta di un prodotto che non solo idrata e nutre, ma è anche capace di rendere la barba più luminosa e morbida. Inoltre, grazie alla sua formula, arricchita con ingredienti naturali e ed estratto di bardana, risulta molto efficace anche anche per idratare la pelle e per ridurre la sensazione di prurito. Si assorbe in pochi minuti e non unge. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Capacità: 75 ml

Pro: è economico, versatile e perfetto per tutti coloro che vogliono iniziare ad utilizzare l'olio da barba. Risulta efficace anche per idratare la pelle secca.

Contro: non è dotato di contagocce.

11. Olio per Barba di Cella Milano

Il migliore Made in Italy

L'olio da barba di Cella Milano è un prodotto di alta qualità, 100% Made in Italy realizzato da un marchio attivo nel campo della produzione di prodotti dedicati alla rasatura maschile dal 1899. Si tratta di un olio da barba perfetto per la cura quotidiana della barba e dei baffi perché è un trattamento a base di oli naturali che aiuta a fortificarla e ad ammorbidirla in modo sicuro. La presenza dell'olio di argan aiuta a rendere la pelle morbida e a nutrirla senza ungerla. Il rapporto qualità/prezzo è sicuramente ottimo.

Capacità: 50 ml

Pro: è un prodotto italiano realizzato da un marchio con oltre un secolo di esperienza. Riesce a disciplinare anche i peli più lunghi e a renderla lucente.

Contro: la fragranza è quella dei classici prodotti da barbiere per cui non è stata particolarmente gradita dagli utenti che preferiscono profumi esotici.

12. Olio da barba di Golden Beards

Il migliore 100% naturale

Ideale per chi cerca un olio da barba 100% naturale, questo prodotto di Golden Beards è consigliato per eliminare il prurito dovuto alla crescita dei peli. Realizzato con oli organici dalle straordinarie capacità ammorbidenti, come l'olio di jojoba, l'olio di argan e l'olio di mandorle, e con oli essenziali aromatici (lavanda, lime e patchouli), l'olio di Golden Beards riesce a prendersi cura delicatamente della barba, conferendogli un piacevole e fresco profumo. Per ottenere nell'immediato i risultati desiderati, l'azienda suggerisce di utilizzare dalle 4 alle 14 gocce di olio alla volta (a seconda della lunghezza della barba) e di ripetere l'operazione 3/5 volte alla settimana. Risulta molto facile da dosare grazie al tappino dotato di contagocce. Non unge.

Capacità: 30 ml

Pro: la fragranza piacevole e duratura che non svanisce nel corso delle ore. Molto apprezzata la composizione completamente naturale che agisce delicatamente sulla pelle. Ottimo il rapporto qualità/prezzo.

Contro: non emergono particolari criticità da parte degli utenti che hanno acquistato ed utilizzato questo olio da barba.

A cosa serve l'olio da barba?

L’olio da barba è un prodotto fondamentale per la beard care, perché permette alla barba di essere sempre morbida e profumata. Infatti, è facile che, crescendo, si indurisca e diventi ispida. Questi oli la rinforzano e la nutrono, evitando, quindi, anche la caduta dei peli. Inoltre, aiutano a districarla, a pettinarla e tenerla in ordine più facilmente.

Ma non solo: chi ha la barba corta e vuole farla crescere, può utilizzare un olio da barba specifico per stimolare la crescita dei peli.

Inoltre, l'olio da barba agisce anche sulla pelle sottostante. Infatti, i peli possono essere, tanto quanto i capelli, portatori di forfora, irritazione cutanea e pruriti. L'olio idrata la pelle e la rende più morbida.

Come applicare l'olio da barba?

Ecco qualche suggerimento pratico per utilizzare correttamente l'olio da barba.

La prima cosa da sapere è che l'olio da barba va utilizzato o dopo aver lavato il viso o dopo la doccia, massimo due volte al giorno, tutti i giorni. Questo perché il contatto con l'acqua favorisce l'apertura dei pori, permettendo all'olio di agire con maggiore efficacia.

La seconda cosa che occorre tenere a mente è che prima di utilizzare un olio da barba è che non c'è bisogno di utilizzare tanto prodotto per ottenere risultati. Bastano poche gocce.

Versare l'olio sulle mani e strofinate la barba in modo uniforme per un minuto. L'olio da barba agirà sui peli come fosse un balsamo. Per distribuirlo meglio, utilizzare una spazzola da barba .

e in modo uniforme per un minuto. L'olio da barba agirà sui peli come fosse un balsamo. Per distribuirlo meglio, utilizzare una . Per rendere l'effetto dell'olio più efficace, assicurarsi che il viso sia pulito e completamente asciutto .

e completamente . Ricordare di applicare l'olio ogni giorno, magari la mattina dopo aver lavato la faccia e la sera prima di andare a dormire, per dare al prodotto il tempo necessario per agire: dopo essere stati a contatto con l'acqua, i pori della pelle si aprono e, in questo modo, l'olio riesce ad agire più in profondità.

Quanto olio da barba utilizzare?

Dopo aver visto come applicare correttamente l'olio da barba, capiamo quanto prodotto è opportuno utilizzare in base alla lunghezza della propria barba, in modo tale da evitare sprechi e, di conseguenza, di ungerla.

dalle 2 alle 3 gocce: ideali per una barba lunga più di 3 cm .

ideali per una barba . dalle 4 alle 5 gocce: da utilizzare per una barba lunga dai 3 fino ai 5 cm .

da utilizzare per una barba . dalle 5 alle 8 gocce: per una barba abbastanza lunga, circa 5 cm o poco più .

per una barba abbastanza lunga, circa . 10 gocce: è la quantità di olio da barba da utilizzare per le barbe lunghe circa 10 cm.

Come scegliere il miglior olio da barba

Sapere quali sono gli ingredienti più utilizzati per realizzare un olio da barba è fondamentale, perché non tutti i prodotti sono uguali e non tutti sono indicati per chiunque; per fare la scelta giusta, è bene considerare il tipo di pelle e la profumazione.

Ingredienti degli oli da barba

Gli oli da barba sono composti da oli vettori e oli comuni che, diluiti e mescolati insieme, danno vita al prodotto perfetto per la vostra beard care. Gli oli vettori sono alla base del prodotto, hanno un'origine completamente naturale e costituiscono la grande maggioranza del prodotto. Gli oli comuni contribuiscono ad offrire altri benefici alla pelle e alla barba, ma anche a definire la fragranza. Ecco quali sono i principali ingredienti contenuti negli oli da barba disponibili in commercio.

Olio di Jojoba: l'estratto di jojoba contribuisce all'idratazione della pelle, grazie alle vitamine e ai minerali di cui si compone. Aiuta il pelo ad essere folto e lucente.

l'estratto di jojoba contribuisce all'idratazione della pelle, grazie alle vitamine e ai minerali di cui si compone. Aiuta il pelo ad essere folto e lucente. Olio di Argan: l'argan è ricco di vitamina E. Per questo motivo, aiuta ad ammorbidire, idratare e modellare la barba, ma anche ad evitare le irritazioni della pelle e i pruriti.

l'argan è ricco di vitamina E. Per questo motivo, aiuta ad ammorbidire, idratare e modellare la barba, ma anche ad evitare le irritazioni della pelle e i pruriti. Olio di Semi d'uva: i semi d'uva agiscono come antiossidanti e aiutano a tonificare la pelle, contrastando l'effetto dei raggi del sole.

i semi d'uva agiscono come antiossidanti e aiutano a tonificare la pelle, contrastando l'effetto dei raggi del sole. Olio di Ricino: si tratta di un ingrediente ad azione rapida che velocizza la crescita del pelo, lenisce i pruriti e combatte la comparsa di forfora.

si tratta di un ingrediente ad azione rapida che velocizza la crescita del pelo, lenisce i pruriti e combatte la comparsa di forfora. Olio di Eucalipto: si tratta di un estratto completo, che agisce come antibatterico, antimicotico, antivirale e antinfiammatorio, oltre a garantire una profumazione molto gradevole.

si tratta di un estratto completo, che agisce come antibatterico, antimicotico, antivirale e antinfiammatorio, oltre a garantire una profumazione molto gradevole. Olio di Sandalo: oltre ad avere un odore caratteristico, l'olio di sandalo è antinfiammatorio e astringente.

oltre ad avere un odore caratteristico, l'olio di sandalo è antinfiammatorio e astringente. Olio di Legno di cedro: l'olio al legno di cedro serve ad alleviare il prurito, ma è utile anche per combattere l'acne e le altre impurità della pelle.

Olio di Aghi di pino: l'olio agli aghi di pino può essere utile a chi ha problemi di circolazione, perchè stimola il flusso sanguigno.

Tipo di pelle

Non tutte le pelli sono uguali. Se avete la pelle particolarmente secca, avrete bisogno di un olio idratante, come quello di ricino o di argan. Se, invece, avete bisogno di un prodotto che plachi la spiacevole sensazione di prurito dovuta alle lamette o alla ricrescita, l'olio al legno di cedro potrebbe essere quello giusto.

Profumazione

Quella della profumazione è una scelta legata principalmente al gusto personale. Lo stesso olio farà un effetto diverso su tutti, perché molto dipende da come reagisce legandosi all'odore della pelle. Per scegliere quella adeguata, dunque, è bene fare una prova. In ogni caso, in commercio sono disponibili oli con fragranze fresche ed esotiche, oppure oli dalla profumazione più classica e tradizionale.