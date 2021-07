Migliori pennelli da barba: classifica, recensioni e come sceglierli I pennelli da barba sono degli accessori utili per agevolare la rasatura quotidiana della barba e per renderla più piacevole. Tornati di moda dopo anni di buio, i pennelli da barba oggi disponibili in commercio sono realizzarti in setole naturali o sintetiche, economici o più costosi. Scopriamo insieme quali sono i migliori pennelli da barba del 2021, proposti da marche note come Omega, Zenith e Proraso, come sceglierli e come utilizzarli correttamente.

Il pennello da barba è un accessorio per la rasatura maschile che sta tornando molto in voga negli ultimi anni. Se un tempo, infatti, veniva molto utilizzato e non era difficile trovarlo sulle mensole di qualsiasi bagno, in tempi più recenti e, in particolare, con l'avvento delle schiume da barba, è stato messo sempre più da parte.

Oggi, invece, grazie alla riscoperta di alcuni accessori tradizionali per la rasatura, come i rasoi a mano libera e i rasoi di sicurezza, i pennelli da barba hanno riacquistato il loro fascino e molti uomini hanno iniziato a riscoprire i vantaggi che derivano dal loro utilizzo.

Il movimento rotatorio che è possibile effettuare grazie al pennello, infatti, permette di applicare sul viso la crema o il sapone da barba in modo preciso ed accurato e di ammorbidire e alzare i peli, passaggio utile non solo per agevolare la rasatura, ma anche per evitare tagli, arrossamenti ed irritazioni. Inoltre, utilizzare un pennello da barba, aiuta ad idratare la pelle e ad esfoliarla.

In commercio è possibile trovare diverse tipologie di pennelli da barba: ci sono quelli con setole naturali, quelli silvertip, e quelli con setole sintetiche, quelli artigianali e quelli prodotti da marche note del settore come da Vinci, Edwin Jagger, MÜHLE e le italiane Zenith, Omega e Prororsaso. Ci sono, infine, modelli più indicati per i cultori della rasatura e per i professionisti, ed alti consigliati a chi utilizza per la prima volta questo accessorio.

Dopo avervi elencato e descritto quali sono i migliori pennelli da barba del 2021, vi aiuteremo a capire come sceglierli attraverso una pratica guida all'acquisto, ma non solo. Vi spiegheremo, infine, perché conviene utilizzare un pennello da barba, come utilizzarlo e quali sono i passaggi da seguire per effettuare una corretta manutenzione.

I 12 migliori pennelli da barba 2021

Di seguito troverete la classifica dei migliori pennelli da barba di quest'anno. Nella lista sono presenti pennelli da barba costosi, come i silvertip e quelli con setole in puro pelo di tasso, e quelli più economici, in setole naturali di cinghiale o maiale e in fibra sintetica, questi ultimi più indicati per chi vuole un prodotto vegan-friendly ma di qualità, dal momento che concedono un "effetto tasso" molto reale.

Oltre al tipo di setole, abbiamo tenuto conto delle marche scegliendo esclusivamente quelle note del settore, come da Vinci, Edwin Jagger, MÜHLE e le italiane Zenith, Omega e Prororsaso. Scopriamoli insieme.

1. da Vinci 290 pennello da barba silvertip

Realizzato con setole di tasso silvertip, cioè dalla punta argentata, pennello da barba in fibre naturali da Vinci 290 è un prodotto capace di stendere la schiuma da barba in modo omogeneo sul viso, garantendo una rasatura perfetta anche per chi inizia ad utilizzare per la prima volta un pennello da barba. Inoltre, si tratta di un prodotto artigianale italiano ma realizzato interamente a mano in Germania da artigiani esperti.

Il pennello da barba da Vinci 290 è estremamente morbido, ideale per la rasatura con pelle umida o bagnata e, durante l'applicazione della schiuma da barba, regala un piacevole effetto massaggiante. Le setole di tasso silvertrip, infine, aiutano a formare più rapidamente la schiuma, semplicemente con qualche giro di pennello all'interno della ciotola.

Il design, infine, è ergonomico: il manico sferico in plexiglass nero aiutano a maneggiarlo con estrema facilità.

2. Parker Safety Razor pennello da barba con setole in puro pelo di tasso silvertip

Un altro modello di pennello da barba silvertip molto apprezzato, ideale per chi ha la pelle sensibile, è questo proposto da Parker Safety Razor, venduto ad un prezzo inferiore rispetto al da Vinci 290 ma di qualità ugualmente ottima. Anche questo pennello da barba, infatti, è realizzato in setole di tasso completamente naturali e presenta la punta argentata, silvertip appunto, che lo rende, morbido, capace di trattenere bene l'acqua e di durare a lungo, anche se se viene utilizzato quotidianamente.

Le setole di questo pennello da barba, inoltre, riescono a velocizzare la formazione della schiuma da applicare per la rasatura e a distribuirla in modo uniforme sul viso, massaggiandolo delicatamente. L'impugnatura ergonomica cromata aiuta a maneggiarlo comodamente, concedendo una rasatura pratica e completa.

L'azienda Parker Safety Razor, inoltre, è garanzia di qualità ed affidabilità in quanto da oltre 40 anni realizza prodotti per la rasatura maschile. Incluso, infine, arriva anche un porta-pennello per facilitare l'asciugatura.

3. Edwin Jagger pennello da barba con setole naturali in puro tasso

Prodotto artigianalmente dall'azienda inglese Edwin Jagger, che realizza articoli per la rasatura maschile da oltre 30 anni, questo pennello da barba con setole in puro tasso è un'alternativa dall'ottimo rapporto qualità/prezzo al da Vinci 290 descritto in precedenza.

Chi, infatti, vuole iniziare ad utilizzare il pennello da barba, ma non vuole spendere troppo, troverà in questo prodotto la soluzione che sta cercando.

Si tratta, come anticipato, di un pennello da barba in puro tasso ma non silvertip, per cui le setole non hanno la punta argentata. Questo prodotto riesce comunque a garantire una rasatura impeccabile dal momento che risulta morbido e riesce a trattenere molto bene l'acqua. Infatti, ammorbidisce e solleva i peli alla perfezione, facilitando la rasatura. In dotazione arriva anche un comodo gocciolatoio per asciugarlo in modo pratico. Viene utilizzato non solo per radere la barba in ambito domestico, ma anche dai barbieri professionisti.

Il manico è in finto ebano.

4. MÜHLE pennello da barba con setole in puro tasso e manico in legno d'ulivo

Il pennello da barba di MÜHLE, azienda tedesca specializzata nella produzione di pennelli, set, rasoi e accessori dedicati alla cura della barba, è dotato di setole in puro tasso che rendono il pennello particolarmente morbido. Un altro punto di forza di questo prodotto è il manico ergonomico in legno d'ulivo con dettagli metallici cromati, pensato per garantire un ottimo bilanciamento: questo vuol dire che il pennello da barba risulterà particolarmente comodo e maneggevole durante l'utilizzo, oltre ad essere esteticamente piacevole, grazie al suo aspetto vintage.

Il pennello risulta molto morbido sulla pelle e concede un piacevole effetto massaggiante durante la rasatura.

Anche questo prodotto si caratterizza per l'ottimo rapporto/qualità prezzo e si rivela un'ottima scelta per tutti coloro che cercano un prodotto di qualità ad un costo non eccessivo.

5. Zẹnith pennello da barba con setole naturali di cinghiale

Il pennello da barba italiano New Titanio di Zenith è realizzato con setole di cinghiale naturali e sbiancate che risultano contemporaneamente morbide e rigide: questo vuol dire che il pennello concede una rasatura comoda, perché non solo distribuisce uniformemente la schiuma, le creme o i saponi da barba, ma permette di prelevarla agevolmente dalla ciotola.

Si tratta di un pennello da barba artigianale, completamente fatto a mano da esperti artigiani italiani, caratterizzato da un'impugnatura ergonomica che consente di maneggiarlo comodamente. Zenith New Titanio, inoltre, è adatto a tutti i tipi di pelle e risulta indicato anche per quelle più sensibili perché le setole non morbide ed agiscono delicatamente. Può essere utilizzato con qualsiasi schiuma, crema o sapone da barba.

Anche per questo prodotto il rapporto qualità/prezzo è ottimo.

6. Proraso pennello da barba professionale con setole naturali

Questo pennello da barba professionale di Proraso, una delle aziende italiane leader del settore, è ideale per chi cerca un prodotto economico ma di qualità.

Si tratta di un pennello da barba che, rispetto a quelli descritti in precedenza, è realizzato con setole di cinghiale e, di conseguenza, può risultare meno morbido rispetto a quelli realizzati in setole di puro tasso o silvertip. Si tratta però di un "problema" assolutamente risolvibile in quanto, dopo qualche utilizzo, tende già ad ammorbidirsi.

Nonostante si tratti di un prodotto assolutamente economico, questo pennello da barba di Proraso viene realizzato con materiali di alta qualità, è resistente e non perde peli. La lunghezza totale del pennello è di 13 cm, mentre il manico, ergonomico, è in plastica resistente.

7. Omega 10048 pennello da barba economico con setole di cinghiale

Un altro prodotto economico ma di qualità, perfetto per chi vuole iniziare ad utilizzare il pennello da barba per la rasatura, è Omega 10048, molto apprezzato anche dai barbieri.

Si tratta di un modello che, nonostante il prezzo accessibile, viene realizzato con materiali di qualità: le setole sono in cinghiale, mentre il manico è in plastica cromata. La forma del manico è classica, ergonomica, pensata per facilitare la presa e per renderlo facile da maneggiare. Omega, infine, è un azienda italiana, garanzia di qualità ed affidabilità.

Unico neo di questo prodotto, stando alle recensioni degli utenti Amazon, è che, dopo un utilizzo prolungato, tende a perdere qualche pelo.

8. Wilkinson Sword pennello da barba con setole di maiale

Il pennello da barba di Wilikinson Sword è dotato di setole naturali di maiale che, nonostante siano molto più dure rispetto a quelle di tasso, agiscono delicatamente sulla pelle. Le setole di maiale, infatti, sono le più diffuse ed utilizzate proprio perché sono delicate, idratano la pelle e se di buona qualità, come in questo caso, la esfoliano.

I pennelli da barba con setole di maiale sono sicuramente molto più economici e "duri" rispetto a quelli in puro tasso, ma rappresentano un'alternativa ugualmente valida e di qualità, soprattutto per la rasatura quotidiana. Le setole di questo tipo, inoltre, si rivelano particolarmente utili per "lavorare" i saponi duri. Questo prodotto Wilkinson, brand con esperienza di oltre un secolo nella produzione di articoli per la rasatura maschile, si caratterizza anche per il design vintage che gli conferisce un piacevole tocco retrò: nell'aspetto, così come nelle sue caratteristiche, ricorda in tutto e per tutto i tradizionali pennelli da barba utilizzati nei saloni dei barbieri.

Il manico risulta facile da impugnare e comodo. Il prezzo è davvero ottimi considerato i risultati di rasatura che concede.

9. Omega 46806 pennello da barba con setole in fibra sintetica

Passiamo adesso ad Omega 46806 un pennello da barba italiano che, a differenza di quelli descritti in precedenza, è realizzato in fibra sintetica Hi-Brush, effetto tasso: entrando più nel dettaglio, le setole di Omega 46806 sono composte da fibra sintetica poliestere semi-cristallina, conosciuta anche come PBB. Nonostante siano sintetiche, le setole di questo pennello risultano non solo morbide, ma anche sufficientemente rigide rigide da permettere di creare facilmente la schiuma e di sollevarla agevolmente dalla ciotola. Le setole, infine, sono completamente inodori.

Ma qual è il vantaggio delle fibre sintetiche? Il principale punto di forza di questa tipologia di pennello da barba è indubbiamente la facilità di pulizia: rispetto a quelle in puro tasso, infatti, non favoriscono la proliferazione di batteri. Il manico, lungo 7,5 cm, permette di usare agevolmente il pennello senza sporcarsi le mani di schiuma.

10. Barber Tools pennello da barba con setole sintetiche

Il pennello da barba con setole sintetiche di Barber Tools è un altro prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo se consideriamo il fatto che le setole, nonostante siano sintetiche, sono di una qualità talmente alta da ricordare quelle silvertip. Può essere utilizzato, infatti, anche da chi ha la pelle sensibile perché risulta piacevolmente morbido e agisce delicatamente. Inoltre le setole riescono a creare rapidamente una schiuma densa e compatta e ad applicarla sul volto in modo omogeneo, senza trascurare alcun punto.

Risulta molto facile da pulire e si asciuga più rapidamente rispetto ad un pennello da barba con setole naturali. Inoltre, basta una passata sotto l'acqua corrente per eliminare qualsiasi traccia di schiuma, crema o sapone da barba. In dotazione arriva una pratica base d'appoggio per agevolare l'asciugatura del pennello e per riporlo comodamente quando non utilizzato.

11. Omega 0196745 pennello da barba in fibra sintetica "Black Hi-Brush"

Un altro pennello da barba con setole in fibra sintetica molto apprezzato dagli utenti che lo hanno acquistato è Omega 0196745, un prodotto che, nonostante sia economico, concede performance di rasatura impeccabili. Le fibre sintetica "Black Hi-Brush", infatti, ricordano nella morbidezza e nella delicatezza quelle naturali in puro tasso e riescono ugualmente a montare la schiuma alla perfezione. Inoltre non perde peli e resta ben compatto anche dopo mesi di utilizzo quotidiano. Essendo in fibra sintetica si asciuga velocemente, è molto igienico, inibisce la formazione dei batteri e risulta molto facile da pulire sotto l'acqua corrente.

Le setole, infine, massaggiano delicatamente il viso, aprono i pori e facilitano la rasatura. Il manico con presa ergonomica aiuta a maneggiarlo con semplicità.

Il design tradizionale, inoltre, lo rendono un oggetto anche da esposizione, perché ricorda molto i pennelli da barba utilizzati un tempo dai barbieri.

Il prezzo è davvero ottimo se si considera che è un pennello da barba italiano, prodotto da una delle aziende leader del settore e che le setole sono di ottima qualità.

12.Omega 46126 pennello da barba in fibra sintetica effetto tasso

Concludiamo la nostra classifica con un altro pennello italiano in fibra sintetica effetto tasso: Omega 46126. Anche questo prodotto dispone di setole sintetiche "Black Hi-Brush" effetto tasso che ricordano molto da vicino nella morbidezza quelle, appunto, in puro tasso. La rasatura risulta molto piacevole dal momento che il viso viene massaggiato delicatamente, la pelle si rilassa e i pori si dilatano, permettendo ai prodotti idratanti di penetrare a fondo e di ammorbidire la cute. Le setole sono completamente inodore.

Come tutti i pennelli in fibra sintetica è un prodotto che si asciuga velocemente, è igienico e si pulisce con semplicità perché i residui di schiuma vanno via sotto l'acqua corrente.

Questo prodotto Omega è vegan-friendly, ergonomico e non punge: si tratta, insomma, di un validissimo prodotto dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, ideale per chi inizia ad utilizzare un pennello da barba per la prima volta e non vuole spendere troppo. Ovviamente può essere utilizzato anche dai cultori della rasatura e dai professionisti.

Perché utilizzare un pennello da barba? I vantaggi

Utilizzare un pennello da barba è una scelta riserva una serie di vantaggi che aiutano ad ottimizzare la rasatura quotidiana. Ecco quali sono i principali.

Aiuta a distribuire uniformemente la schiuma , la crema o il sapone da barba sul viso , coprendo tutti i punti da radere ed assicurando massima precisione .

, la o il , coprendo tutti i punti da radere ed . I pennelli da barba, soprattutto quelli con setole più dure come quelle naturali di cinghiale o di maiale, svolgono anche un'azione esfoliante quando vengono massaggiati sul viso, purificando la pelle ed eliminando le cellule morte . Inoltre, il calore che si genera nel momento in cui il pennello viene massaggiato sul viso, dilata i pori .

quando vengono massaggiati sul viso, purificando la pelle ed . Inoltre, il calore che si genera nel momento in cui il pennello viene massaggiato sul viso, . Utilizzando i pennelli da barba i prodotti penetrano meglio nella pelle , idratandola e preparandola alla rasatura .

, idratandola e . Le setole del pennello da barba, a prescindere dal fatto che siano naturali o sintetiche, agevolano la rasatura perché sollevano i peli e permettono al rasoio di reciderli con più facilità .

. Si rivela molto utile anche per preparare in poco tempo la schiuma o la crema per la rasatura.

Come scegliere il pennello da barba

Per scegliere il pennello da barba più adatto alle diverse esigenze occorre tenere in considerazione quattro aspetti fondamentali: la tipologia di setole, i materiali e la forma del manico e la forma delle setole. Inoltre consigliamo di prestare attenzione anche alla marca e al prezzo. Analizziamo nel dettaglio questi fattori fondamentali sui quali basare l'acquisto del pennello da barba più adatto alle proprie necessità.

Tipologie di setole

Le setole dei pennelli da barba disponibili in commercio possono essere naturali o sintetiche. Nella "famiglia" delle setole naturali rientrano quelle di tasso, quelle di cinghiale o di maiale e quelle di cavallo.

Le setole di tasso, che sono quelle da sempre più utilizzate e che si caratterizzano per la capacità di trattenere l'acqua e per la morbidezza, si suddividono a loro volta in:

Puro tasso: i pennelli da barba con setole in puro tasso hanno generalmente un costo più contenuto rispetto agli altri, nonostante siano comunque di ottima qualità . Proprio per il loro rapporto qualità/prezzo vengono consigliati a tutti coloro che utilizzano per la prima volta questo strumento per la rasatura. Si caratterizzano per il loro colore scuro , un mix tra nero e grigio, e, in linea generale, hanno una durata che va dai 2 ai 3 anni.

i pennelli da barba con setole in puro tasso hanno generalmente un rispetto agli altri, nonostante siano comunque di . Proprio per il loro rapporto qualità/prezzo vengono consigliati a tutti coloro che utilizzano per la prima volta questo strumento per la rasatura. Si caratterizzano per il loro , un mix tra nero e grigio, e, in linea generale, hanno una durata che va dai 2 ai 3 anni. Miglior tasso: caratterizzati da un colore più chiaro rispetto a quelli in puro tasso, un mix tra grigio e marrone, i pennelli da barba con setole in miglior tasso sono più morbidi rispetto ai primi e durano generalmente anche più di 3 anni . Infine, trattengono meglio l'acqua .

caratterizzati da un rispetto a quelli in puro tasso, un mix tra grigio e marrone, i pennelli da barba con setole in miglior tasso sono rispetto ai primi e . Infine, . Super tasso: i pennelli da barba in super tasso si contraddistinguono per il loro colore più chiaro e che va dal nero al grigio man mano che ci si avvicina alle punte. Si tratta di una qualità di setole che è nettamente superiore rispetto a quelle in puro tasso e in miglior tasso e che, di conseguenza, risultano ancora più morbide , oltre a trattenere meglio l'acqua e a durare di più . Hanno, quindi, un prezzo molto più elevato .

i pennelli da barba in super tasso si contraddistinguono per il loro e che va dal nero al grigio man mano che ci si avvicina alle punte. Si tratta di rispetto a quelle in puro tasso e in miglior tasso e che, di conseguenza, risultano ancora , oltre a e a . Hanno, quindi, un . Silvertip o punta argentata: si tratta dei pennelli da barba top di gamma, morbidi e composti da materiali di altissima qualità. Di conseguenza durano per anni anche se vengono utilizzati quotidianamente e trattengono l'acqua alla perfezione. Hanno costi elevati giustificati dalla loro qualità.

Come anticipato all'inizio di questo paragrafo, all'interno del gruppo delle setole naturali rientrano anche quelle di cinghiale o di maiale e quelle di cavallo.

Setole di cinghiale o di maiale: le setole naturali di maiale o di cinghiale sono più dure rispetto a quelle di tasso . Ovviamente i pennelli da barba di questo tipo hanno un costo inferiore e sono economici, per cui li consigliamo a chi inizia ad utilizzare questo prodotto e non vuole spendere troppo. Queste setole hanno il vantaggio di riuscire a lavorare con più facilità i saponi duri e, in ogni caso, dopo qualche utilizzo tendono ad ammorbidirsi. In commercio è anche possibile trovare pennelli da barba con setole che sono un mix tra cinghiale e maiale.

le setole naturali di maiale o di cinghiale sono . Ovviamente i pennelli da barba di questo tipo hanno un costo inferiore e sono economici, per cui li consigliamo a chi inizia ad utilizzare questo prodotto e non vuole spendere troppo. Queste setole hanno il vantaggio di riuscire a lavorare con più facilità i saponi duri e, in ogni caso, dopo qualche utilizzo tendono ad ammorbidirsi. In commercio è anche possibile trovare pennelli da barba con setole che sono un mix tra cinghiale e maiale. Setole di cavallo: i pennelli da barba in setole di cavallo sono una vera e propria rarità nel nostro paese. In ogni caso hanno delle caratteristiche che, per morbidezza, durabilità e capacità di trattenere l'acqua, ricordano molto da vicino quelle di cinghiale o di maiale. Il prezzo di questi prodotti è abbastanza contenuto.

Pennello da barba silvertip

Passando ai pennelli in fibra sintetica, invece, specifichiamo che soprattutto negli ultimi anni sono stati prodotti dei modelli che ricordano molto da vicino le caratteristiche dei pennelli in fibra naturale. Basti pensare, ad esempio, ai pennelli da barba in fibra sintetica "Black Hi-Brush" di Omega, che concedono sul viso un vero e proprio "effetto tasso". In ogni caso rappresentano una scelta molto valida per chi non vuole spendere troppo e per chi preferisce non utilizzare un pennello con setole naturali di animali. Questi prodotti, rispetto a quelli in setole naturali, concedono una serie di vantaggi: si asciugano più rapidamente, sono più igienici, inibiscono la formazione di batteri e sono più facili da pulire sotto l'acqua corrente.

Pennello da barba in fibra sintetica

Manico

Quando parliamo del manico di un pennello da barba dobbiamo pensare ai materiali e alla forma. Si tratta di una componente fondamentale del pennello da barba perché deve essere perfettamente bilanciato e, di conseguenza, deve garantire comodità e praticità di utilizzo.

I materiali più utilizzati per realizzare i manici dei pennelli da barba sono la plastica e il plexiglass per quelli più economici mentre, i modelli più costosi, sono realizzati in legno, in osso o in finto osso. Quelli in plastica sono ovviamente più leggeri rispetto a quelli in legno, osso o finto osso e non danno la sensazione di utilizzare un prodotto solido. Il suggerimento, quindi, è quello di scegliere pennelli da barba che non siano molto leggeri.

Per quanto riguarda la forma, invece, la maggior parte dei pennelli da barba disponibili in commercio hanno un manico ergonomico, pensato per facilitare la presa e per renderlo facile da maneggiare.

Forma della setole

La forma delle setole di un pennello da barba può essere di quattro tipologie: bulbo, con una forma arrotondata in superficie, flat top, quindi piatta nella parte superiore, fan, detta anche "a ventaglio" e ibrida. La scelta in questo caso dipende dalle esigenze e dalle preferenze personali, anche se i modelli con la forma delle setole a bulbo e, quindi, dalla forma più arrotondata, risultano più facili da utilizzare perché agevolano i movimenti circolari sul viso.

Marca

Scegliere un pennello realizzato da marche note, garanzia di qualità, è fondamentale per acquistare un prodotto che duri nel tempo. Oggi sono diverse le aziende, italiane e non dalla pluriennale esperienza, che realizzano pennelli da barba in setole naturali e/o sintetiche e che propongono prodotti pensati non solo per i cultori della rasatura e per i professionisti, ma anche per chi si avvicina per la prima volta all'utilizzo di questo prodotto. Tra i brand stranieri più rinomati segnaliamo la tedesca MÜHLE e l'inglese Edwin Jagger che realizzano prodotti per la rasatura di diverso tipo. Tra i pennelli da barba italiani, invece, segnaliamo quelli di Omega, Proraso, Zenith e da Vinci (questi ultimi però vengono prodotti in Germania).

Prezzo

In commercio sono disponibili pennelli da barba con prezzi molto vari. Ovviamente tutto dipende dalla qualità delle setole: i pennelli da barba silvertip o, in generale, quelli in setole di puro tasso, super tasso e miglior tasso sono i più costosi perché in setole naturali e hanno prezzi che possono addirittura superare i 100 Euro, anche se è possibile trovare modelli più economici che superano di poco i 50 Euro.

Quelli in setole naturali di maiale o cinghiale, invece, hanno un prezzo più contenuto che va da un minimo di 6 Euro fino ad un massimo di 20 Euro.

Anche i pennelli da barba con setole sintetiche hanno prezzi accessibili: si va da un minimo di 10 euro, fino ad un massimo di 20/30 Euro.

Si tratta di cifre indicative, in quanto online c'è talmente tanta varietà di prodotti che è molto facile trovare il pennello da barba che fa al proprio caso spendendo la cifra che si ritiene giusta.

Come utilizzare il pennello da barba

Ecco quali sono i passaggi fondamentali da seguire per utilizzare correttamente il pennello da barba.

Se si utilizza un pennello in setole naturali di maiale o di cinghiale il suggerimento è quello di immergerlo in acqua calda per una decina di minuti in modo tale da ammorbidire le setole . Questo è un consiglio che è preferibile mettere in pratica per qualsiasi tipologia di pennello, anche se quelli con setole più dure necessitano maggiormente di essere ammorbiditi. Ripetere il passaggio anche per i primi mesi di utilizzo dell'accessorio.

. Questo è un consiglio che è preferibile mettere in pratica per qualsiasi tipologia di pennello, anche se quelli con setole più dure necessitano maggiormente di essere ammorbiditi. dell'accessorio. Per realizzare la schiuma con il pennello da barba il consiglio è quello di utilizzare una comune ciotola da barba: si tratta di un accessorio che permette di aggiungere l'acqua ogni volta che occorre, poco per volta. Prendere quindi il pennello, bagnarlo , eliminare l'acqua in eccesso ed iniziare ad effettuare dei movimenti rotatori sul sapone fin quando il sapone non coprirà tutte le setole. A questo punto basta semplicemente girare il pennello aggiungendo l'acqua , senza esagerare, così da formare la schiuma. Questo è un passaggio che occorre fare fin quando non si forma tutta la schiuma che occorre per la rasatura.

con il pennello da barba il consiglio è quello di utilizzare una comune ciotola da barba: si tratta di un accessorio che permette di aggiungere l'acqua ogni volta che occorre, poco per volta. Prendere quindi il pennello, , ed iniziare ad fin quando il sapone non coprirà tutte le setole. A questo punto basta semplicemente , senza esagerare, così da formare la schiuma. Questo è un passaggio che occorre fare fin quando non si forma tutta la schiuma che occorre per la rasatura. Può capitare che un pennello appena acquistato perda dei peli ma si tratta di un fenomeno abbastanza comune, anche con i pennelli di alta qualità.

Come pulire e preservare il pennello da barba

Pulire il pennello da barba ed effettuare periodicamente una corretta manutenzione è importante per preservare la qualità del prodotto e per utilizzarlo a lungo nel corso degli anni. Ecco qualche suggerimento pratico per mantenere inalterata la qualità delle setole ed evitare che si danneggino.

Prima del primo utilizzo suggeriamo di immergere il pennello in acqua calda per tutta la notte (attenzione alla temperatura: non deve essere bollente!). Questo passaggio è utile per ammorbidire le setole e per pulire il pennello dalla polvere . Dopo ogni utilizzo è buona norma sciacquare il pennello sotto l'acqua corrente e rimuovere residui di schiuma, crema o sapone da barba. Anche per la pulizia quotidiana il suggerimento è quello di utilizzare acqua calda. Dopo aver sciacquato il pennello sotto l'acqua corrente il consiglio è quello di scuoterlo e di tamponarlo delicatamente utilizzando un asciugamano . Questo passaggio è indispensabile per rimuovere l'acqua in eccesso e per rendere più veloce l'asciugatura. Riporre il pennello su una mensola oppure sul supporto che arriva in dotazione (se previsto nella confezione) e lasciarlo asciugare naturalmente . Per quanto riguarda la pulizia periodica , invece, suggeriamo di pulire a fondo le setole del pennello utilizzando dei prodotti appositi o del comune balsamo per capelli . Dopo averlo pulito accuratamente, risciacquare sotto l'acqua corrente e lasciarlo asciugare all'aria aperta.