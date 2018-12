I 311 migranti della nave della Ong Proactiva Open Arms sono giunti a destinazione. I profughi, dopo essere stati salvati in mare, al largo della Libia il 21 dicembre, hanno trascorso il Natale in navigazione. Italia, Francia, Tunisia e Malta avevano negato loro lo sbarco. I migranti hanno esultato al termine del lungo viaggio, urlando e applaudendo al loro arrivo nel porto di Crinavis, nel comune di San Roque, nella baia di Gibilterra (Sud della Spagna), a pochi chilometri dalla cittadina di Algeciras. "Missione compiuta", ha scritto il fondatore dell'ong, Oscar Camps, su Twitter.

"Queste sono persone, i bambini ma anche gli adulti, con storie nei loro Paesi d'origine ma anche durante il loro tragitto davvero orribili", ha dichiarato Vicente Raimundo, direttore dei programmi d'intervento in Spagna dell'ong Save The Children. Come ha spiegato, tra i 139 minorenni a bordo della nave dell'ong Proactiva, alcuni "arrivano da Paesi in guerra come Somalia o Siria". Il governo socialista di Pedro Sanchez aveva autorizzato la nave Proactiva Open Arms a entrare nelle acque territoriali spagnole, dopo aver viaggiato per oltre 2mila km. Vicente Raimundo ha sottolineato che in molti dei casi gli immigrati – 241 uomini e 70 donne – "sono passati per la Libia". Raimundo che "secondo le Nazioni Unite, tutti i migranti provenienti dal quel Paese hanno patito situazioni paurose, poiché il sistema di accoglienza, protezione e salvataggio" libico "lascia molto a desiderare".

Lo sbarco di questi 311 migranti, provenienti dalla Nigeria o dal Mali, è iniziato intorno alle 10:30 di questa mattina, ed è stata data priorità a donne e minorenni. La Croce Rossa ha fornito loro vestiti, alimenti e assistenza medica. I migranti verranno trasferiti in un Centro de Atención Temporal a Extranjeros. Malta aveva ha accolto soltanto una donna e il suo neonato, partorito su una spiaggia libica, mentre a Lampedusa era stato accolto un ragazzo di 14 anni affetto da una grave infezione della pelle, e che viaggiava da solo.

Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha commentato così: "Appena approdata in Spagna la nave Ong Open Arms, con 310 immigrati clandestini a bordo. Missione compiuta! #portichiusi".