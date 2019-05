"Usare il balcone del Municipio su piazza Saffi per parlare a una (per la verità scarsa) platea di un comizio sembra scimmiottare le adunate anteguerra del regime. Cosa che per Forlì, che ha nella sua piazza principale un luogo di rispetto e memoria per i partigiani che qui vennero impiccati e per il sacrario alle vittime della guerra, è semplicemente inaccettabile". Lo ha scritto ieri su Facebook il sindaco di Forlì, Davide Drei, commentando il fuoriprogramma di Matteo Salvini impegnato venerdì in un comizio in città. Causa pioggia il suo intervento non si è tenuto in piazza ma in salone comunale, col vicepremier affacciato al balcone per parlare alla folla.

Un momento che lo stesso Salvini ha immortalato con un tweet ieri mattina commentando: "Uno spettacolo ieri sera! Comizio sotto l'acqua affacciato dal balcone sulla piazza principale di #Forlì! Se lo sa la Boldrini…". L'ex presidente della Camera ha risposto ancora una volta per le rime: "Invece di occuparti di me pensa alla sicurezza delle persone visto che a Napoli si spara per strada e a Viterbo un commerciante è stato ucciso a sprangate. Ti ricordo che sei il Ministro dell’Interno e in queste ore dovresti fare riunioni di lavoro, non comizi in piazza".

Quello a cui si è assistito a Forlì, ha sottolineato il sindaco Drei su Facebook, "è qualcosa di penoso". "Usare la funzione di ministro dell'Interno per usare ogni spazio al di fuori dei regolamenti comunali, confondendo il ruolo istituzionale con quello del segretario di un partito, è un dispetto ai valori costituzionali basilari su cui si fonda l'Italia. Una brutta serata purtroppo per la nostra città – ha aggiunto Drei – un pessimo modo di fare campagna elettorale, non all'altezza della storia democratica di Forlì".

Oggi il vicepremier leghista è tornato sulle polemiche, replicando al post di Ottavio Giulio Rizzo, candidato dem a Pavia, che aveva criticato duramente il ministro con queste parole: "Oh, se ci tiene tanto a rievocarlo, tenga presente che piazzale Loreto verrà finalmente trasformata in una piazza pedonale…" Salvini ha risposto così, minacciando querele: "Post di candidato ‘democratico' a Pavia. Bacioni e querela, buona domenica agli amici del Pd". L'esponente Pd ha però rimosso il post successivamente. E fa alcune precisazioni in un altro intervento sui social: