video suggerito

Attacco a Salvini per lo stop del traffico aereo, Pd: “Blocca anche il cielo, dica come eviterà nuovi guasti” In un’interrogazione parlamentare i deputati Pd Anthony Barbagallo e Andrea Casu chiedono conto a Salvini del blocco del traffico aereo di ieri, 28 giugno: “È gravissimo, dopo aver messo in ginocchio il trasporto ferroviario, ora Salvini blocca anche il cielo”. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il traffico aereo è tornato alla normalità questa mattina, dopo il blocco che si è registrato nell'area Nord Occidentale del Paese, per un guasto nel centro radar di Milano che gestisce quella zona. Il problema è stato riscontrato nel sistema di trasmissione dei dati. I primi problemi si sono riscontrati intorno alle 20,20, e poi alle 20,40 è stato dichiarato il Rateo Zero, la formula con cui si impone a un aeroporto lo stop al decollo e all'atterraggio di tutti gli aerei.

La situazione era tornata quasi regolare già dalla tarda serata di ieri, dopo diverse ore di caos negli aeroporti: ritardi, riprogrammazioni e cancellazioni, hanno causato disagi ai cittadini in viaggio, visto che lo spazio aereo sopra Liguria, Piemonte e Lombardia è stato interdetto. Poi in serata l'Enav ha comunicato la soluzione alla "problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d'Area di Milano" grazie "al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo". I decolli sono ricominciati intorno alle 22:15, anche se con rallentamenti notevoli in un primo momento. Come scrive il Corriere, i disagi si sono protratti fino a tarda notte, dopo un nuovo stop dei flussi e una ripresa.

"L'evolversi della situazione", ha fatto sapere in serata il Mit, è stata seguita con attenzione dal vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini "costantemente in contatto con tutti i soggetti coinvolti a partire da Enav". Ma questo non ha impedito le polemiche, e il Pd ha presentato un'interrogazione parlamentare.

L'interrogazione del Pd: "Salvini blocca anche il cielo, chiarisca"

"Dopo aver messo in ginocchio il trasporto ferroviario, ora Salvini blocca anche il cielo. Il caos aereo che ha colpito gli aeroporti del Nord-Ovest è l'ennesimo fallimento del peggior Ministro dei Trasporti della storia repubblicana". Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati del Partito Democratico Anthony Barbagallo, capogruppo PD in Commissione Trasporti, e Andrea Casu, vicepresidente della stessa Commissione, annunciando la presentazione di una interrogazione parlamentare urgente per fare piena luce sulle cause del blocco di ieri, che ha mandato in tilt il traffico aereo tra Milano, Torino, Genova, Bergamo, Firenze e Pisa, in un fine settimana cruciale per milioni di viaggiatori, per molti di inizio ferie.

"Quanto accaduto – proseguono i deputati dem – è gravissimo: passeggeri bloccati a terra per ore, famiglie costrette a passare la notte in aeroporto, vacanze rovinate. Davvero inaccettabile che, nel 2025, si possa verificare un guasto così impattante senza che ci siano risposte chiare e immediate sulle responsabilità e sulle misure adottate per prevenirlo".

"Salvini – aggiungono Barbagallo e Casu – si limita a comunicare a posteriori che ha ‘seguito la situazione'. Ma è ora che il Ministro venga in Parlamento a riferire perché il sistema di controllo aereo ha mostrato una simile vulnerabilità." L'interrogazione è stata sottoscritta anche dai deputati dem Ouidad Bakkali, Valentina Ghio e Roberto Morassut, membri della Commissione Trasporti. "Non ci fermeremo finché non saranno chiarite tutte le responsabilità. Mentre Salvini fa propaganda dai social, il Paese va in tilt. È evidente che non è all'altezza del ruolo che ricopre".