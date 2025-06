video suggerito

Traffico aereo, Enav: “Guasto radar risolto, si torna alla normalità”. Disagi per migliaia di passeggeri Dopo una serata di gravi disagi per migliaia di passeggeri a causa di un guasto al Centro di Controllo d’Area di Milano, il traffico aereo sta tornando alla normalità. Lo comunica l’Enav. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo ore di grande tensione e disagi negli scali del Nord-Ovest dell’Italia, la situazione è tornata alla normalità. Nella serata di ieri, un’improvvisa anomalia al sistema di trasmissione dati del Centro di Controllo d’Area di Milano aveva causato forti ripercussioni sul traffico aereo, con oltre 300 voli coinvolti tra ritardi, cancellazioni e blocchi operativi.

Il guasto, che ha colpito il radar milanese dell’ENAV (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo), ha imposto un’immediata sospensione di decolli e atterraggi negli aeroporti principali dell’area nord-occidentale del Paese: Malpensa, Linate, Orio al Serio, Genova e Torino. Un blackout tecnico che, inizialmente risolto intorno alle 22.15 con la ripresa parziale dei voli, è poi tornato a colpire la rete di connettività, rendendo necessaria una nuova interruzione delle operazioni per garantire la sicurezza dei passeggeri.

"Causa avaria del radar di Milano, tutti i voli in partenza e in arrivo sul nord ovest Italia e quindi Torino subiranno dei ritardi" si leggeva ad esempio sul sito dell’aeroporto del capoluogo piemontese, mentre un messaggio analogo veniva diffuso dallo scalo di Bergamo attraverso i canali social. Diversi voli in arrivo negli scali interessati sono stati ridiretti verso altri aeroporti, ad esempio a Venezia, con disagi avvertiti anche a Firenze, Ciampino e Fiumicino.

Leggi anche Blackout radar blocca i cieli del Nord Italia: traffico aereo paralizzato e voli cancellati

Ma, dopo ore di lavoro incessante, il peggio sembra ormai alle spalle. È stata la stessa ENAV a comunicarlo con una nota ufficiale: "Enav comunica che, grazie al tempestivo intervento del proprio personale tecnico-operativo – si legge in una nota diffusa nella tarda serata di ieri dall’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo – la problematica di trasmissione dati e connettività riscontrata presso il Centro di Controllo d’Area di Milano è stata già risolta. Il traffico aereo nell’area del Nord-Ovest d’Italia sta progressivamente tornando alla piena normalità".

Anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti arriva un messaggio di rassicurazione: "Il traffico aereo nell’area nord ovest dell’Italia sta tornando progressivamente alla normalità: il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha seguito con attenzione l’evolversi della situazione ed è costantemente in contatto con tutti i soggetti coinvolti a partire da Enav", comunica il Mit.

La rapida risposta degli operatori tecnici e la supervisione delle autorità hanno consentito il graduale ripristino delle operazioni e il ritorno alla normalità. Tuttavia il primo weekend dell'estate è stato all'insegna di gravi disagi per migliaia di viaggiatori, che sono rimasti bloccati negli aeroporti del nord, arrivando in ritardo o atterrando a centinaia di chilometro d distanza dalla loro meta.