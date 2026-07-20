Passeggero risucchiato dal finestrino dell’aereo, Ryanair: “Uno dei velivoli più sicuri mai costruiti, nessuna modifica”

Il direttore finanziario della compagnia aerea torna a parlare dell’incidente al 61enne Ljubiša Karović: “Abbiamo una flotta relativamente giovane e siamo molto contenti della sicurezza e della manutenzione”.

“Sono probabilmente gli aerei più sicuri mai costruiti e nessun ente di controllo ha richiesto di apportare modifiche operative”, così la compagnia aerea low cost Ryanair è tornata a parlare del terribile incidente a bordo del Boeing 737-800 in volo da Salonicco a Memmingen, quando uno dei passeggeri è stato risucchiato da un finestrino che si è rotto improvvisamente, riportando lesioni serie.

Dopo le prime frasi di circostanza e in attesa dei primi risultati dell’indagine appena avviata, a parlare ora è il direttore finanziario del gruppo Neil Sorahan. "Il nostro equipaggio ha svolto un lavoro eccezionale ed è riuscito a riportare l'aereo a Salonicco. Tutti gli altri passeggeri sono rimasti illesi. È stato un lavoro fantastico da parte dell'equipaggio di cabina e dei piloti" ha detto Sorahan, assicurando che “il team di assistenza clienti è rimasto sempre in contatto con la famiglia sin da giorno dall'incidente”. Un incidente che al momento però non vede nessuna modifica operativa ai voli del gruppo.

“Questi aerei hanno letteralmente centinaia di milioni di voli in tutto il mondo. Sono probabilmente gli aerei più sicuri mai costruiti, sono sottoposti a una manutenzione impeccabile e abbiamo equipaggi altamente qualificati” ha spiegato infatti l’alto dirigente Ryanair al Guardian, rivelando che né la Federal Aviation Administration né l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, hanno richiesto alla compagnia di apportare modifiche operative immediate.

Il riferimento è al Boeing 737 sul quale il 61enne Ljubiša Karović, è stato parzialmente risucchiato andando in frantumi. "Siamo molto soddisfatti della sicurezza di tutte e cinque le nostre compagnie aeree, che operano secondo i più elevati standard delle normative europee in materia di aviazione", ha dichiarato Sorahan, aggiungendo: "Abbiamo una flotta relativamente giovane e siamo molto contenti della sicurezza e della manutenzione all'interno del gruppo Ryanair."

Una delle prime ipotesi è che sul volo Ryanair FR1879 ci sia stato guasto al motore e che una delle pale si sia staccata colpendo con violenza la parte esterna dell’aereo e quindi il finestrino mandandolo in frantumi. Anche per questo nelle indagini saranno coinvolti sia Boeing, costruttore del velivolo, sia CFM International, costruttore del motore CFM International CFM56-7B. Si tratta del motore a reazione commerciale più prodotto di sempre ma che già lo scorso anno aveva costretto alcune compagnie a mettere a terra i velivoli per guasti.

Ad accertare i fatti sarà una inchiesta condotta congiuntamente dal National Transportation Safety Board degli Stati Uniti, nazione dove sono prodotti aerei e motori, dall’autorità aeronautica della Macedonia del Nord dove si è verificato il guasto, e dalle autorità di Grecia dove l’areo è partito e poi è rientrato in emergenza, e di Malta, dove l'aereo era registrato.