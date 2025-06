video suggerito

Blackout radar blocca i cieli del Nord Italia: traffico aereo paralizzato e voli cancellati Un guasto al sistema radar ha mandato in tilt lo spazio aereo del Nord Italia: cieli chiusi su Lombardia, Piemonte e Liguria. Stop ai voli in arrivo e partenza da Malpensa, Linate, Bergamo, Torino e Genova. Disagi gravi e ritardi previsti fino a domenica.

A cura di Biagio Chiariello

Dalle 21 di sabato 28 giugno lo spazio aereo del Nord Italia è di fatto bloccato. Un grave guasto alla rete radar ha mandato in tilt il Centro di controllo d’area responsabile della gestione dei voli in quota su Lombardia, Piemonte e Liguria. La conseguenza è immediata e di vasta portata: decine di aerei in partenza e in arrivo negli scali di Milano Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio, Torino Caselle e Genova Cristoforo Colombo sono stati cancellati, ritardati o addirittura costretti a rientrare negli aeroporti di origine.

La causa del disservizio, secondo quanto riportato da fonti interne e confermato da Enav al Corriere della Sera – l’ente nazionale che gestisce il traffico aereo – risiederebbe in un’importante avaria alla rete di trasmissione dati del sistema E-Net. Questo complesso sistema collega i centri radar italiani ed esteri, gli aeroporti e le torri di controllo, veicolando informazioni essenziali come le immagini radar, i bollettini meteorologici e i messaggi diretti alle cabine di pilotaggio.

L’avaria ha colpito in particolare gli uffici Enav di Milano, responsabili della sorveglianza dello spazio aereo dell’intera macroarea nord-occidentale del Paese. Secondo quanto riferito, al momento non è possibile né autorizzare nuovi decolli né consentire l’atterraggio degli aerei in arrivo. Il rateo di movimenti è sceso a zero e si prevede che la situazione potrebbe non sbloccarsi prima delle 23, con disagi destinati a protrarsi fino a domenica.

Le operazioni di ripristino sono in corso, ma i tecnici faticano a stabilire con precisione la natura del guasto e i tempi necessari alla completa risoluzione. Intanto, il blocco sta già causando ripercussioni a catena, con voli dirottati verso scali alternativi o trattenuti a terra per ore. Passeggeri in attesa, bagagli sospesi e informazioni frammentarie stanno rendendo la serata un incubo per chi aveva previsto di spostarsi in aereo.

Si tratta di uno dei blackout tecnologici più rilevanti per il traffico aereo italiano degli ultimi anni, che dimostra quanto sia fragile l’interconnessione tra i sistemi radar e quanto un singolo punto di cedimento possa paralizzare un’intera rete. Al momento, gli operatori consigliano ai viaggiatori di contattare le compagnie aeree per aggiornamenti in tempo reale e di evitare spostamenti verso gli aeroporti se non strettamente necessari.