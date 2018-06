In diretta Facebook il ministro degli Interni Matteo Salvini ha esultato per la risoluzione del caso della Nave Aquarius: "Vittoria. 629 immigrati a bordo della nave Aquarius in direzione Spagna. Primo obiettivo raggiunto". Matteo Salvini ringrazia il premier spagnolo Pedro Sanchez, che accoglierà la nave dell'Ong. "È nostro obbligo – ha detto il socialista Sanchez – aiutare ad evitare una catastrofe umanitaria e offrire un porto sicuro a queste persone". La nave, con a bordo i 629 migranti salvati da Sos Mediterranée, al momento si trova a 27 miglia nautiche da Malta e 35 dall’Italia.

Quando i giornalisti gli chiedono se consideri "uno schiaffo" la decisione della Spagna Salvini commenta così: "Vorrei averne decine di schiaffi così. Anzi – ha aggiunto il ministro – se il governo francese, inglese, greco, cipriota o finlandese volessero aiutarci, sono pronto a farmi prendere a schiaffi dalla mattina alla sera. Mi piacerebbe che Malta si assumesse le sue responsabilità, che la Francia e la Gran Bretagna fossero coinvolte, vorrei che tutti si sentissero un po' Italia".

"Ci hanno accusati di essere cattivi e razzisti, – dice Salvini – ma noi abbiamo proposto alla nave Aquarius di lasciare che fosse il governo italiano ad occuparsi delle donne e dei bambini, ma non abbiamo ottenuto risposta. Evidentemente non c'era quest'urgenza. Ora grazie al buon cuore del governo spagnolo la situazione si è risolta. Ma l'Europa non può andare avanti con il "buon cuore". Il governo è stato compatto, alla faccia di chi contava sulle divisioni tra Lega e M5S. Non è la fine di nulla, visto che oggi è già in arrivo un'altra nave con altri migranti salvati, la nave Sea Watch 3, battente bandiera olandese. Poco cambia che la nave si chiami Aquarius o Sea Watch 3: vogliamo porre fine a questo traffico di esseri umani. E dunque come abbiamo sollevato problema per Aquarius lo faremo per tutte le altre navi. Abbiamo aperto un fronte di discussione per una nuova politica dell'immigrazione a livello continentale, ma sicuramente non si chiude oggi la partita. Di tutte queste Ong in giro per il Mediterraneo, non ce n'è una sola di bandiera italiana: c'è mezza Europa li dentro, ma poi a farcene carico siamo solo noi. Domani avrò contatti telefonici con i miei omologhi francesi, belgi, tedeschi. Con il ministro degli Esteri Moavero stiamo contattando la Commissione Europea perché adempia ai doveri nei confronti dell'Italia che non sono mai stati rispettati. Evidentemente alzare la voce, cosa che Italia non faceva da anni, paga. È stato un primo importante segnale del fatto che l'Italia non può sostenere questo peso da sola. Sono contento di essermi fatto carico di questo squarcio di giustizia".

"Stiamo al ministero da 9 giorni, e stiamo cercando di recuperare anni di cattiva gestione. Delle 40mila domande di richiedenti asilo dei primi mesi del 2018 solo 6 sono stati ritenuti idonei. Stiamo lavorando su due fronti: uno è quello dei costi che gli italiani devono sostenere per esercito di finti profughi. Stiamo lavorando sulla cifra 35 euro per ogni migrante, voglio che rientri nella media europea, perché tutti i paese europei spendono di meno, e anche noi vogliamo spendere di meno. Sono curioso di vedere se tutti queste cooperative, questi solidali con meno di 35 euro continueranno a esserlo. E lavoriamo sui tempi di gestione degli immigrati, le cui domande vengono processate in media in tre anni. Lavoriamo a garanzia dei rifugiati veri, donne e bambini che scappano dalle guerre".

Nave Aquarius attende la comunicazione ufficiale della Spagna

"Medici Senza Frontiere ha appreso dai media che il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha offerto Valencia come porto di sbarco per la nave Aquarius. Non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito da parte dei centri di coordinamento dell’MRCC di Italia o Spagna. La situazione a bordo per le 629 persone soccorse, con diverse di loro che hanno bisogno di assistenza medica, richiede una soluzione urgente", questo è il contenuto di una nota inviata dall'Ong.

Le reazioni della politica

Il presidente della Camera Roberto Fico è intervenuto sull'apertura mostrata dal governo spagnolo: "Da tempo l'Italia chiede all'Europa di farsi carico con solidarietà sugli sbarchi. Il gesto della Spagna va in questa direzione e penso che questa sia la strada da percorrere, quella del rispetto della Costituzione, della solidarietà che però deve essere condivisa anche dagli altri Paesi europei".

Toni entusiastici anche da parte di Giorgia Meloni: "Grande vittoria del governo italiano. Oggi la Spagna si è detta pronta a farla attraccare da loro, quindi un cambio di passo evidente. Bene, avevamo sempre detto alla sinistra, quando ci spiegava che non c'era alternativa che invece quell'alternativa c'era adottando una linea dura che oggi viene presa e porta risultati. Io continuo a pensare che per risolvere soluzione bisogna fare un blocco libico. Noi presenteremo una risoluzione quando Conte verrà in Aula prima del consiglio Ue in cui chiederemo che vada in Ue a chiedere una missione europea per produrre un blocco navale davanti la Libia ed aprire in Africa gli hotspot prendendo solo i rifugiati e dividerli tra i vari paesi Ue".