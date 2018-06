Dopo la decisione della Spagna di accogliere i migranti a bordo della nave Aquarius, a cui il governo guidato da Giuseppe Conte ha impedito di attraccare nei porti italiani, è stato lo stesso presidente del Consiglio a commentare l’offerta spagnola da Accumoli, dove si trova in visita ai paesi colpiti dal terremoto del Centro Italia. “Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell'Ue su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l'invito”. Secondo Conte, questa decisione della Spagna va “nella direzione della solidarietà”, una risposta alla richiesta del governo italiano di un gesto di solidarietà da parte dell’Europa.

Conte aveva fatto sapere in precedenza che questa sera si terrà un vertice sulla questione Aquarius “con tutti i ministri competenti”. Secondo quanto spiegato dal presidente del Consiglio, “la vera emergenza è e resta la gestione dei flussi migratori. Continueremo a lavorare alla modifica del Regolamento di Dublino”. E proprio in riferimento a questo, Conte ha sottolineato che venerdì incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron e lunedì la cancelliera tedesca Angela Merkel.

“Continuerò a porre con forza la modifica del regolamento di Dublino – ha aggiunto Conte – in modo che si possano accogliere i nostri inviti e si possano trovare soluzioni più giuste. Pensiamo a risolvere i problemi, ad accogliere chi ha bisogno. Non mi interessano le polemiche”.

Intanto il Partito Democratico ha chiesto alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati di convocare in aula, a Palazzo Madama, il presidente del Consiglio già nella seduta di domani, o comunque in tempi rapidissimi, sulla questione della chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius. “La posizione del governo – ha dichiarato il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci – non è più sopportabile, ed è in palese violazione della convenzione europea dei diritti dell’uomo e del codice della navigazione”.

Anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha commentato quanto avvenuto nelle ultime ore: "Ringraziamo davvero la Spagna e il premier Pedro Sanchez che hanno deciso di accogliere la nave Aquarius. È il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza. Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica sta cambiando. Con i ministri Moavero Milanesi e Salvini porteremo in Europa il tema della cooperazione tra Stati nel Mediterraneo. L'Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane, ma chiede agli altri di fare lo stesso, anche allo scopo di garantire una migliore accoglienza e un miglior trattamento ai naufraghi che arrivano sulle nostre coste. Il vero obiettivo, comunque, è quello di far sì che il nuovo modello di cooperazione risolva il problema alla radice, nei luoghi di provenienza, evitando il più possibile la partenza delle imbarcazioni alla volta della sponda nord del nostro mare".