Yasmin Nhari scomparsa a 15 anni da Rieti: “Potrebbe avere bisogno di aiuto”

Le forze dell’ordine cercano Yasmin Nhari, la 15enne è scomparsa da una casa famiglia di Rieti. Alta 1.65 metri, 50 chili, ha capelli ricci di colore castano scuro e occhi castani.

Yasmin Nhari

Yasmin Nhari è scomparsa da Rieti. Della quindicenne non si hanno più notizie dal 31 agosto scorso, quando si è allontanata dalla casa famiglia in cui abita e non è più rientrata. I responsabili della struttura non vedendola più e non riuscendo a mettersi in contatto con lei hanno dato l'allarme, contattando le forze dell'ordine. Attraverso Penelope Lazio Odv hanno lanciato un appello: "Aiutateci a ritrovare Yasmin, potrebbe avere bisogno d'aiuto". Non è chiaro il motivo del suo allontanamento, la speranza è che stia bene, ha già trascorso due notti fuori dalla centro.

L'identikit di Yasmin Nhari

Yasmin Nhari al momento della scomparsa aveva quindici anni. È alta 1,65 metri, pesa 50 chili e ha una corporatura media. Ha capelli ricci di colore castano scuro, occhi castani. Come segni di riconoscimento ha un piercing al naso. Al momento della scomparsa Yasmin indossava leggins di colore nero, maglietta nera, scarpe da ginnastica "Nike Dunke" blu e borsa nera.

È necessario prestare particolare attenzione a Roma, dove la giovane potrebbe essersi diretta, spostandosi con i mezzi pubblici. Potrebbe trovarsi presso le strazioni ferroviarie, metropolitane o alle fermate degli autobus. Chiunque l'abbia vista è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope al 3396514799. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarla.