Vittime della strada a Roma: tre incidenti mortali in meno di 48 ore In meno di 48 nelle strade di Roma hanno perso la vita tre persone a causa di incidenti stradali: si tratta di due motociclisti di 23 e 35 anni e di una donna di 74 anni.

A cura di Beatrice Tominic

La moto del 35enne morto nell’incidente stradale all’Eur

Sono tre le vittime della strada che, in meno di 48 ore, hanno perso la vita a causa degli incidenti successi a Roma a partire dalla giornata di lunedì 7 marzo: soltanto nella giornata di ieri, a distanza di appena qualche ora l'uno dall'altro, due sinistri hanno portato alla morte di un motociclista di 35 anni in viale Egeo all'Eur e di una donna di 74 in zona La Rustica.

La morte del motociclista è avvenuta nella prima mattina di ieri, martedì 8 marzo, alle ore 7 circa dopo lo scontro con un'automobile: i due mezzi, la moto Honda SH e un'auto Audi A 4, alla cui guida c'era un uomo di 71 anni, si sono scontrati violentemente e, a causa dell'impatto, il 35enne è stato sbattuto sull'asfalto. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro per ulteriori accertamenti, mentre l'automobilista è stato trasportato in ospedale per i test di verifica di alcol e droga nel sangue.

Anziana investita in zona La Rustica

Poche ore dopo, sempre nella mattinata di ieri, è morta una donna di 74 anni, investita in via Dameta, in zona La Rustica: ad investirla è stato un autocarro Iveco, poi posto sotto sequestro, guidato da un uomo di 46 anni che si è immediatamente fermato per soccorrere l'anziana e che ha subito chiamato il 112. Sul posto sono arrivati sia gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale V Gruppo Casilino per i rilievi di rito che i medici del personale sanitario del 118 che hanno decretato la morte della donna e hanno accompagnato il 46enne in ospedale per le analisi del sangue di routine.

Lunedì mattina un altro incidente: muore un 23enne

Nella giornata precedente, quella di lunedì, un altro motociclista è morto per un incidente stradale avvenuto su via Tiberina, all'altezza di Borgo San Isidoro. Originario di Riano, il motociclista rimasto ucciso si chiamava Federico Giallatini e aveva 23 anni. Nel sinistro anche lui, come il 35enne morto all'Eur, si è scontrato contro un camion mentre si trovava a bordo della sua Honda: dopo l'impatto, il 30enne che era alla guida del mezzo pesante si è immediatamente fermato per prestare soccorso, ma purtroppo ogni tentativo di rianimare il 23enne si è mostrato subito vano.