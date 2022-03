Incidente in via Tiberina, scontro tra moto e camion: morto un 23enne Tragedia su via Tiberina a Roma, dove un ragazzo di ventitré anni è morto in un incidente stradale tra la sua moto Honda e un camion.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di ventitré anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi sulla via Tiberina a Roma. Il sinitro si è verificato intorno alle ore 8.30 di stamattina lunedì 7 marzo e ha visto coinvolti una moto e un camion, che si sono scontrati all'altezza Borgo San Isidoro. Ad avere la peggio è stato il motociclista, sbalzato dal veicolo a due ruote e finito rovinosamente sull'asfalto. Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti il ragazzo era alla guida della sua Honda, quando si è scontrato con il mezzo pesante condotto da un trentenne che si è fermato a prestare i soccorsi. Un impatto le cui cause sono ancora al vaglio della polizia locale di Roma Capitale. Purtroppo inutile ogni tentativo da parte dei sanitari arrivati in ambulanza di rianimarlo.

Indagini sulla dinamica dell'incidente sulla Tiberina

Gli agenti del Gruppo XV Cassia hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Inevitabili i disagi alla circolazione, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire gli accertamenti di rito. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Come da prassi i due veicoli sono stati sequestrati per essere sottoposti ad eventuali ulteriori accertamenti, mentre il conducente del camion è stato accompagnato in ospedale per i test di alcol e droga.

Quattro gli incidenti stradali nel weekend

Prima del ventitreenne morto sulla via Tiberina a Roma di oggi le strade della Capitale e del Lazio hanno visto almeno altri quattro incidenti mortali. Italo Giardino è morto a quarantanove anni a Latina dopo aver perso il controllo della sua auto ed essere finito in un canale nella serata di venerdì. Sabato mattina Antonello Crescenzi, quarantatré anni, è precipitato per quasi dieci metri sulla Circonvallazione Tiburtina a Roma, mentre di sera è avvenuto l'incidente stradale a Bagnoregio in provincia di Viterbo a seguito del quale alcune ore dopo una trentasettenne è deceduta all'ospedale di Belcolle. La mattina presto di domenica sempre a Latina è stata invece la volta della studentessa universitaria Clarissa Trombin morta nell'impatto dell'auto contro un albero, incidente per il quale il ragazzo alla guida, risultato positivo all'alcol test, è indagato per omicidio stradale.