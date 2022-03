Anziana investita da un autocarro a La Rustica: morta sul colpo Il conducente dell’autocarro si è fermato a prestare soccorso. La donna di 74 anni è morta sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di 74 anni è morta stamattina in un incidente avvenuto in via Dameta a Roma, in zona La Rustica. La signora è stata investita da un autocarro Iveco all'altezza del cavalcavia dell'A24 ed è deceduta praticamente sul colpo. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 46 anni che si è fermato a prestare soccorso alla donna, e ha chiamato il 112. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale V Gruppo Casilino per i rilievi del caso. Al momento le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Il conducente dell'autocarro è stato accompagnato in ospedale, dove sarà sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Esami che si svolgono da prassi in caso di incidenti stradali. L'autocarro è stato sottoposto a sequestro.

Morto un ragazzo di 35 anni all'Eur

Quello avvenuto a via Dameta è purtroppo il secondo incidente mortale della giornata. All'Eur uno scooter Honda SH e un'Audi A4 si sono scontrati verso le 7 in via dell'Oceano Indiano, all'incrocio con viale Egeo. Un ragazzo di 35 anni a bordo dello scooter è morto praticamente sul colpo a causa del violento impatto con l'asfalto. L'uomo alla guida della macchina si è fermato a prestare soccorso: è stato lui, come nel caso del 46enne dell'incidente avvenuto in via Dameta, a chiamare il 112 chiedendo l'intervento immediato dell'ambulanza, i cui operatori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il conducente della macchina è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici. I rilievi dell'incidente sono stati affidati ai caschi bianchi del IX Gruppo Eur.