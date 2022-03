Incidente in viale Egeo all’Eur, scontro tra auto e moto: morto il motociclista Tragedia sulla strada stamattina all’Eur, dove una persona è morta in uno scontro tra auto e moto lungo viale Egeo. Sale il numero delle vittime della strada in pochi giorni.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto stamattina su viale Egeo all'Eur. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9 di martedì 8 marzo nel quadrante Sud della Capitale. Secondo le informazioni apprese a rimanere coinvolte sono state un'auto e una moto, che si sono scontrate per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. È il secondo motociclista morto in due giorni, dopo Federico Giallatini, il ventitreenne di Riano caduto dalla sua Honda ieri mattina sulla via Tiberina all'altezza di Borgo San Isidoro.

Traffico e strada chiusa all'Eur stamattina per incidente

Presenti per gli accertamenti i vigili urbani del IX Gruppo Eur, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica del sinistro. Inevitabili i disagi alla circolazione dei veicoli: la strada è stata chiusa tra viale Egeo e viale dell'Oceano Indiano, per agevolare le operazioni di soccorso e consentire il lavoro degli agenti. Terminate le verifiche di rito, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Sale a sei il numero di morti sulla strada in pochi giorni

Sale il numero delle vittime della strada registrato negli ultimi giorni: sono almeno sei dallo scorso venerdì tra Roma e il resto del Lazio. In particolare a Latina hanno perso la vita il quarantanovenne massaggiatore e assistente bagnanate del lido pontino Italo Giardino e la studentessa universitaria ventenne Clarissa Trombin, il primo scomparso la serata di venerdì e la seconda domenica mattina. A Bagnoregio in provincia di Viterbo è morta una donna di trentasette anni a seguito di un incidente avvenutob sabato sera, mentre a Roma Antonello Crescenzi è morto a quarantatré anni sabato mattina sulla Circonvallazione Tiburtina. Domenica mattina è deceduto anche il sessantunenne investito su via Casilina a Centocelle nel tardo pomeriggio di giovedì.