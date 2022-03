Incidente sulla Circonvallazione Tiburtina: è Antonello Crescenzi il 43enne morto Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incidente che ha portato alla morte del 43enne Antonello Crescenzi, morto sulla Circonvallazione Tiburtina di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Antonello Crescenzi, morto in un incidente sulla Circonvallazione Tiburtina a Roma

È Antonello Crescenzi il qurantatreenne romano morto nell'incidente stradale avvento ieri mattina sulla Circonvallazione Tiburtina a Roma. La notizia della sua drammatica e improvvisa scomparsa si è diffusa in breve tempo, amici e conoscenti si sono stretti introno al dolore della sua famiglia, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto. Sono tanti i messaggi di cordoglio comparsi sulla sua bacheca Facebook che lo ricordano affettuosamente, tra i quali quello di Alessio: "Compagno di squadra, compagno di reparto, una notizia terribile, buon viaggio Nello". Le indagini per ricostruire l'esattta dinamica dell'accaduto sono in corso e i vigili urbani potrebbero acquisire le immagini riprese dalle telecamere presenti lungo quel tratto di strada. La salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne disporrà l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire le cause che hanno portato al decesso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, tra le quali ci sono il colpo di sonno, il malore, una distrazione e l'alta velocità.

I vigili del fuoco al lavoro sull’auto di Antonello Crescenzi

L'incidente in cui è morto Antonello Crescenzi

Antonello al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa era a bordo della sua Bmw, era la mattina presto di sabato 5 marzo e stava percorrendo via Tiburtina, quando all'altezza del cimitero del Verano, ha preso lo svoincolo per la circonvallazione in direzione San Giovanni. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha sbandato ed è precipitato per quadi dieci metri. A dare l'allarme gli automobilisti di passaggio, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dei soccorsi. Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è arrivato il personale sanitario. Per estrarlo dalle lamiere della macchina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati in breve tempo con la squadra Tuscolano 3/A del Comando provinciale di Roma. I pompieri lo hanno tirato fuori dall'abitacolo, ma non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con i Gruppi II Sapienza e II Parioli. Si è trattato di un incidente autonomo, non è rimasto dunque coinvolto nessun altro veicolo.