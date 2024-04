video suggerito

Enzo Sirignano morto in un incidente, l’appello della moglie: “Aiutatemi, cerco testimoni” La moglie di Enzo Sirignano ha lanciato un appello attraverso ‘Chi l’ha visto?’ per chiedere ai telespettatori di aiutarla a trovare testimoni dell’incidente in cui è morto il marito. Il 51enne è caduto dallo scooter a Val Melaina il 6 aprile 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

La moglie di Enzo a ‘Chi l'ha visto?'

"Cerco testimoni dell'incidente stradale in cui è morto mio marito. Forse chi guidava un'auto grigia ha visto tutto". Sono le parole della moglie di Enzo Sirignano, cinquantuno anni, caduto dal suo scooter tra via Monte Cervialto e via di Valle Melaina sabato 6 aprile scorso in zona Val Melaina a Roma.

Monica ha lanciato un appello ai telespettatori tramite la trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?', che sostiene le persone scomparse e i loro famigliari, in onda su Rai 3 e condotta da Federica Sciarelli.

"Chiuque avesse visto qualsiasi cosa si faccia avanti. Non è chiara la dinamica dell'incidente, sembrerebbe che il il conducente di una macchina grigia potrebbe aver visto l'accaduto, vi prego se qualcuno ne fosse a conoscenza, di contattare la redazione, grazie".

L'incidente in cui è morto Enzo Sirignano

Enzo Sirignano era l'ex autista del presidente della Lazio Claudio Lotito, il giorno in cui è morto stava andando a vedere il derby della sua squadra del cuore allo Stadio Olimpico. Il pomeriggio dell'incidente in cui ha perso prematuramente la vita erano circa le ore 15, Enzo era alla guida di uno scooter Sh 150 e stava percorrendo la strada in zona Val Melaina, nel quadrante Nord Ovest di roma, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è caduto rovinosamente sull'asfalto.

Un impatto che non gli ha purtroppo lasciato scampo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha preso in carico e trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I. Arrivato al pronto soccorso, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Il decesso è sopraggiunto poco dopo, a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati, che non gli hanno lasciato scampo.

Automobilista denunciato a piede libero

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del III Gruppo Nomentano hanno rintracciato e denunciato a piede libero per omicidio stradale ed omissione di soccorso il conducente di un Suv. L'autista, un quarantanovenne, avrebbe travolto lo scooter guidato da Enzo e sarebbe scappato, senza fermarsi a prestargli soccorso.