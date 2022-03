Incidente sulla Tangenziale di Roma: auto precipita sulla carreggiata, morto un 43enne Incidente mortale allo svincolo tra la Tangenziale Est e la Circonvallazione Tirburtina di Roma: un’auto è precipitata sulla carreggiata per cause ancora da accertare.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale all'alba di oggi, sabato 5 febbraio, sulla Circonvallazione Tiburtina di Roma. Alle 7 circa una squadra di vigili del fuoco del gruppo Tuscolano è intervenuta sul posto per estrarre il corpo di un uomo dall'abitacolo della sua automobile. Per il 43enne, non c'è stato nulla da fare e i pompieri hanno potuto soltanto estrarre il cadavere dalle lamiere della macchina.

Stando a quanto si apprende, l'automobile è precipitata dallo svincolo sopraelevato di immissione sulla Tangenziale nei pressi del Cimitero del Verano. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e gli uomini del 118. Le cause dell'incidente restano ancora sconosciute.

Luceverde Roma segnala possibili rallentamenti all'altezza della Stazione Tiburtina in direzione San Giovanni sulla Tangenziale Est.