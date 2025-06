Incidente stradale a Roma, scontro tra una moto e un’auto: un morto

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, sabato 14 giugno 2025, si è verificato un incidente stradale a Roma. Un'automobile e una moto si sono scontrate tra loro. Nell'impatto è morta una persona. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando alle informazioni riportate fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 19 di sera sulla via Polense dove si trova il chilometro 26 e precisamente in direzione Poli. Per cause ancora da accertare, un'automobile e una moto si sono scontrate. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa del 118, ha inviato gli operatori sanitari sul posto. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, non è stato possibile far altro che dichiarare il decesso del conducente della moto: probabilmente è morto sul colpo. Per il momento non si conosce la sua identità.

La persona che guidava l'automobile è stata trasferita con un elicottero al policlinico Umberto I: non si conoscono le sue condizioni di salute. Oltre ai medici e ai paramedici, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Era presente anche la protezione civile Albatros di Labico. La strada è stata chiusa all'altezza di San Vittorino, come informa Astral, nelle due direzioni di marcia per consentire tutte le operazioni.