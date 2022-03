Incidente mortale nella notte: 21enne si schianta contro un muro. È la quarta vittima in due giorni Il tragico incidente è avvenuto questa notte in via Fratelli Gualaldi alle porte di Roma. A perdere la vita dopo aver perso il controllo della sua auto è Simone Perrini, 21enne residente a Setteville di Guidonia.

A cura di Redazione Roma

Un ragazzo di ventuno anni, Simone Porrini, ha perso la vita questa notte alle porte di Roma. Il giovane viaggiava a bordo della sua autovettura – una Toyota Aygo – quando, per cause ancora da chiarire. ne ha perso il controllo finendo fuori strada e finendo la sua corsa contro il muro di cinta dell'ex Distretto Sanitario. L'incidente è avvenuto in via Fratelli Gualaldi, nel territorio di Guidonia, hinterland Nord-Est della capitale. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo dalle lamiere dell'auto, affidandolo alle cure mediche del personale del 118 giunto sul posto con un'autoambulanza.

All'arrivo al Policlinico Umberto I le condizioni del giovane apparivano già disperate: ricoverato d'urgenza in codice rosso è deceduto poco dopo l'arrivo, nonostante gli sforzi dei medici per salvarlo. Sul posto anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso per accertare la dinamica del sinistro, mentre sulla salma del 21enne residente a Setteville di Guidonia è stata disposta l'autopsia come da prassi in questi casi.

Continua la tragica conta delle vittime della strada a Roma, Simone è il quarto morto in 48 ore. Ieri mattina in viale Egeo all'Eur nello scontro tra un'auto e una moto ha perso la vita un centauro di 35 anni, poche ore prima sulla via Tiberina il 23enne Federico Giallatini è rimasto ucciso mentre viaggiava a bordo del suo scooter a seguito dell'impatto con un camion. Inn zona La Rustica Franca Puddinu, una donna di 74 anni, ha prso la vita dopo essere stata travolta da un furgone Iveco mentre attraversava la strada sempre nella mattinata di ieri.