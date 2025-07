video suggerito

Si schianta col tir, camionista romano muore nel tragico incidente: Filippo Ionta aveva 48 anni Il camionista romano di 48 anni Filippo Ionta è morto in Sardegna a seguito di un terribile incidente sulla strada statale 131 avvenuto questa mattina. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

100 CONDIVISIONI condividi chiudi

La foto del tir dopo l’incidente.

Ha perso il controllo del tir che stava guidando, mentre stava attraversando la Sardegna lungo la strada statale 131. L'autoarticolato si è ribaltato all'altezza del chilometro 150 e a poco a poco ha iniziato a perdere detriti per diversi metri lungo la strada Carlo Felice.

Il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. È stato chiesto l'intervento di un'eliambulanza, gli operatori del personale sanitario hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Per il camionista non c'è stato niente da fare. Aveva 48 anni, si chiamava Filippo Ionta ed era romano. "Non doveva andare così…", è il commento del fratello, affidato ai social network.

Il tragico incidente in tir: perde la vita un camionista romano

Come anticipato, il terribile sinistro è avvenuto nel corso della mattina di oggi, giovedì 3 giugno 2025, verso le ore 10. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i vigili del fuoco del comune di Macomer con un'autogru arrivata da Oristano per la messa in sicurezza della zona.

Oltre a loro, sul posto sono arrivate le squadre di Anas e gli agenti delle forze dell'ordine che si sono messe al lavoro per gestire la viabilità della strada e deviarla in strade alternative, rimasta chiusa al traffico per alcune ore in direzione Cagliari e verso Sassari.

La dinamica del sinistro: cosa è successo in Sardegna

Il terribile incidente è avvenuto lungo quella che, probabilmente, è l'arteria stradale principale della Sardegna, che attraversa l'isola da nord a sud. Lo schianto è avvenuto all'altezza del chilometro 150 circa. Non è chiaro cosa sia successo con esattezza. Nel frattempo continuano le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Secondo le prime informazioni sembra che il conducente del mezzo abbia perso il controllo del tir che è finito contro il guard rail, andato distrutto. Come mostra la foto in apertura, dopo essersi ribaltato, l'autoarticolato ha perso tutto il suo carico e ha lasciato detriti lungo l'intera carreggiata. Il tir si è accartocciato su se stesso e ha perso le gomme lungo la carreggiata, per molti metri.

Chi era Filippo Ionta, il camionista romano 48enne morto in Sardegna

Alla guida dell'autoarticolato si trovava Filippo Ionta, un camionista romano che viaggiava spesso per lavoro. Aveva 48 anni. Dopo lo schianto il corpo del quarantottenne verrà sottoposto ad autopsia. Soltanto dopo aver eseguito gli esami necessari la salma potrà essere restituita ai familiari.

"Sono senza parole, abbiamo fatto battaglie anche se per poco tempo insieme, guidando di notte. Non scorderò mai le nostre chiamate per non addormentarci mentre guidavano, mi risuonano ancora le risate, i viaggi in Sardegna, i clienti ad Avezzano – è il ricordo di Filippo Ionta da parte di una collega – Tu eri sempre allegro e con la battuta pronta, disponibile a qualunque orario, sempre pronto ad aiutare, mi mancherai".

"Non doveva andare così… ciao fratello mio – è, invece, il ricordo del fratello di Filippo Ionta – Mamma e papà ti aspettano".