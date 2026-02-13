Ucciso a Viterbo Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio detto ‘La Iena’: l’omicida sarebbe un suo amico

Giovanni Bernabucci, ultras della Lazio morto a Viterbo (da Facebook)

Un ultras della Lazio è stato ucciso in serata in un appartamento di Viterbo. La vittima è Giovanni Bernabucci, conosciuto nell’ambiente come ‘la Iena'. L’omicidio è avvenuto in via Strada Santa Barbara, nel quartiere Santa Lucia del capoluogo della Tuscia.

L'omicidio dopo una lite fra amici

Secondo le prime informazioni, a colpirlo sarebbe stato un suo amico e vicino di casa, anche lui un tifoso della Curva Nord biancoceleste. I contorni della vicenda sono ancora in fase di ricostruzione, ma, secondo le prime ipotesi, fra i due sarebbe scoppiata una violenta lite, terminata con l'accoltellamento di Bernabucci.

Morte di Giovanni Bernabucci: polizia scientifica sul posto

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, mentre la polizia scientifica di Roma e di Viterbo sta effettuando i rilievi nell’abitazione dove si è consumato il delitto. All'arrivo degli agenti, il presunto assassino sarebbe stato trovato in un profondo stato confusionale, forse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato e messo sotto l'osservazione dei sanitari del 118.

Presenti anche la pubblico ministero Veronica Bonocore e il procuratore capo di Viterbo, Mario Palazzi, che stanno coordinando le indagini.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire dinamica e movente dell’omicidio. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato alla morte di Bernabucci.

Fermato l'assassino

Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse, l'assassino dopo stato fermato dalla squadra mobile sarebbe stato portato negli uffici della Questura di Viterbo. Gli agenti, ancora al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, indagano ma per il momento l'ipotesi più accreditata è un litigio per futili motivi, poi degenerato, e sfociato in tragedia.