Trovato morto Pierpaolo Ferigutti, era scomparso una settimana fa da Vigne Nuove a Roma Le ricerche di Pierpaolo Ferigutti si sono concluse con il più tragico degli esiti. È stato trovato morto, il 67enne era scomparso il 19 febbraio scorso da Vigne Nuove a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Pierpaolo Ferigutti

Pierpaolo Ferigutti è stato trovato morto oggi. Il sessantasettenne era scomparso da Vigne Nuove a Roma mercoledì 19 febbraio scorso. È uscito di casa e si è allontanato senza più tornare, non sono chiari i motivi del suo comportamento. I famigliari preoccupti ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche. Ricerche che purtroppo oggi sono terminate con il più tragico degli esiti: Pierpaolo è stato trovato morto.

L'appello dei famigliari di Pierpaolo

I famigliari di Pierpaolo Ferigutti avevano lanciato un appello anche attraverso Penelope Lazio che sul Comitato Scientifico Scomparsi, che forniscono sostegno e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse. Alto 1.70 metri, di corporatura robusta, con capelli corti brizzolati Pierpaolo era uscito di casa intorno alle ore 8 di mercoledì scorso indossando una tuta con felpa e scarpe da ginnastica.

Avendo problemi di deambulanzione, per camminare si aiutava con un deambulatore. I famigliari erano preoccupati, perché non aveva con sé né documenti né le medicine che doveva prendere abitualmente. Ciò che destava particolare preoccupazione erano le sue condizioni di salute e il fatto appunto che dovesse assumere farmaci.

Il ritrovamento del corpo senza vita

Per giorni la speranza era che Pierpaolo stesse bene, che si trovasse magari da qualche amico e che tornasse presto a casa. Purtroppo ogni speranza si è infranta con il ritrovamento del suo corpo senza vita. Terminate le verifiche la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Da chiarire le cause del decesso. I famigliari ne attendono la restituzione per i funerali, per dargli l'ultimo saluto.