Monopattini senza casco e targa: a Roma multate 400 persone in una settimana

A circa una settimana dall’entrata in vigore delle nuove regole per i monopattini elettrici a Roma gli agenti della polizia locale hanno multato 400 persone. L’infrazione più frequente è la guida senza casco.

I controlli della polizia locale ai monopattini

A Roma quattro persone su dieci non rispettano le nuove regole per i monopattini elettrici. Obblighi entrati in vigore dallo scorso 16 maggio, che prevedono l'uso del casco e la targa. In poco più di una settimana gli agenti della polizia locale hanno multato 400 persone e controllato oltre mille mezzi. Nella Capitale sono 400 i comportamenti scorretti registrati finora, la maggior parte delle violazioni riguardano l’assenza del contrassegno identificativo nelle zone di Marconi, Aurelio e Centro Storico. L’infrazione più frequente è la guida senza casco. Si rischiano sanzioni fino a 400 euro, con un termine di 60 giorni per pagarle.

Da luglio 2026 obbligo di copertura assicurativa per monopattini

Sono oltre 1000 i controlli eseguiti e più di 400 le violazioni registrate dalla Polizia Locale di Roma Capitale. Da sabato 16 maggio è valida la nuova disposizione che prevede la targa identificativa sul monopattino elettrico, per rendere il mezzo riconoscibile e tracciabile. La misura si aggiunge alle norme introdotte nel dicembre 2024, tra cui l’obbligo del casco protettivo. Ma le novità nell'ambito dei monopattini elettrici non sono finite: dal 16 luglio 2026 entrerà in vigore anche l’obbligo della copertura assicurativa.

La mappa delle infrazioni con monopattino a Roma

Gli illeciti, come detto, riguardano principalmente la guida senza casco. Un dato allineato ai mesi scorsi. A seguire le infrazioni sono per inosservanza della nuova regola relativa al contrassegno identificativo. Altre violazioni che gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno registrato sono il trasporto di passeggeri, la circolazione sui marciapiedi e la sosta irregolare.

Sotto il profilo geografico, l’attività ha evidenziato una forte incidenza di violazioni nelle zone di Centro Storico, seguito dai quadranti Aurelio, Marconi, Prenestino e Appio. Gli agenti della polizia locale hanno esteso i controlli sull'intero territorio capitolino, intensificandoli in particolare nei pressi di università e periferie.