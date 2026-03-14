Trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa da Tor Marancia

Elia Rosa è stato trovato senza vita. A dare la tragica notizia l'Associazione Penelope, che sin dall'inizio aveva monitorato il caso. Il 33enne era scomparso dal quartiere di Tor Marancia a Roma due mesi fa: da allora la famiglia non aveva avuto più notizie di lui. Prima di sparire, Elia Rosa aveva chiuso tutti i suoi profili social. Stava attraversando un periodo complicato, e sin dall'inizio, purtroppo, si è temuto il peggio.

"Ci sono notizie che non vorremmo mai dover scrivere, parole che pesano come macigni e che lasciano un vuoto difficile da colmare – il messaggio dell'associazione Penelope -. Oggi il nostro cuore è pesante nel comunicarvi che Elia Rosa è stato ritrovato senza vita.In questi mesi abbiamo imparato a conoscere Elia non solo come un nome o un volto su un manifesto, ma attraverso la voce di chi lo ama. Siamo stati letteralmente travolti dall'affetto dei suoi familiari, dei suoi amici e dei suoi colleghi. I loro racconti, intrisi di stima e tenerezza, ci hanno permesso di scoprire l'uomo straordinario che era, rendendolo parte della nostra grande famiglia. Proprio per questo legame che si è creato, per quell'attesa condivisa con il fiato sospeso, oggi il dolore del ritrovamento è anche un po’ il nostro. Penelope Lazio si stringe in un abbraccio immenso alla sua famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno lottato e sperato fino all'ultimo. A voi vanno le nostre più sentite e sincere condoglianze. Riposa in pace, Elia. Che la terra ti sia lieve".

Al momento non sono ancora note le circostanze del decesso. Martedì 20 gennaio scorso Elia Rosa non aveva fatto ritorno alla sua abitazione: i genitori si sono immediatamente allarmati, andando a denunciare la scomparsa al commissariato Colombo. Da allora le ricerche sono proseguite, purtroppo senza esito. Amici, colleghi di Risorse per Roma con cui lavorava, e i familiari lo hanno cercato senza sosta. Oggi la tragica notizia della morte, che ha sconvolto la famiglia, che sperava in un esito positivo.