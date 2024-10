video suggerito

Trovato il corpo senza vita del 91enne Augusto Battaglini: era uscito per andare a cercare funghi Si sono perse le sue tracce dopo che era uscito in cerca di funghi: è stato ritrovato il corpo senza vita del 91enne Augusto Battaglini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Augusto Battaglini, foto dalla pagina Facebook "Chi l'ha visto?".

È uscito in cerca di funghi a 91 anni nel bosco di Sezze ed è scomparso: Augusto Battaglini è stato trovato senza vita nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, nella zona di Quarto la Macchia, in località Casali. L'allarme è scattato circa tre giorni fa: dell'uomo si sono perse le tracce non appena uscito per raggiungere il bosco. Da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo del novantunenne è stato rinvenuto questo pomeriggio, in località Casali, nella zona di Quarto la Macchia. A rinvenire il corpo di Augusto Battaglini i vigili del fuoco con la collaborazione delle unità cinofile e dalla Protezione Civile. Da quando è scattato l'allarme, circa quattro giorni fa, le ricerche sono andate avanti incessantemente. Carabinieri, vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno continuato a cercare tracce dell'anziano fino al suo ritrovamento.

Troppo presto per conoscere le cause della morte dell'uomo: l'ipotesi più accreditata per il momento è che possa essere caduto senza riuscire più a rialzarsi, forse in seguito ad un malore.

L'allontanamento da casa

Augusto Battaglini si è allontanato volontariamente dalla sua abitazione in cui vive con la moglie a Crocemoschitto: voleva andare in cerca di funghi nei boschi vicino a Sezze, nella mattina di sabato scorso 26 ottobre 2024, verso le ore 8.30. Con sé non aveva portato soldi né documenti. L'allarme era scattato il giorno stesso, con l'appello dei familiari: lo hanno descritto fisicamente, hanno spiegato come era vestito e hanno fatto riferimento alla sua camminata con andatura claudicante. Nonostante il passaparola di questi giorni, per il novantunenne non c'è stato niente da fare: è stato ritrovato senza vita.