A 91 anni esce per andare in cerca di funghi e sparisce: scomparso Augusto Battaglini Il novantunenne è uscito di casa per andare in cerca di funghi sabato mattina: da quel momento si sono perse le sue tracce. Ha gli occhi azzurri, capelli bianchi e andatura claudicante; è alto 1 metro e 55. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Augusto Battaglini, foto dalla pagina Facebook "Chi l'ha visto?".

È uscito di casa per andare nel bosco in cerca di funghi, ma non ha più fatto ritorno. L'ultima volta che Augusto Battaglini è stato visto risale a sabato scorso, 26 ottobre, nel corso della mattinata. L'uomo, 91 anni, si è allontanato volontariamente dall'abitazione in cui vive con la moglie a Crocemoschitto, a Sezze in provincia di Latina, diretto verso il bosco. Poi di lui si sono perse le tracce.

Scomparso a 91 anni, scatta l'allarme

Non appena scattato l'allarme, sono iniziate le ricerche del novantunenne: carabinieri forestali, vigili del fuoco e volontari della protezione civile hanno iniziato senza sosta le ricerche dell'anziano. L'uomo era uscito di casa nel corso della mattinata di sabato scorso, 26 ottobre 2024, per andare in cerca di funghi nel bosco. Erano circa le 8.30 della mattina. Da quel momento, però, si sono perse le tracce del novantunenne.

Non vedendolo tornare, i familiari hanno subito segnalato la scomparsa alle forze dell'ordine e, nel frattempo, hanno denunciato l'accaduto sui social network, chiedendo la collaborazione di chiunque leggesse il loro appello.

Come riconoscere il novantunenne scomparso

L'anziano, come descritto dai familiari che ne hanno diffuso una descrizione, ha gli occhi azzurri e i capelli bianchi. Ed è alto 1 e 55. Al momento della scomparsa dell'anziano, come precisato, il novantunenne indossava una camicia blu con strisce rosse, jeans e scarponcini, pronto per andare in cerca di funghi nel bosco.

Con sé non ha portato i documenti e neppure i soldi. Oltre all'aspetto fisico e all'abbigliamento, l'anziano è caratterizzato da una camminata con andatura claudicante.

Le ricerche dell'anziano in corso

Anche oggi continuano le ricerche dell'anziano, senza sosta. Le ricerche si sono interrotte soltanto nelle ore notturne e sono state riprese durante la prima mattina. Per cercare di rintracciarlo nel minor tempo possibile si è alzato in volo anche un elicottero a perlustrare la zona, altri droni stanno girando in aria per il medesimo scopo.