Tre morti in soli quattro giorni: a Roma aumentano le vittime degli incidenti stradali

A cura di Enza Savarese

Un maggio che ha visto un aumento degli incidenti stradali nella città di Roma. Sono già tre quelli mortali in meno di una settimana. Un bilancio preoccupante che ha visto il picco nella giornata di martedì 6 maggio, dove si sono registrati sei sinistri gravi nella Capitale. Due quelli mortali, mentre tra i feriti gravi c'è una bambina di sei anni che è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Gemelli di Roma.

Le vie della Capitale sempre più pericolose: tre morti in quattro giorni

A inizio anno si era registrato un calo, seppur modesto, negli incidenti stradali, ma le strade di Roma continuano a fare vittime. A destare preoccupazione è soprattutto il numero di morti: già tre nei primi giorni di maggio. La prima vittima della strada si registra già nel secondo giorno del mese. Si tratta di un uomo che nella notte si è schiantato con la sua auto in via Vermicino. Non si è scontrato con altre macchine, ma l'impatto contro un muro gli è stato fatale. Solo la prima vittima degli ultimi giorni, periodo in cui il numero di incidenti mortali in strada è vertigiosamente salito.

Incidenti stradali a Roma, martedì 6 maggio si è arrivati a quota sei

Quella di martedì 6 maggio è stata sicuramente la giornata più nera per le strade di Roma. Il primo incidente stradale si verifica già alle 5.30 del mattino di martedì 6 maggio. A ribaltarsi un tir sul Grande Raccordo Anulare. Il guidatore del camion fortunatamente riporta solo ferite lievi e viene trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti. Bloccati invece per le successive due ore sono le altre macchine sul raccordo. Le code chilometriche si sono intensificate nel corso della giornata.

Ad essere paralizzato dal pomeriggio è anche il traffico sull'A1, nel tratto ciociaro, compreso fra Ferentino e Anagni. A causare i disagi in questo caso un maxi tamponamento tra più veicoli. Sul tratto autostradale è stato richiesto anche il soccorso di un'eliambulanza che ha trasportato due feriti all'ospedale più vicino. Anche qui nessuna vittima, ma molti disagi per i guidatori imbottigliati nel traffico.

L'immagine in tempo reale di una cam lungo l'A1 dopo l'incidente.

La situazione peggiora invece nella vie più interne della Capitale. È qui che intorno alle nove del mattino avviene il primo incidente con una vittima. Succede a San Basilio durante il mercato rionale, vittima un anziano che è stato travolto da un tir in retromarcia. L'uomo alla guida dopo aver trascinato il corpo del vecchio per diversi metri si è dato alla fuga.

Il secondo incidente mortale nella stessa giornata invece avviene in via del Foro Italico. Vittima un sessantaduenne a bordo della sua moto che viene travolto da un tir che si stava dirigendo in direzione Olimpico.

Tragedia sfiorata invece in via Franco Sacchetti dove un uomo di 58 anni ubriaco e alla guida perde il controllo della macchina schiantandosi contro dieci veicoli in sosta ed alcuni cassonetti. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito, ma solo danni materiali. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale, ma non sembra in pericolo di vita.

A preoccupare sono invece le condizioni di una bambina di sei anni, ricoverata al Gemelli di Roma dopo essere stata coinvolta in un incidente stradale. Secondo una dinamica ancora da accertare sembra che una delle due auto coinvolte fosse contromano in via delle Giarre a Roma, in zona Borghesiana.