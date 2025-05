Maxi tamponamento in autostrada A1, quattro auto coinvolte e persone ferite: oltre 7 km di coda

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

L'immagine in tempo reale di una cam lungo l'A1 dopo l'incidente.

Scontro fra quattro veicoli lungo l'autostrada Milano – Napoli nella giornata di oggi, martedì 6 maggio 2025, nel tratto ciociaro dell'A1, compreso fra Ferentino e Anagni. L'incidente, un tamponamento a catena avvenuto al chilometro 606.4, è avvenuto nel pomeriggio. Almeno due le persone rimaste ferite, per soccorrere le quali sono stati allertati i soccorsi, arrivati immediatamente con due eliambulanze.

Nel frattempo il traffico si è paralizzato: code oltre lunghe sette chilometri nel tratto di Ferentino, Anagni e Fiuggi a cui si aggiungono, qualche chilometro prima venendo da Napoli, quella da circa 5 chilometri in quello fra Colleferro e Ferentino.

Come stanno le persone ferite nel maxitamponamento in autostrada

Paura nel tratto ciociaro di autostrada, fra Ferentino e Anagni, dove nel pomeriggio di oggi, martedì 6 maggio 2025, c'è stato lo schianto fra alcuni veicoli. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della polizia stradale e gli operatori del personale di Autostrade per l'Italia. Oltre a loro, naturalmente, anche quelli del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno raggiunto il luogo dello schianto con diverse ambulanze.

Una volta sul posto, dopo aver visto le condizioni in cui si trovavano le persone ferite, sono stati allertati anche gli elisoccorsi che sono giunti immediatamente sul luogo dell'incidente per soccorrere le persone rimaste ferite più gravemente che, per il momento, sembrano essere due.

La dinamica dell'incidente e le code: bloccata l'autostrada

Non è chiara la dinamica del maxi tamponamento. Sul posto sono ancora in corso i rilievi. Nel frattempo, però, l'autostrada è totalmente bloccata. Gli agenti hanno chiuso il tratto interessato per permettere i soccorsi e l'arrivo della polizia stradale. Il traffico segnalato, nel tratto di Ferentino, Anagni e Fiuggi è di 7 chilometri a cui i aggiungono altri 5 chilometri circa in quello fra Colleferro e Ferentino in entrambe le direzioni.

Nel primo caso, all'altezza del chilometro 613, l'entrata consigliata verso Roma è Anagni, mentre verso Napoli è Frosinone. Nel secondo, verso il 601, quella consigliata in direzione Napoli è quella di Ferentino, l'uscita consigliata per chi proviene da Roma, invece, è quella di Colleferro.