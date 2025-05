video suggerito

Ubriaco perde il controllo dell’auto e si schianta contro 10 macchine in sosta: panico a Roma Un uomo di 58 anni in forte stato di alterazione ha colpito almeno dieci auto in sosta e diversi cassonetti dopo aver perso il controllo della propria macchina. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Facebook

Poteva essere una tragedia quello che è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Roma, in via Franco Sacchetti. Un uomo di 58 anni completamente ubriaco ha perso il controllo della propria auto, schiantandosi a velocità folle contro almeno dieci veicoli in sosta e buttando a terra scooter e cassonetti. La macchina, una Volkswagen, ha riportato seri danni mentre il conducente è stato portato in codice giallo in ospedale. Le sue ferite non sono gravi, ma sono stati disposti comunque accertamenti sul suo stato di salute.

Scioccati i residenti del quartiere di Talenti che hanno assistito alla scena. Per pura fortuna altre persone non sono state coinvolte nel sinistro causato dal 58enne, e nessun altro è rimasto ferito. Da valutare i danni causati alle altre auto parcheggiate.

L'uomo con sé non aveva i documenti: è un 58enne di origine tunisina ma sarà effettuato il fotosegnalamento in modo da procedere con l'identificazione. Sul posto, oltre ai soccorritori sanitari del 118, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Saranno loro a effettuare i vari accertamenti sull'incidente e a valutare le responsabilità del conducente, che si è messo alla guida con un tasso alcolemico molto alto. Quando gli agenti lo hanno raggiunto, infatti, era evidentemente ubriaco e in confusione, tanto da non reggersi nemmeno sulle gambe.

"Non solo andava a velocità elevata ma dopo aver preso in pieno una macchina parcheggiata, è sceso ha staccato le targhe e ha provato a scappare – il commento di una donna che ha assistito alla scena – Questo perché quasi sicuramente l'auto era rubata! Fortunatamente non ha investito nessuno ed è stato subito fermato da alcuni ragazzi che stavano lì e hanno assistito alla scena…il tizio ha anche malmenato uno di questi! E fortunatamente nella sua folle corsa non ha investito nessuno visto che stavano uscendo da scuola i ragazzi delle medie e del liceo".