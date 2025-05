video suggerito

Scontro tra moto e furgone in via del Foro Italico, morto un uomo: strada chiusa Un uomo è morto questa sera in un incidente avvenuto su via del Foro Italico in direzione dello Stadio Olimpico. A perdere la vita un 62enne a bordo di una moto.

A cura di Natascia Grbic

Incidente mortale questa sera a Roma, in via del Foro Italico. Per cause ancora da accertare, verso le 19 una moto e un furgone si sono scontrati all'altezza di via dei Campi Sportivi, in direzione dello Stadio Olimpico. Il conducente della moto, un'Honda Sh, è morto, mentre l'uomo alla guida del furgone Iveco non sembra abbia riportato ferite.

Indaga la Polizia Locale

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli per i rilievi del caso. Per consentire agli agenti di effettuare le indagini, via del Foro Italico è stata chiusa momentaneamente dalla rampa di accesso di via Salaria fino a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico. Il traffico nella zona è comprensibilmente congestionato, non è chiaro quando la situazione potrà tornare alla normalità.

Da chiarire la dinamica dell'incidente

Cosa abbia portato i due mezzi a scontrarsi non è ancora chiaro. Lo schianto è avvenuto verso le 19, ora in cui via del Foro Italico è molto trafficata proprio perché in tanti fanno ritorno a casa dopo il lavoro. Per l'uomo alla guida della moto, un 62enne di cui non è stata ancora diffusa l'identità, non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari del 118 sono arrivati immediatamente sul posto, ma non hanno potuto fare altro che accertare il decesso della vittima. In stato di shock, ma non ferito, il conducente del furgone. L'uomo sarà sottoposto, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, mentre sul caso sarà probabilmente aperto dalla procura un fascicolo per omicidio stradale.