Scontro frontale tra macchine a Roma, ipotesi auto contromano: grave bambina di sei anni Grave incidente oggi a Roma, in via delle Giarre a Borghesiana. Due auto si sono scontrate frontalmente, nell'impatto è rimasta gravemente ferita una bambina di sei anni.

A cura di Natascia Grbic

Due auto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi in via delle Giarre a Roma, in zona Borghesiana. Nell'incidente sono rimasti gravemente feriti i conducenti dei due veicoli, un uomo e una donna, e una bambina di sei anni. Sono soprattutto le condizioni di quest'ultima a destare preoccupazione: le sue ferite erano talmente gravi che gli operatori sanitari del 118 hanno allertato immediatamente l'intervento di un'eliambulanza per portarla in ospedale il più velocemente possibile.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del gruppo VI Torri e i carabinieri. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma da una prima ricostruzione sembra che uno dei due veicoli viaggiasse contromano.

Frontale tra auto a Borghesiana, indagini in corso

Come da prassi, i conducenti di entrambe le vetture saranno sottoposti ai test alcolemici e tossicologici per verificare le loro condizioni al volante, e capire se fossero o meno in stato alterato. Entrambi sono al momento ricoverati in ospedale in codice rosso, non è chiaro se in pericolo di vita o meno.

Due incidenti mortali oggi a Roma

L'incidente di questo pomeriggio è l'ennesimo avvenuto oggi sulle strade della capitale. Un uomo di 83 anni è stato investito a San Basilio da un furgone che è scappato e non si è fermato a prestare soccorso. Luca Tucciarelli è morto praticamente sul colpo, dopo essere stato trascinato sull'asfalto per diversi metri. In via del Foro Italico, verso le 19, un uomo di 62 anni alla guida di una moto è deceduto dopo lo scontro con un furgone Iveco. Anche per lui, non c'è stato nulla da fare.