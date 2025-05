video suggerito

Camion travolge e uccide un anziano, lo trascina per metri e poi scappa: tragedia al mercato Investito da un camion mentre faceva manovre di retromarcia. Succede nella zona di San Basilio nei pressi del mercato intorno alle sette di questa mattina. L'uomo alla guida del mezzo pesante è scappato dopo essersi reso conto dell'accaduto.

A cura di Enza Savarese

Immagine di repertorio

Investito da un tir e trascinato per diversi metri. L'anziano di ottantatré anni travolto dal mezzo pesante è morto nei pressi del mercato di San Basilio, zona est di Roma. L'uomo alla guida del camion sarebbe scappato in direzione di via Casale di San Basilio. Sul posto gli agenti di Roma Capitale stanno eseguendo i rilevi del caso e raccogliendo tutte le informazioni possibili per rintracciare l'uomo alla guida del camion.

Travolto e trascinato per metri: l'incidente al mercato di San Basilio

L'incidente si è verificato intorno alle sette di questa mattina. Secondo una prima dinamica dei fatti, il tir stava scaricando con ogni probabilità la merce per il mercato che si tiene nella zona di San Basilio. La vittima sarebbe stata travolta mentre il camion era in retromarcia per ripartire. Inizialmente l'uomo alla guida del tir non si sarebbe accorso di aver investito l'anziano, nonostante le urla degli altri presenti sul posto gli intimassero di fermarsi. È solo dopo aver trascinato la vittima per alcuni metri sull'asfalto che il conducente si sarebbe accorto di quello che stava succedendo. Invece di scendere dal veicolo e prestare il primo soccorso, l'uomo si sarebbe allontanato dalla zona della tragedia, scappando in direzione di via del Casale di San Basilio. Inutile l'arrivo del 118 per soccorrere la vittima, che era già deceduta per le ferite provocate dall'impatto con il furgone.

Incidente sul Raccordo: tir si ribalta in strada

Non è l'unico incidente avvenuto oggi per le vie di Roma. Questa mattina intorno alle cinque e trenta del mattino un tir si è ribaltato all'altezza del chilometro 24,700 del Grande Raccordo Anulare di Roma in carreggiata interna, tra via Nomentana e l'uscita per Bufalotta / Porta di Roma. Il conducente del mezzo pesante fortunatamente sembra essersi ferito solo lievemente ed è stato trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti. Il sinistro ha causato disagi su tutta la linea stradale con lunghe code. Per il momento è stata disposta l'uscita obbligatoria al chilometro 19,000.