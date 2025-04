video suggerito

Tragico incidente, trattore travolge una maestra di Cassino in bici: si chiamava Raffaella Korompay Si è schiantato sulla donna mentre si trovava in sella alla sua bicicletta: terribile incidente sulla via Domiziana, dove un trattore ha travolto un'insegnante di Cassino.

A cura di Beatrice Tominic

Raffaella Korompay, la donna travolta nel Casertano.

Un trattore ha travolto e ucciso una donna di 55 anni in provincia di Caserta, a Mondragone, lungo la via Domiziana. La donna, una cinquantacinquenne del Frusinate che lavorava come maestra a Cassino, si trovava in sella alla bicicletta quando è stata travolta dal trattore. I soccorritori non sono riusciti a fare niente per salvarla: non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

Tragico incidente: morta maestra di Cassino

Il terribile incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 3 aprile 2025, verso le ore 12.45. La maestra di Cassino stava percorrendo la via Domiziana, a Mondragone, quando un trattore l'ha travolta. Non appena avvenuto l'investimento, è scattato immediatamente l'allarme. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 con le ambulanze e i carabinieri per i rilievi di rito. Non appena giunto sul luogo dello schianto, il personale medico si è precipitato sulla donna investita. Per lei, però, non c'è stato niente da fare: gli operatori sono stati costretti a dichiarare il decesso.

Chi era Raffaella Korompay, la maestra di Cassino investita da un trattore

Ad essere investita, come anticipato, la cinquantacinquenne Raffaella Korompay. Viveva a Cervaro con il marito e i suoi quattro figli, ma lavorava a una decina di chilometri di distanza, a Cassino, dove insegnava in una scuola elementare nella frazione di Sant'Angelo in Theodice. Oltre al lavoro di insegnante alla scuola primaria, una forte passione per lo yoga e lo shiatsu, che praticava con dedizione e insegnava in un istituto durante pomeriggi organizzati per dedicare completamente al benessere e al relax del corpo e della mente.