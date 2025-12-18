Tragico incidente frontale in Ciociaria, sabato i funerali del dottor Domenico Mimmo Attinà

Il dottor Domenico Attanà, morto nell’incidente del Frusinate.

Si terranno sabato prossimo, 20 dicembre 2025, i funerali del dottor Domenico Attinà, detto Mimmo, esattamente una settimana dopo dal tragico incidente in cui ha perso la vita. Il dottor Attinà si trovava in automobile quando c'è stato il terribile schianto frontale con un'altra macchina. Stava viaggiando sulla Monti Lepini, nel territorio di Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone, quando, all'altezza di un noto ristorante della zona, è avvenuto il sinistro. Erano le 13.30 circa, quando è avvenuto l'impatto, fortissimo.

L'allarme è scattato subito e sul posto è immediatamente arrivato anche un elisoccorso viste le condizioni critiche dei feriti. L'eliambulanza si è alzata in volo per trasportare Alessandro Simone, consigliere di Arce, all'ospedale romano San Camillo dove si trova ancora in condizioni serie. Per il medico, invece, non c'è stato niente da fare. Ha perso la vita sul colpo. A nulla sono serviti i tentativi di rianimazione: ai soccorritori non è rimasto altro che dichiararne il decesso.

Quando e dove si terranno i funerali del dottor Domenico Mimmo Attinà

La salma del medico è stata riconsegnata ai figli nei giorni scorsi e potranno essere svolti i funerali. Da tempo il medico, che aveva 78 anni ed era un noto gastroenterologo, dirigente medico e docente universitario, viveva a Roma, ma spesso rientrava a Isoletta, dove aveva anche uno studio medico, e nella vicina Arce. È qui che si terrà il funerale del dottore, sabato 20 dicembre, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, in piazza Umberto I, alle ore 10.30.

Attese molte persone a rendere omaggio al dottor Domenico Attinà, detto Mimmo, che trent'anni fa aveva perso moglie e figlio in un incidente stradale. In arrivo persone anche dalla capitale dove per trent'anni il medico aveva diretto l'ospedale San Pietro e da anni insegnava all'Università degli Studi della Sapienza.