video suggerito

Tommaso Pietrocarlo scomparso a 17 anni da San Felice Circeo: “Potrebbe trovarsi a Roma” Sono ore di apprensione per i famigliari di Tommaso Pietrocarlo, scomparso a 17 anni da San Felice Circeo. Potrebbe trovarsi in zona Eur/Prenestina, da attenzionare le stazioni ferroviarie e dei pullman. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Alessia Rabbai

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tommaso Pietrocarlo scomparso

Tommaso Pietrocarlo è scomparso dal Comune di San Felice Circeo, in provincia di Latina. Del diciassettenne non si hanno più notizie da lunedì 12 maggio scorso, quando è uscito dalla sua abitazione verso le ore 18,30 e non è più tornato. A denunciare la scomparsa è stata sua mamma che, non vedendolo rientrare, si è preoccupata per la sua assenza da casa. Si tratta di un allontanamento volontario, al momento non se ne conoscono i motivi.

L'appello a cercare Tommaso è stato diffuso anche da Penelope Lazio Odv, l'associazione che si occupa di fornire assistenza e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Tommaso, non conosciamo i motivi del suo allontanamento né sappiamo dove possa trovarsi. Tommaso è minorenne". La speranza è che stia bene e che si trovi da qualche amico o amica. "Facci sapere dove sei, ti vogliamo bene".

L'identikit di Tommaso Pietrocarlo

Tommaso Pietrocarlo al momento della scomparsa aveva diciassette anni. È alto 1,77 metri, pesa 77 chili, ha occhi verdi e capelli di colore castano chiaro. L'ultima volta in cui è stato visto indossava una maglietta marrone a maniche corte, pantaloncini corti a fantasia militare e scarpe bianche (come nella foto). Le zone da attenzionare sono San Felice Circeo e la provincia di Latina, ma potrebbe anche aver preso un treno ed essersi spostato a Roma.

Dunque è necessario fare attenzione anche nella Capitale nelle zone Eur e Prenestina, alle stazioni ferroviarie e dei pullman. Tommaso gioca in una squadra di calcio in zona Prenestina. Chiunque l'abbia visto è pregato di chiamare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 oppure il numero di Pronto Penelope 339 6514799 sempre attivo anche con segnalazione anonima o tramite WhatsApp. Qualunque dettaglio potrebbe rivelarsi utile a ritrovarlo.