Tir si ribalta in autostrada, morto il conducente: tragico incidente in A1, traffico nel tratto ciociaro

Un terribile incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in autostrada A1: un tir si è ribaltato e il carico ha travolto e ucciso il conducente.

Stava guidando il suo tir quando si è ribaltato ed è stato travolto e ucciso da un camion. È ciò che è successo a un camionista che stava viaggiando lungo l'autostrada A1 nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio 2026. Il mezzo pensante stava percorrendo la rampa di uscita del casello autostradale di Pontecorvo, in direzione nord, per i veicoli provenienti da Napoli quando si è verificato il tragico incidente. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dell'uomo: per lui non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo.

Incidente in autostrada A1: travolto e ucciso dal carico del suo tir

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto. Secondo una prima ipotesi, ancora al vaglio della Polizia Stradale che è accorsa immediatamente non appena ricevuta la segnalazione dell'incidente, il mezzo pesante avrebbe perso il controllo proprio mentre impegnava la rampa di accesso al casello, ma l'esatta dinamica dell'incidente resta al vaglio degli agenti. A quel punto è terminata la corsa al centro dello svincolo e ha disperso il carico sulla carreggiata.

Camionista morto dopo l'incidente

Non appena scattato l'allarme sul posto sono arrivati i soccorritori: gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi e gestire la viabilità, i vigili del fuoco, gli operatori tecnici della società stradale Anas per i rilievi, la messa in sicurezza dell'area e la rimozione del mezzo e quelli del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il conducente del tir. L'uomo si trovava già in condizioni critiche. Nonostante i tentativi da parte dei soccorritori di salvargli la vita, l'uomo non ce l'ha fatta ed è morto.

Ripercussioni sul traffico: incidente in A1 nel Frusinate

A causa del tragico incidente, per permettere i rilievi al fine di stabilire la dinamica esatta dello schianto, è stato chiuso il tratto di autostrada interessato. Gli agenti della polizia stradale hanno chiuso l'uscita di Pontecorvo per il traffico proveniente da Napoli e stabilito come uscita obbligatoria quella al casello di Cassino. In breve tempo si sono formate lunghe code nel tratto ciociaro di autostrada.