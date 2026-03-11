Tenta di rapire un bimbo a Latina, la mamma: “Lo ha tirato a sé, è successo tutto in un minuto”

"L'ho sentita urlare, ho lasciato le casse d'acqua e l'ho inseguito nel parcheggio del supermercato. Quando l'ho bloccato, mi ha detto No bambino, no bambino. E ho capito che aveva davvero cercato di rapire mio figlio". Queste le parole del padre dei bimbo di 5 mesi che domenica scorsa, 8 marzo, ha rischiato di essere rapito a Latina, nel parcheggio di un supermercato.

La coppia di neogenitori aveva raggiunto il supermercato per fare la spesa. Il papà è entrato nel negozio, mentre la mamma è rimasta in automobile seduta vicino al bimbo, che si trovava nell'apposito ovetto. Quando l'uomo ha provato a rapirlo portandolo via con sé, strappandolo all'abbraccio della mamma.

Il racconto della mamma del bimbo di 5 mesi: "Ecco cosa è successo"

"È successo tutto in un minuto. La macchina era aperta, lui ha aperto di forza lo sportello dalla parte in cui si trovava nostro figlio. Mi sono accorta che ha afferrato subito l'ovetto. Appena ha iniziato a tirare l'ovetto verso di sé, allora ho subito opposto resistenza e ho iniziato a tirarlo verso di me. Ho iniziato a strillare, a urlare", ha raccontato a La Vita in Diretta, su Rai Uno, la mamma del piccolo.

L'arrivo del papà e dei passanti: cosa è successo

A sentire le grida il padre del bimbo, che era appena uscito dal supermercato. "Ho posato subito le casse d'acqua e mi sono messo a inseguirlo. All'inizio pensavo che non fosse vero, non poteva davvero succedere, poi ho realizzato – ha aggiunto il papà del piccolo – Non credevo di non avere questa forza, ma quando ti trovi davanti a situazioni simili, evidentemente emerge", ha spiegato.

"Abbiamo chiamato subito le forze dell'ordine, due minuti dopo erano lì", ha sottolineato. Una volta sul posto gli agenti delle Volanti della polizia di Stato hanno arrestato l'uomo e lo hanno perquisito. L'uomo, con precedenti e probabilmente con problemi psichici, è stato trovato in possesso di un martello di gomma. Vista la gravità dei fatti, è stato condotto immediatamente in carcere, mente continuano le indagini.

"La paura è ancora tanta, è tutto così destabilizzante. Il suggerimento è quello di non abbassare mai la guardia", ha poi concluso la mamma del bimbo.