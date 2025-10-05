Studente esce di casa e scompare, si cerca Mario Buldorini. Il collega di università: “Siamo disperati, aiutateci”

Mario Buldorini è scomparso lo scorso 2 ottobre da Roma, dove si è trasferito per frequentare l’università. “Aiutateci a ritrovarlo”, è l’appello del collega di università.

Mario Buldorini.

È uscito di casa ed è scomparso. È quanto accaduto a Mario Buldorini, un ragazzo di 19 anni che vive a Roma come fuorisede per frequentare l'università a Roma. L'ultima volta che è stato visto era lo scorso giovedì, 2 ottobre, verso le 23 a Trigoria. Ha lasciato l'appartamento in cui vive, fra la zona di Laurentina e quella di Trigoria ed è sparito.

"Il mio collega universitario è sparito da ormai 4 giorni senza lasciare traccia – è l'appello di uno studente che frequenta la sua stessa università a Fanpage.it – Lo stiamo cercando disperatamente, aiutateci a trovarlo".

Chi è Mario Buldorini e come era vestito quando è scomparso

Non si hanno informazioni su come fosse vestito Mario Buldorini al momento della scomparsa. Di corporatura media, dal peso di 75 chili e alto un metro e settantacinque, il diciannovenne ha i capelli corti rossi e ricci e gli occhi castani. Come segni particolari, ha due nei sulla guancia sinistra.

L'ultimo avvistamento di Mario

Come anticipato, l'ultimo avvistamento risale alla tarda serata di giovedì 2 ottobre, quando è stato visto in zona Trigoria. A due giorni dalla sua scomparsa, quando il telefono ha smesso di essere raggiungibile, ieri pomeriggio, sabato 4 ottobre, è stato invece possibile geolocalizzarlo: il suo cellulare deve essere stato riacceso e risultava trovarsi attorno alla stazione Termini di Roma, lo snodo ferroviario principale di Roma.

Non appena appresa la scomparsa del figlio, il padre ha sporto denuncia presso le forze dell'ordine che si sono messe al lavoro per cercare di rintracciarlo.

L'appello per ritrovare Mario

"Un mio collega universitario è sparito da ormai 4 giorni. Non si hanno più sue tracce – scrive il collega di Mario a Fanpage.it – Stiamo cercando disperatamente di dare più visibilità possibile alla notizia: aiutateci". Questo l'appello del collega del giovane universitario scomparso. Non è escluso che il giovane possa aver preso un pullman o, vista anche la geolocalizzazione comparsa alla stazione Termini, dei treni per allontanarsi dalla capitale e spostarsi. L'invito, qualora si pensi di aver visto il giovane, è quello di contattare immediatamente il numero di emergenza unico 112.