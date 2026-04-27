Squalo in mare a Terracina, l’animale si avvicina alla riva: paura tra i bagnanti

Una bellissima giornata di sole e un bagno primaverile interrotto quando, domenica 26 aprile a pochi metri dalla riva di Terracina, alcuni bagnanti hanno avvistato una pinna rigida spuntare dal pelo dell'acqua. "Ma è uno squalo!", grida qualcuno guardando l'ombra scura. Dopo poche ore le immagini hanno iniziato a circolare sui social, in particolare un video postato dal blog ‘Sei di Terracina se'. Mentre nei commenti gli abitanti del litorale pontino si dividono fra chi teme per la sicurezza dei mari e chi sminuisce. Secondo alcuni più esperti, infatti, l'animale era una specie di squalo di piccole dimensioni e innocua per l'uomo.

"È uno squalo", ma il pesce è innocuo per l'uomo

In realtà l'unico realmente spaventato dalla situazione era proprio il pesce. Infatti, nonostante qualche commento allarmista – "Adesso arriveranno anche le balene", scrive qualcuno – o complottista – "Colpa della guerra" – si tratterebbe di una semplice verdesca. Questo tipo di squalo di piccole dimensioni predilige temperature fredde e in genere si sposta in banchi per le lunghe migrazioni attraverso l'Oceano Atlantico. Si può trovare, infatti, nelle acque della Norvegia come in quelle del Cile.

Una verdesca spaesata

La sua presenza nel Mediterraneo era registrata prevalentemente al largo del mar Adriatico, ma adesso, forse a seguito dell'innalzamento delle temperature, sono sempre meno da queste parti. Non si tratta, però, di una specie in via d'estinzione anche se il suo status è ufficialmente registrato come ‘Prossimo alla minaccia'. Tutto fa pensare che quello avvistato dalle parti di Porto Badino abbia perso l'orientamento, allontanandosi dal proprio banco. Così, dopo aver cercato qualche piccolo pesce da mangiare, si è spostato lungo la riva verso San Felice Circeo.