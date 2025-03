Speranza scompare a 73 anni da Roma, l’appello: “Aiutateci, ha bisogno dei suoi farmaci”

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

La settantatreenne scomparsa a Roma.

Si è allontanata dalla sua abitazione fra la sera di martedì 18 marzo e la mattina di mercoledì 19 marzo 2025: c'è apprensione per Speranza Anzolin, settantatreenne che ha fatto perdere le sue tracce. Scomparsa dalla zona di Giustiniana, a Roma, potrebbe trovarsi ancora nel territorio o in quelle limitrofe, nei quartieri di Cassia e La Storta. "È affetta da deficit cognitivo – fanno sapere da Penelope Lazio ODV, che ha diramato l'avviso di scomparsa – Dovete aiutarci a trovarla al più presto, ha bisogno dei suoi farmaci".

Cosa indossava al momento della scomparsa

Come anticipato, la settantatreenne è scomparsa dalla sua abitazione in zona Giustiniana fra la notte del 18 e la mattina del 19 marzo 2025. Alta un metro e cinquanta, pesa circa cinquantasei chili. Di corporatura esile, ha gli occhi chiari grigio verde e i capelli biondo cenere, portati corti. Non è chiaro quando si sia allontanata dall'abitazione e non si sa con certezza neppure cosa indossava. Al momento della scomparsa, potrebbe aver indossato una giacca imbottita di colore nero. Generalmente indossa un berretto di lana di colore grigio o beige.

L'appello dell'associazione di Penelope Lazio ODV

Speranza si è allontanata da casa senza portare con sé né documenti né cellulare. A diramare l'avviso di scomparsa è stata l'associazione Penelope Lazio ODV, preoccupata e allarmata per la necessità della donna di assumere i suoi farmaci, a causa di un deficit cognitivo. Per qualsiasi segnalazione, viene ricordato, è sempre possibile chiamare il numero di emergenza unico 112 o il Pronto Penelope 339 6514799 con cui condividere le segnalazioni e al quale chiedere ulteriori informazioni se necessario.