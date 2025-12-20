roma
video suggerito
video suggerito

Sono Andrea Lombardi e Luigi Ferrante le vittime dell’incidente a Ceccano: il 43enne era tornato per Natale

Avevano 18 e 43 anni le vittime dell’incidente avvenuto questa notte a Ceccano: Andrea Lombardi e Luigi Ferrante erano i conducenti delle auto che si sono scontrate lungo la Provinciale 637.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Natascia Grbic
44 CONDIVISIONI
A destra, Luigi Ferrante
A destra, Luigi Ferrante

Sono Andrea Lombardi e Luigi Ferrante le due vittime dell'incidente avvenuto questa notte a Ceccano, al bivio per Colle Leo. Lombardi aveva 18 anni, era uno studente e abitava con la famiglia a Monte Sant'Angelo di Castro dei Volsci. Ferrante, 43 anni, era di Ceccano, ma si era trasferito per lavoro in Brasile da qualche tempo: era tornato appositamente per trascorrere le vacanze di Natale insieme alla sua famiglia. Per cause ancora da accertare, le loro due auto – una Fiat Punto e un'Alfa Romeo – si sono scontrate frontalmente intorno alle 2 di notte lungo la strada Provinciale 637. Per entrambi, non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Ferrante era quasi arrivato alla sua abitazione.

A bordo dell'auto guidata da Lombardi c'erano anche altri tre ragazzi, due 18enni e un 17enne: uno di loro è stato portato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, un altro è stato sottoposto a una delicatissima operazione a Frosinone. Le condizioni dei feriti sono disperate.

La dinamica del sinistro non è ancora chiara. Ciò che è certo è che le due vetture si sono scontrate frontalmente: un impatto devastante che ha completamente distrutto entrambe le auto, con la Fiat Punto finita contro un muro. Sul posto sono accorsi i carabinieri, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per ore al fine di estrarre i feriti dalle auto. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario alle operazioni. Di chi sia la responsabilità del sinistro, è ancora da accertare: uno dei due conducenti, forse per un malore, un colpo di sonno o una distrazione, ha invaso l'opposta corsia di marcia, andandosi a scontrare contro l'altra vettura. Un impatto che nessuna delle due è riuscita a evitare in alcun modo.

Incidenti stradali
44 CONDIVISIONI
Immagine
Sono Andrea Lombardi e Luigi Ferrante le vittime dell'incidente a Ceccano
Il 43enne era tornato per Natale
La tragedia nella notte lungo la strada provinciale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views