Sono Andrea Lombardi e Luigi Ferrante le vittime dell’incidente a Ceccano: il 43enne era tornato per Natale

Avevano 18 e 43 anni le vittime dell’incidente avvenuto questa notte a Ceccano: Andrea Lombardi e Luigi Ferrante erano i conducenti delle auto che si sono scontrate lungo la Provinciale 637.

A destra, Luigi Ferrante

Sono Andrea Lombardi e Luigi Ferrante le due vittime dell'incidente avvenuto questa notte a Ceccano, al bivio per Colle Leo. Lombardi aveva 18 anni, era uno studente e abitava con la famiglia a Monte Sant'Angelo di Castro dei Volsci. Ferrante, 43 anni, era di Ceccano, ma si era trasferito per lavoro in Brasile da qualche tempo: era tornato appositamente per trascorrere le vacanze di Natale insieme alla sua famiglia. Per cause ancora da accertare, le loro due auto – una Fiat Punto e un'Alfa Romeo – si sono scontrate frontalmente intorno alle 2 di notte lungo la strada Provinciale 637. Per entrambi, non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Ferrante era quasi arrivato alla sua abitazione.

A bordo dell'auto guidata da Lombardi c'erano anche altri tre ragazzi, due 18enni e un 17enne: uno di loro è stato portato con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, un altro è stato sottoposto a una delicatissima operazione a Frosinone. Le condizioni dei feriti sono disperate.

La dinamica del sinistro non è ancora chiara. Ciò che è certo è che le due vetture si sono scontrate frontalmente: un impatto devastante che ha completamente distrutto entrambe le auto, con la Fiat Punto finita contro un muro. Sul posto sono accorsi i carabinieri, i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare per ore al fine di estrarre i feriti dalle auto. La strada è rimasta chiusa per il tempo necessario alle operazioni. Di chi sia la responsabilità del sinistro, è ancora da accertare: uno dei due conducenti, forse per un malore, un colpo di sonno o una distrazione, ha invaso l'opposta corsia di marcia, andandosi a scontrare contro l'altra vettura. Un impatto che nessuna delle due è riuscita a evitare in alcun modo.