Scontro tra auto nella notte a Ceccano, morti un 18enne e un 40enne: tre giovani in condizioni disperate

Due persone sono morte questa notte in un terribile incidente stradale a Ceccano, in provincia di Frosinone. Per cause ancora da chiarire, una Skoda e una Fiat Punto si sono scontrate, andando completamente distrutte. Per le due vittime, un 18enne e un 40enne purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Feriti in modo molto grave due 18enni e un 17enne: due di loro sono stati portati con l'elisoccorso agli ospedali San Camillo e Gemelli di Roma, mentre il terzo ha subito un'operazione d'urgenza all'ospedale di Frosinone. Le loro condizioni sono estremamente serie e destano preoccupazione.

Secondo le prime informazioni, la tragedia sarebbe avvenuta poco dopo le due, all'altezza del bivio per Colle Leo. L'immagine che si è presentata ai soccorritori – carabinieri, vigili del fuoco e 118 – è stata devastante: le due auto erano completamente distrutte, i corpi delle due vittime a terra e ormai prive di vita. Diverse le persone accorse sul posto richiamate dal boato provocato dall'impatto tra le due vetture, che nella notte ha risuonato tra le vie della zona.

L'identità delle persone coinvolte nello schianto non è stata ancora resa nota. Si tratterebbe di un uomo che abita proprio nei pressi di Colle Leo, e alcuni giovani che abitano nei comuni limitrofi. Le cause del sinistro, come detto, sono ancora al vaglio dei carabinieri: non è escluso, dato lo stato delle vetture, che una delle due auto viaggiasse a forte velocità. Entrambe le macchine sono infatti andate completamente distrutte nello schianto, tanto che si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.