video suggerito

Simone De Luca scomparso da Nettuno: la prova in un’officina e la telefonata preoccupante alla mamma Sono giorni di apprensione per i famigliari del 32enne Simone De Luca, scomparso da Nettuno. Aveva un colloquio in un’officina sulla Portuense, ma dopo una telefonata preoccupante con sua madre è come sparito nel nulla. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

65 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone De Luca scomparso

Simone De Luca è scomparso da Nettuno. Del trentaduenne non si hanno più notizie da giovedì 5 giugno scorso. Il ragazzo fa il carrozziere e la mattina della sua scomparsa doveva andare a Roma per una prova in una officina sulla Portuense. Successivamente ha chiamato sua madre che si trovava nei pressi della stazione Termini, dicendole che gli avevano rubato tutto, anche lo smartphone. Sua mamma non è più riuscita a mettersi in contatto con lui. Preoccupata, ne ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine e sono partite le ricerche.

L'appello è stato diramato anche attraverso Penelope Lazio Odv, l'associazione che si occupa di dare supporto e aiuto ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrvare Simone, potrebbe essere in giro per Roma e avere bisogno di aiuto, siamo preoccupati". Stamattina gli operatori di Penelope hanno fatto delle ricerche in zona Termini e Castro Pretorio, purtroppo l'esito è negativo. Le ore passano e di Simone nessuna notizia, la speranza è che stia bene e che si trovi magari ospite da qualche amico.

L'identikit di Simone De Luca

Al momento della scomparsa Simone De Luca aveva trentadue anni. È alto 1,75 metri, ha una corporatura robusta e carnagione scura. Ha occhi neri e capelli corti lisci neri. Come segni riconoscimento ha vari tatuaggi: un crocifisso sotto all'occhio destro, una carpa e fiori di loto sulle braccia; una scritta "my family" sulla mano; una scritta 1900 sul ginocchio e una tarantola sul collo. Quando è scomparso indossava pantaloncini neri, T-shirt nerta con logo rosso, scarpe da ginnastica bianche.

Le zone da attenzionare particolarmente sono la stazione Termini e Cecchignola, ma potrebbe trovarsi anche altrove, come presso le stazioni della metropolitana di Roma o del treno, alle fermate dei bus. Chiunque l'abbia visto è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 segnalandone l'avvistamento oppure Pronto Penelope sempre attivo al 3396514799. Ogni informazioni può essere utile a ritrovarlo.