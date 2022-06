Si scontra con un’auto in via dei Romagnoli: morto un centauro di 49 anni Ennesimo incidente mortale nella capitale: verso le 13 un uomo di 49 anni è deceduto dopo essersi scontrato con una macchina in via dei Romagnoli a Roma.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragico incidente ieri a Roma, in via dei Romagnoli, dove un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via di Dragoncello. Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 49 anni morto sul colpo in seguito allo schianto. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia locale del X Gruppo Mare. Saranno loro a dover capire cos'è successo e come mai i due mezzi si sono scontrati. Il conducente della macchina, sotto shock, sarà molto probabilmente sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, una prassi in questi casi. Sconvolti i residenti di Dragona, che hanno visto il corpo dell'uomo a terra coperto da un telo. La salma è rimasta sul luogo dell'incidente diverse ore, il tempo necessario a finire i rilievi e mettere in sicurezza la strada.

Ancora sangue sulle strade: morto centauro su via Appia

Quello avvenuto ieri non è stato purtroppo l'unico incidente mortale della giornata. Tra Fondi e Itri ha perso la vita un altro motociclista, un centauro di 37 anni che viaggiava su via Appia insieme alla compagna. Anche qui la dinamica è ancora al vaglio dei vigili urbani, che indagano sul sinistro. Per Giuseppe Fusco non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo subito dopo lo scontro con la Peugeot e i soccorsi del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gravissima la compagna, trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti. Sui social sono in molti a fare il tifo per lei, sperando che possa riprendersi il prima possibile. Tanti anche i messaggi di cordoglio per la morte di Giuseppe, ricordato da tutti come un ragazzo d'oro.