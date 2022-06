Scontro tra auto e moto su via Appia, morto Giuseppe Fusco: gravissima la compagna L’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 26 giugno. Sul sinistro indaga la polizia locale.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Giuseppe Fusco il ragazzo di Fondi che ieri ha perso la vita in un incidente su via Appia, nel territorio tra Fondi e Itri. Il giovane stava viaggiando in sella alla sua Yamaha quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Peugeot. Per Giuseppe, che aveva 37 anni, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa del violento impatto sul suolo e per le gravi ferite riportate. In gravi condizioni la compagna, che viaggiava con lui sulla moto. La ragazza è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina: le sue condizioni sono molto gravi, ma non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Sotto shock il conducente della Peugeot. L'uomo è stato portato in ospedale non per le ferite, ma perché in stato di forte shock in seguito all'incidente.

Incidente su via Appia: indagini della locale

Sul luogo dell'incidente è intervenuta la polizia locale di Fondi. Saranno loro a dover accertare le cause del sinistro e capire come abbiano fatto i due mezzi a impattare l'uno contro l'altro. Molto probabilmente l'automobilista alla guida della Peugeot sarà sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Si tratta di esami che vengono svolti da prassi nel caso si verifichino incidenti stradali, soprattutto di questa gravità. La salma di Giuseppe Fusco, trasportata all'obitorio, sarà poi restituita alla famiglia in modo che possano essere svolte le esequie. Sono molte le persone che in questo momento stanno ricordando sui social Giuseppe Fusco, conosciuto da tutti come un ragazzo d'oro, gentile e sempre disponibile. E tutti fanno il tifo per la compagna, affinché si riprenda il prima possibile.