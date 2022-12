Si schiantano contro un camion, morti i 18enni Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese Le vittime dell’incidente di questa mattina sono Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese, entrambi 18enni. Si trovavano sullo scooter che si è schiantato contro un camion a Garbatella.

A cura di Beatrice Tominic

Dennis Di Tuccio a sinistra e Riccardo Marchese a destra, in sella alla sua moto.

Si chiamavano Dennis Di Tuccio e Riccardo Marchese i due ragazzi morti alle prime luci dell'alba di oggi in un incidente stradale avvenuto nel quartiere romano della Garbatella, in Circonvallazione Ostiense, all'altezza del civico 199, davanti alla chiesa di Santa Galla.

Si trovavano in sella allo scooter, un Honda SH, insieme, quando si sono scontrati contro un camion, un autocarro Iveco. Lo scontro è stato fortissimo e i due sono stati sbalzati sull'asfalto: uno è morto sul colpo, l'altro è stato soccorso ma ha perso la vita non appena arrivato in all'ospedale di Tor Vergata.

L'incidente all'alba di oggi

Il terribile incidente è avvenuto questa mattina, verso le ore 6.30. Lo scontro è stato violentissimo. I due ragazzi sono stati sbalzati dal mezzi su cui stavano viaggiando, per le vie della Garbatella. Il conducente del camion, un 41enne, dopo l'impatto ha immediatamente allertato i soccorsi che sono giunti in breve tempo.

Uno dei due ragazzi ha perso la vita sul colpo, l'altro invece, giudicato con un codice rosso, è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Tor Vergata. Ma non c'è stato niente da fare: già giudicato con un codice rosso, una volta arrivato al pronto soccorso, ha perso la vita. Ferito anche il conducente del camion che, invece, non rischia la vita.

Le indagini in corso

Sul posto, oltre ai soccorsi, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale arrivata per i rilievi del caso. Oltre a mettere in sicurezza l'intera area e a provvedere ai rilievi necessari per identificare le vittime prima e a cercare di fare luce le cause dell'incidente poi. Aperte le indagini per chiarire la dinamica esatta dell'incidente: non si esclude che uno dei due veicoli possa essere passato con il semaforo rosso. Al vaglio degli inquirenti, che stanno già raccogliendo le testimonianze dei presenti, anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.