Incidente a Garbatella, scontro fra camion e scooter: muoiono due 18enni Sono morti dopo un impatto contro un camion: per loro, due giovanissimi in sella allo scooter, non c’è stato nulla da fare. Ferito il conducente del mezzo pesante.

A cura di Beatrice Tominic

La chiesa di Santa Galla e il vicino civico 199 dove è avvenuto l’incidente.

È avvenuto questa mattina verso le ore 6.30 nel quartiere della Garbatella, nel quadrante di Roma sud ovest: un autocarro Iveco si è scontrato contro uno scooter, un Honda SH. L'incidente è avvenuto in Circonvallazione Ostiense, all'altezza del 199, davanti alla chiesa di Santa Galla (in foto). Sono morti due giovani ed è rimasta ferita una terza persona, il conducente del camion.

Lo scontro fra il camion e lo scooter

L'impatto fra i due veicoli è stato fortissimo: i due che si trovavano in sella allo scooter, dopo lo schianto, sono stati sbalzati a terra. Uno ha perso la vita sul colpo, come si legge su il Messaggero. Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto fra il camion e lo scooter è avvenuto all'altezza di Circonvallazione Ostiense, all'altezza del civico 199, davanti alla chiesa di Santa Galla. A perdere la vita sono state le due persone che si trovavano in sella al motorino: si tratterebbe di due giovani appena 18enni.

I primi soccorsi e la corsa in ospedale

Subito dopo lo scontro, il camionista si è fermato e ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati in breve tempo i medici e gli infermieri del personale sanitario del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte di uno dei due ragazzi sbalzati dal motorino in seguito all'impatto, deceduto sul colpo.

Ferita gravemente anche l'altra persona che si trovava in sella allo scooter. È stata giudicata fin dal primo momento in codice rosso, è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Tor Vergata. Ma non ce l'ha fatta: è morta una volta arrivata al pronto soccorso dell'ospedale. Ferito anche l'autista del camion, un uomo di 41 anni, che è stato trasportato in ospedale, ma che non sembra essere in pericolo di vita.

L'arrivo dei vigili e le prime ricostruzioni

Sul posto, oltre al personale del 118, anche i vigili della zona dell' VIII Gruppo Tintoretto, giunti non appena allertati. Gli agenti, oltre ai rilievi di routine e alla messa in sicurezza dell'area, si stanno occupando di identificare i due ragazzi che hanno perso la vita. Continuano, inoltre, le indagini per scoprire l'esatta dinamica dello scontro.